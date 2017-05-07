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 Происшествия, Общество
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 В оккупированном Донецке жестоко убит 15-летний подросток

В оккупированном Донецке жестоко убит подросток. Его тело найдено неподалеку от реки Кальмиус.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня, жители оккупированного Донецка говорят, что убитому около 15 лет. Тело парня нашли вчера во второй половине дня в районе между городским Дворцом детского творчества и зданием Центральной научно-технической библиотеки в Калининском районе.

"Около 16.00 был оцеплен проезд между ЦНТБ и Дворцом пионеров - были полицаи, "скорая", ритуальная служба. Нашли труп 15-летнего пацана на заброшенной стройке. Множественные ножевые ранения", - сообщили жители Донецка.

Они также рассказали, что на велодорожке, которая идет вдоль Кальмиусского водохранилища, была обнаружена лужа крови. Дончане предполагают, что тело подростка преступники хотели утопить, либо же он сам полз в людное место, пытаясь найти помощь - на велодорожке обычно собираются и катаются любители скейтбординга.

Никаких официальных сообщений по этому трагическому поводу так называемая "полиция ДНР" не предоставила.

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К твоему деду пришли на рассвете в его деревенский дом. Жена и дети ещё спали. На него наставили винтовки и забрали весь хлеб, паспорт, сбережения и увели скот. Когда семья проснулась, то застала твоего деда в сарае с верёвкой в руке, где он проверял прочность перекладины. Веревку сожгли в этот же день.Через несколько лет к твоему деду ночью постучали в дверь. Уже никто не спал. Ему сказали собираться. Жена молча рухнула в прихожей на пол и вцепилась в ногу своего мужа. Её ударили прикладом по голове. Кровь струйкой побежала по виску и дальше потекла в сторону распахнутой двери. "Полы неровные у нас" - последнее, что подумала твоя бабушка перед тем, как потерять сознание. Дети все видели. Кажется они плакали. Твоего деда увезли на Колыму. 10 лет без права переписки.Твоего деда вывел из короткого забытья резкий удар в печень. Живой труп его с трудом поднялся с ледяной барачной земли. Твоего деда вывели во двор и выбили ему оставшиеся несколько зубов - медленно просыпался. Потом его дистрофичное тело погрузили в вагон, набитый такими же человеческими отголосками как он и увезли на фронт. Твой дед ничего не чувствовал, кроме голода. Ему хотелось есть и умереть. Умереть он не мог. В голове его промелькнуло то утро в деревне, сарай, веревка. "Зачем они так рано пришли, ещё бы минут 5 и все бы было закончено" - тупо, без эмоций в голове возникла бледная мысль.В первый же день твоего деда бросили в атаку. Под пули, под танки. Сзади стояли те самые, они целились в спину на тот случай, если твой дед не захочет бежать. Он побежал.Чудом (зачем-то) твой дед выжил. Пули попали ему в пах, в ногу и одна разорвала ему ухо. Он очутился в госпитале.Война закончилась. В дверь опять позвонили. Некому уже было лежать в коридоре и некому было его оплакивать. Дети сгинули на фронте. Жена без вести пропала в лагерях. Твой дед потом узнал, что её забрали через неделю. Как жену врага народа. Их сосед очень любил эпистолярный жанр. Но, это уже было неважно. Твоему деду сказали покинуть Москву в течение трех дней и никогда не возвращаться. Он уехал.Потом он умер, ты его не застал. Умер где-то в одиночестве, то ли под Рязанью, то ли ещё где-то. Похоронили его быстро и незаметно. Кстати, в последние годы он очень много пил. Иногда плакал. По ночам просыпался и хрипел, задыхался и падал с постели. Никто не знает, что он чувствовал в те минуты. Да и ты об этом никогда не подумаешь.
Прошло 70 лет. Ты наклеил на свою немецкую иномарку "можем повторить". Ты что-то собрался праздновать. Ты смотришь парад - тебе очень нравятся танки. На трибуне замечаешь ветерана. Который однажды целился твоему деду в спину. А может и не целился - в любом случае ты не задумываешься. Ты рад, у тебя приподнятое настроение и ты даже нашёл единственную фотографию своего деда и гордо пойдёшь с ней маршировать по Москве. "Наша Победа" - подумаешь ты. Вечером напьешься с друзьями. А утром похмелишься и зачем-то заживешь дальше.
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"забрали весь хлеб, паспорт, сбережения и увели скот"
Все наче б то так, але в дєрєвнях паспортів не було.
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Мой дед тоже был на Колыме 10 лет. потом был полностью реабилитирован. Это очень правдоподобнвя картина того времени. О которой непринято говорить вслух. А зря.
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Он выступал за "руский мір",
Которые нес войну Европе.
Его нашли на берегу реки,
С георгиевской лентой в ж....
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Пора признать что жизнь в ОРДЛО почти сравнялась с жизнью в Либерии. У кого автомат тот и герой. А с автоматом и под градусом или коксом - ширкой ваще местный бох
В оккупированном Донецке жестоко убит 15-летний подросток - Цензор.НЕТ 9505
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тренируется юношеская армия дыры, во славу хуйла-педофила!.... ЛЮБО!...)
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Из всех моих знакомых,лишь два придурка пошли на референдум.А знакомых в Донецке не мало. Сгоняли бюджетников.Как всегда. А вообще,ни от кого не зависело .Все было решено за людей. Потом их втянули в преступные группировки и накрыли пропагандой. - Вывод: - Виновато во всем украинское тогдашнее правительство.Которое не устранила ахмета и не подавила силой зачатки тех беспорядков. Ментов нужно было отправлять на Запад Украины. А на их место - львовских. И ситуация была бы спасена. Дурчинов жевал сопли,как и полагается дурчиновым.
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Извини Игорь , но какого львовские должны ехать и наводить порядок за дончан , да и сюда их нафиг не надо , один уже напхал донецких сюда ,еле сдыхались .
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Хотя бы для того,чтобы не было войны.И потом ,Донецк - это Украина. А с таким подходом колорады и до Львова доберутся.- Они вон на Закарпатье мутят. Заразу убирают быстро ! Иначе ,болезнь.
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но с другой стороны вон с крыма взяли отброскина и маликова и что?
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ниуя на Закарпатье не мутят у нас свои мутильщики есть
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Война была бы в любом случае.Какцапы готовились к ней давно.
А я писАл уже,что судьбу Украины должны решать украинцы. Точка.
Прикинь,а если венграм,живущим на границе захочется присоединиться
к своим соплеменникам,или румынам???
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не сгоняли Игорь... шли тупо в предвкушении халявы и колбасы за 2-20... 20 летние, 30 летние и т.д, т.е. не только выжившие из ума старики...
не обманутые они, а тупые и алчные, не способные к анализу и не имеющие моральных качеств - вот такие и ходили.... и таких было МНОГО.... это мои соседи....
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Игоре, я не питав своїх знайомих, я знав хто не піде. Таких знайомих було мало. В той день я сидів коло дільниці і так щоб не бути помітним. І спостерігав.Недовго. І бачив потік вати. Я побачив як шли сім'ями. Один мій знайомий привів дружину, сина, доньку, навіть 80-річну матір. ....
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Где Дворец пионеров и где Кальмиуское водохранилище? Минимум два километра полз???
БРЕД!
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Городской Дворец детского творчества на бульваре Шевченко.
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Так. Але в статті написано і про Палац піонерів. А від технічної бібліотеки теж довго повзти.
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В Макеевке боевик- чеченец из ДНР был изнасилован боевиком ЛНР из Ростова. По ходу Макеевка единственное место на планете, где кацапы могут отрываться на чичах
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