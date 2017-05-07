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 Политика Украины, Экономика
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Все про:местное самоуправление (131) экономика (3441) Гройсман (2872) децентрализация (317) местные бюджеты (3)

 "Децентрализация действует": За первый квартал 2017 местные бюджеты выросли на 34,9% или на 14,5 млрд грн, - Гройсман

За первые четыре месяца нынешнего года местные бюджеты в Украине выросли на 14,5 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на странице в Facebook.

"Эксперты отмечают, что темпы роста доходов в объединенных территориальных общинах еще выше. То, что теперь на местах появляются ресурсы для решения насущных местных проблем, - хорошая тенденция. Конечно, нужно время, чтобы разгрести все проблемы, которые накапливались за многие годы тотального игнорирования проблем местного самоуправления. Но во многих городах и селах изменения уже происходят и будут происходить с каждым годом все больше", - написал он.

Децентрализация действует: За первый квартал 2017 местные бюджеты выросли на 34,9% или на 14,5 млрд грн, - Гройсман 01


Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гройсман о децентрализации: "Очень верно, что сегодня общины начали смотреть на стратегические вещи". ВИДЕО
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Складається враження, що цей талановитий вінницький вундеркінд весь час перебуває під впливом чогось сильно діючого..
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Раньше разворовывали бюджет в Киеве, теперь будут его дерибанить по всем областям!
Как можно давать миллиарды на места, не подготовив управленцев, не проведя очищение от коррупционеров и воров, не проведя обучение управлению финансами???
Опять перемога???
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Опять перемога???

А то ... звичайно "перемога" - місцевим князькам виділяється доля з награбованого ...
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а как еало.кацапа?перидать в мацкву,шоб та все пилили?перетопчешься вместе с собяниным
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Шоб меньше в животі бурчало треба голосніше робити телевізор.)
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У мужа и сына по десять соток земли в собственности ( налог на землю,относительно небольшой). Еще две и шесть соток- арендная плата.В тридцать с лишнем раз эта плата выросла при рулении двоечника, яценюка. Типа- забота о местном бюджете. Платим больше 30 тыс.грн в год за восемь соток,городу. А еще налог на недвижимость. Конечно, доходы МБ выросли. Таких, как наша семья,тысячи: кап-кап; и гордость преемнику яценюка- гройсману за рост доходов МБюджетов. Одним росчерком пера!
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Извините , но бред . Разве что у вас недвижимость занимает несколько тысяч кв.м. или на этой земле оформлено здание под производство.
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Имею два вопроса.
Первый - где вы платите? Говорите о гривнах а флаг американский
Второй - При чем тут Яценюк и Украина в целом, если вы 6 соток арендуете? Кому Вы эти 30 тыс.грн. за аренду платите? Гросе. Пети или местному барыге?
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Це про яку таку країну Гройсман розповідає? Про Ізраїль?
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да он просто мелет помелом, как можно больше хочет поруководить , а потом и свалить на историческую родину, а лохи дальше убивайтесь
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Так що, якщо комусь на місцевом рівні грошей не вистачає, то нехай на графік уряду подивиться і заспокоїтися. Нічого більш хникати, факти на папері від людей не сховаєш.
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Тобто бюджети зросли,а благоустрій майже не змінився...
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Он воно, виявляється, в нас як все чудово............. А ми і не підозрювали.........
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Скорее всего такой показатель возник НЕ из за финансовой состоятельности громад, а за счет ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗОВОГО, СТАРТОВОГО вливания . Вряд ли нам покажут РЕАЛЬНОЕ положение дел после ВТОРОГО года существования объединенных громад.
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Такого бардака как сейчас- никогда еще не было! Это ужас!
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Ну шо ви гаварітє! По телеку у нас все луччіше і луччіше.)
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В нього мабудь старий тєлік, 5 анал і еспрессо не показує.
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І до чого тут здавалося б - "майдан"...........
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Андруха,як затятий представник антимайдану, знає кого винуватити... :D
Зате путін хороший..."майдан" в усьому винен.
Так,ватенятко ?
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Ты почему к мужчине цепляешься ? Не красиво...
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Це твій ватний брат,йди з ним привітайся,обійми,як було останнього разу.
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Та у вас все ватники и кацапы кто ляксеича не любит.Уже проходили."Децентрализация действует": За первый квартал 2017 местные бюджеты выросли на 34,9% или на 14,5 млрд грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9840
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Такой дебильной власти как при порошенке , в Украине не было еще со времен Киевской Руси.
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скорее выросли карманы местных чиновников, потому как мы рост этих самых местных доходов не увидели и не почувствовали совсем, наоборот стало только хуже..дороги-дороги..
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Просто оставлю это здесь.
"Конфликт на Донбассе можно разрешить только путем децентрализации Украины и введением в действие закона об особом статусе региона, заявил российский президент Владимир Путин."
Молодец Гройсман, очень исполнительный мальчик.

РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/analytics/20160528/1010744266.html
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Теперь пилят доп бюджет не в киеве, а в виннице-жменринке.

Местный винницкие однопартейцы гройсмана получили возможность заработать на подкуп
винницкага эректората.
хаха
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Грося, можешь не тратить краски на графики, мы тебе и так верим.
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В расшифровке это означает что для распила и делёжки бабла местного чиновничества увеличилась масса денег на 34.9 процентов! А нормальным людям что из этого? Выйди на Крещатик без охраны, много реально интересного о ситуации, экономике и о себе лично узнаешь. А может и по лицу дадут для возврата в действительность из параллельного мира.
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я нє поняв... а чего зрада негодує?шота пішло нє так?
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та не куя она не действует..это сделали потому,что было требование мвф..для очередного транша для шоколадного и гроси..для воровства..на местах воруют по хлеще.соответственно..честь уходит..на верх..поменялась просто схема..отката на вверх..не более..как тырят..так и будут тырить..просто меньше ответственности будет у шоколадного и гроси..а подставными будут местные власти..если что..а они..ну в основном из бывших рыгов или ставленнники рыговские
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Так на местах все перекрашенные рыги и остались...Наш край, Воля народа, Видродження....всё те же хари, судьи, прокуроры, менты, таможня, налоговая........
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иногда мне кажется что я живу не в Украине а наверное враги захопили рідний край а я и не знала, так а чо тогда украинские флаги надержустановах развеваются?
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Так вот так и произошло что приватизировали Патриотизм и превратили в популизм с разгулом грабежа людей и торжество коррупции, а чуть что критикнёшь так ты агент мацквы, поймали ворюгг, а они политически преследуемые герои майдана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Децентрализация действует": За первый квартал 2017 местные бюджеты выросли на 34,9% или на 14,5 млрд грн, - Гройсман
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