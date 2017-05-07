 "Децентрализация действует": За первый квартал 2017 местные бюджеты выросли на 34,9% или на 14,5 млрд грн, - Гройсман

"Эксперты отмечают, что темпы роста доходов в объединенных территориальных общинах еще выше. То, что теперь на местах появляются ресурсы для решения насущных местных проблем, - хорошая тенденция. Конечно, нужно время, чтобы разгрести все проблемы, которые накапливались за многие годы тотального игнорирования проблем местного самоуправления. Но во многих городах и селах изменения уже происходят и будут происходить с каждым годом все больше", - написал он.