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 Общество
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Все про:охрана (624) Нацполиция (7243) порядок (24)

 Около 16 тысяч правоохранителей будут охранять порядок 8 и 9 мая в Украине

Охранять порядок во время празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне будут около 16 тысяч правоохранителей по всей Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, в массовых мероприятиях 8 мая планируется задействовать около 3,5 тыс. правоохранителей, а 9 мая - около 12,5 тыс. сотрудников Национальной полиции Украины и Национальной гвардии.

В Нацполиции рассказали, что, по предварительной информации, 8 мая по случаю Дня памяти и примирения по всей стране запланировано проведение более 400 мероприятий. Участие в них примут около 60 тысяч граждан.

9 мая, по случаю празднования 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, будут проведены более 1200 мероприятий по всей стране при участии почти 400 тысяч человек.

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Ну що ж.............. в такому разі - за порядок можна бути спокійним..........
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Гавно ,а не праздник. Утверждение красного террора в Европе - праздник ? Да и вообше- сколько лет прошло.Зачем разжигать былую ненависть. Может еще станем поход Игоря к половцам отмечать ? ))
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хасан , ты хоть на обед ходишь ? Сутками сидишь на форуме.
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Леночка , а он меня сегодня с гебельсом с утреца сравнивал и нквдистом обзывал.
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Сепаратисткую акцию "Бессмертный полк" охранять будут.
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Тупі празники, для тупих людей і їх тупих нащадків. Святкувати якусь перемогу минулих років, коли в країні йде війна можуть тільки або циніки, або ідіоти.
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Когда уже кончится дедовоевальные шабашы. Их кстати только при Брежневе начали.
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Громадяне, нах вам этот кацапский праздник?!! Поражение Гитлера - величайшая неудача для народов поганого Совка...
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Извержение вулкана в Перу с красивым именем Huaynaputina"Россия не впервые страдает от извержений вулканов в других странах. Так, например, в 1600 году в Перу случилось извержение вулкана Huaynaputina (русскую транскрипцию редакция не приводит из цензурных соображений). По мнению ряда ученых, последовавшее за извержением Huaynaputina похолодание на планете привело к голоду в России в 1601-1603 годах."
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Та и пусть охраняют. Чем больше- тем лучше. Бо какая-то хрень! У нас, в Мариуполе- есть официальное распоряжение мэра- никаких сходняков, митингов, собраний, включительно до 10 мая. Это - официально! Но!!! Вчера какие-то ЛГБТ прошлись... А вот как 9-го я пока не знаю. Аброськин- тоже, вроде- в запрете поучаствовал.... Какой-то бардак и непонятки!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОколо 16 тысяч правоохранителей будут охранять порядок 8 и 9 мая в Украине
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