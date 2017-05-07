 "Децентрализация действует": За первый квартал 2017 местные бюджеты выросли на 34,9% или на 14,5 млрд грн, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на странице в Facebook.
"Эксперты отмечают, что темпы роста доходов в объединенных территориальных общинах еще выше. То, что теперь на местах появляются ресурсы для решения насущных местных проблем, - хорошая тенденция. Конечно, нужно время, чтобы разгрести все проблемы, которые накапливались за многие годы тотального игнорирования проблем местного самоуправления. Но во многих городах и селах изменения уже происходят и будут происходить с каждым годом все больше", - написал он.
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Как можно давать миллиарды на места, не подготовив управленцев, не проведя очищение от коррупционеров и воров, не проведя обучение управлению финансами???
Опять перемога???
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А то ... звичайно "перемога" - місцевим князькам виділяється доля з награбованого ...
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Первый - где вы платите? Говорите о гривнах а флаг американский
Второй - При чем тут Яценюк и Украина в целом, если вы 6 соток арендуете? Кому Вы эти 30 тыс.грн. за аренду платите? Гросе. Пети или местному барыге?
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Зате путін хороший..."майдан" в усьому винен.
Так,ватенятко ?
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"Конфликт на Донбассе можно разрешить только путем децентрализации Украины и введением в действие закона об особом статусе региона, заявил российский президент Владимир Путин."
Молодец Гройсман, очень исполнительный мальчик.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/analytics/20160528/1010744266.html
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Местный винницкие однопартейцы гройсмана получили возможность заработать на подкуп
винницкага эректората.
хаха
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