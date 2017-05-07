 В оккупированном Донецке жестоко убит 15-летний подросток

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня, жители оккупированного Донецка говорят, что убитому около 15 лет. Тело парня нашли вчера во второй половине дня в районе между городским Дворцом детского творчества и зданием Центральной научно-технической библиотеки в Калининском районе.
"Около 16.00 был оцеплен проезд между ЦНТБ и Дворцом пионеров - были полицаи, "скорая", ритуальная служба. Нашли труп 15-летнего пацана на заброшенной стройке. Множественные ножевые ранения", - сообщили жители Донецка.
Они также рассказали, что на велодорожке, которая идет вдоль Кальмиусского водохранилища, была обнаружена лужа крови. Дончане предполагают, что тело подростка преступники хотели утопить, либо же он сам полз в людное место, пытаясь найти помощь - на велодорожке обычно собираются и катаются любители скейтбординга.
Никаких официальных сообщений по этому трагическому поводу так называемая "полиция ДНР" не предоставила.
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Прошло 70 лет. Ты наклеил на свою немецкую иномарку "можем повторить". Ты что-то собрался праздновать. Ты смотришь парад - тебе очень нравятся танки. На трибуне замечаешь ветерана. Который однажды целился твоему деду в спину. А может и не целился - в любом случае ты не задумываешься. Ты рад, у тебя приподнятое настроение и ты даже нашёл единственную фотографию своего деда и гордо пойдёшь с ней маршировать по Москве. "Наша Победа" - подумаешь ты. Вечером напьешься с друзьями. А утром похмелишься и зачем-то заживешь дальше.
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Все наче б то так, але в дєрєвнях паспортів не було.
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Которые нес войну Европе.
Его нашли на берегу реки,
С георгиевской лентой в ж....
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А я писАл уже,что судьбу Украины должны решать украинцы. Точка.
Прикинь,а если венграм,живущим на границе захочется присоединиться
к своим соплеменникам,или румынам???
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не обманутые они, а тупые и алчные, не способные к анализу и не имеющие моральных качеств - вот такие и ходили.... и таких было МНОГО.... это мои соседи....
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БРЕД!
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