 Около 16 тысяч правоохранителей будут охранять порядок 8 и 9 мая в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, в массовых мероприятиях 8 мая планируется задействовать около 3,5 тыс. правоохранителей, а 9 мая - около 12,5 тыс. сотрудников Национальной полиции Украины и Национальной гвардии.
В Нацполиции рассказали, что, по предварительной информации, 8 мая по случаю Дня памяти и примирения по всей стране запланировано проведение более 400 мероприятий. Участие в них примут около 60 тысяч граждан.
9 мая, по случаю празднования 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, будут проведены более 1200 мероприятий по всей стране при участии почти 400 тысяч человек.
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