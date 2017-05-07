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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (881) журналистика (2398) запрет (1099)

 Ирина Геращенко: Нужно запретить въезд в Украину и тем журналистам из РФ, кто незаконно посещал ОРДЛО

геращенко

Российским журналистам, которые незаконно посещали оккупированный Крым и Донбасс, надо запретить въезд в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Она отметила, что разделяет позицию Госпогранслужбы и нардепа Антона Геращенко относительно запрета на въезд в Украину тем журналистам, которые незаконно посетили оккупированный Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще двух российских журналистов не пустили в Украину, - Слободян

"Да и никакие это не журналисты, а пропагандисты. А о том, как все "плохо" на Евровидении, они и из-за поребрика напишут. Так что нечего тут у нас шастать", - написала Геращенко.

Также она добавила: "Считаю, что запрет на въезд в Украину должен быть введен и против тех пропагандистов, которые незаконно, не через КПВВ, а через неконтролируемые участки украинско-российской границы заезжали на оккупированный Донбасс. Надо помочь ГПС составить эти списки, поэтому ко всем, кто отслеживал на оккупированном Донбассе всевозможных российских пропагандистов, просьба информировать об этом наши спецслужбы. А те примут правильное решение, согласно украинским законам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фотокорреспондента Russia Today не пустили в Украину

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А прабабушка этого черта, как его, что строит из себя политического деятеля, Где бабуля на фото?
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раньше кто-то написал, что не попала в кадр
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Поддерживаю, визовый режим с рассией давно нужно было ввести.
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Геращенко только проснулась.Где визовый режим с врагом !!!
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А прабабушка Ивасика Телесика в печь Рейкьявика на вилах подсаживала.
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Не только им, а нужен визовьій режим с россией.
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мир должен в конце концов понять, что в пидоРасии нет журналистов, есть только журнашлюхи и пропогандоны на подсосе у кремлядей....
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не у всех, есть просто подонки... что самое печальное, кровавые подонки, способствующие смертям и мукам....
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ЇМ ВСІМ ПОГОЛОВНО ПОТРІБНО ЗАБОРОНИТИ ВЇЗД В УКРАЇНУ !!!!!
І НЕ БУДЕ НІЯКИХ ПОСТАНОВОЧНИХ СЮЖЕТІВ В ЦАПОЗМІ!
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Границу с рашей надо полностью закрыть . Зачем их фильтровать ?
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Угу ...щаз-з-з ...
Хто ж дозволить гешефт припиняти ?
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Назрівають чиряки на сідницях ....))
А торгівля з РФ , безвіз і мир-дружба з нею - триватимуть і надалі ...
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Вони якраз таки визрівають.
Що? Мав клопіт ?)))
пс. Щодо віз-ми ще подивимось,хто був правий.
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А що там дивитись ? Вже всі все побачили ...
Те що там хтось , колись , погрожує зробити - треба було зробити ще вчора , а так 4-й рік "війни-АТО" , а по суті - торгівля з РФ , безвіз і мир-дружба з нею ...
Визрівайте далі ...
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Хто б казав...
Ти взагалі,як я зрозуміла,шкодуєш,що переміг Майдан,що овоч покинув своїх ватних сиріток,за долляром по 8 грн і т.д..Все це схоже на стогін совків за своїм "славним" минулим та дешевою.ковбасою.
Ний собі і далі,а я з позитивом дивлюсь у майбутнє.
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Ти фантазуєш , чи просто бреше як завжди ?
До речі - ти ж , під час Майдану активно топила за Яника , так само як зараз топиш за Пороха ... робота така ?..))
і скільки платять за постійну роботу "...з позитивом дивитись у майбутнє" ?
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Шоооо
Я і за яника ??? така робота???
Ти мариш...
Давай хоч одне посилання,яке може підтвердити твої брехні,інакше сам знаєш,хто ти.
пс. цитую твої ностальгічні слова про вітюшу-скинути когось не важко - аби потім , не згадувати його із сумом , зрозумівши що стало ще гірше ...
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а вот юлю самсонову он пригласил в свою темку - видно как-никак родственные души...
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Самсонова лишь прикидывается дурой, а на самом деле я помню ее комментарии с ненавистью к украинцам. Но сегодня я заскринил ее комментарий, где она увидела картинку Бората с его страницы (похвальба путина за взятие Крыма) и сказала очень уклончиво, что этого мало. 07.05.2017 06:47
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поэтому и написал что они родственные души, а её прикидки дурой может и срабатывают на других - на мне нет...\не первый же день на Цензаре...\
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Всі давно знають хто ти - відпочивай ...
А про "зрозумівши що стало ще гірше ..." - ти ж сама (мабуть випадково ?) чесно написала , що тобі стало жити гирше ... Як , до речі і 90% українцям ... То чим ти не задоволена ?
Подякуй , за це , своїй улюбленій владі ...
П.С - головне - не забувай "з позитивом дивитись у майбутнє."
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Знають з ваших пліток не підтверджених жоднісіньким фактом.
Ваша компашка брехунів гарно вміє когось обмовляти.
Адекватні люди це розуміють та на ті вибрики не зважають.
І так,я писала,що матеріально мені стало гірше,але морально легше,бо Україна нарешті починає відбуватися.
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Всяке буває і ще буде,але ж не в тому справа,не у владі,а у людях.
Твоя ностальгія за минулим остаточно підтвердила моє переконання,що ти зовсім ніякий не нацоналіст,просто маскуєшся,твориш репутацію,а спражній ннн-криється під російськомовним непевним слободян с.
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справа,не у владі,а у людях
Це точно - справа людях , які будь якій владі , під хвостом вилизують ... робота така ?
Порох і вся теперішня влада - найбільший союзник Хуйла і це вже всі зрозуміли !

І припини вже бігати за мною , аби написати мені , як я тобі не цікавий ... це ж смішно виглядає .. Ирина Геращенко: Нужно запретить въезд в Украину и тем журналистам из РФ, кто незаконно посещал ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3767
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так у тебя же есть повод на СФ написать - что тебя преследуют...
помню джамал\твой дружбан...\ не один раз так жаловался...
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Ксения, а может и правда Али написал - хватит на него время тратить...?
смотри как он старается чтобы потом на СФ бежать...
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Так,так і саме тому Х_ло було би дуже раде їх позбутися.
Ця влада явище тимчасове,тому припини вже ставити хрест на Україні та її людях.
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Лавров: Порошенко - лучший шанс Украины

Запам'ятай - вам кацапам , із вашими соєвими , ніхто не дасть можливості поставити хрест на Україні та її людях !
П.С - і напиши , своєму корєфану , аби не втручався у мій діалог з жінкою ! Так робить лише невиховане бидло !
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Не спілкуйтесь з цим ботом, бо вже пішов бруд, але доказів я не побачив.
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Это шастанье уже давно следовало бы запретить.
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Предположим, что одиозньіе россияне не посещали Крьім, ОРДЛО. Вьі все равно будете их пускать?
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На рассее тысячи журналистов и все одиозные пропагандоны.
Выход один-не пускать никого.
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Вроде Невзоров красиво говорит, но и ему не верю. Ведь в россии сначала часть правдьі пишут, а потом ложь. Действительно, что никого из россиян не пускать. Нам не по силам разгребать их дерьмо.
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urod on polnij.

proof : https://www.youtube.com/watch?v=cmxlhtUbXIw gde to na 5toi minute smotrite
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Слушаю долго, но прямо обвинить его не могу. Взгляд Невзорова не мой, но из российских пока аргументированій по своему.
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tam losh odna....primerna to zhe shto nat sekeljev-soloveichik TV pra UA seichas....
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Буду еще раз внимательно слушать, но хотел бьі более точньіх трактовок речи Невзорова. Мне далеко не все нравится из его утверждений, но в контексте его речи пока не могу возразить.
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shto tam traktovatj ? posmatrite shto delajet solovjev shas na rasha tv - to zehe samoe I etot urod delal v 90tih vot smotrite : https://www.youtube.com/watch?v=q6WFPBjXXqs te zhe "apalchenci" tot she scenarij....
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Невзоров не журналист, а политолог. А не верите правильно. Старый приятель российских спецслужб. Что он и не скрывает
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ТАМ зовсім нема журналістів. Лише шльондри.
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По-ходу нужно всем оркам запретить въезд в Украину.
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категорически не согласен с вами!!пущай шастають!!ток надо чётко проследить!!чтоб ,,хорошие орки" перемещались в хороших гробах!!ну и плохие соответственно в плохих!! (гробах)
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Миротворец вам в помощь,там все есть моральные уроды!
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таким как рософашик пареченков и таким как уничтоженные пидоРаские пропагандоны!....
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Нахрен всем журналистам кацапстана запретить въезд. Чего дерьмо сортировать?
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Ремеслом ляпання язиком - пані та пан Геращанко оволоділи досконало..Інших здібностей цих персон - я поки що не помітив..
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Добрий день,Леоніде.
Воно і досі на форумі і вже так мені обридло.
07.05.2017 16:07

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То контроль.)))
Щоб воно не уникнуло покарання.
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Прочитав, що пліткує елена італена. Це ж треба бути такою чорноротою!
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Як це гірко - коли ти хочеш , десь нагадити , а не можна ... так ?

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твой случай как раз - хочешь, а не можешь...\даже смайлики ваши не спасают...\
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Вони мені такі пакості влаштовує,весь час коментує мої звертання на РФ.
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Це просто жах, а не людина. Всевишній їй суддя.
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нужно всем кацапам визовый режим ввести и тем лицемерам которые для картинки вышиванку одевают а дома и с друзьями кацапскую тряпку носят
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Да кацапско-вонючских журналюг вообще никуда пускать нельзя! Совсем! Пусть в вонючей кацапии там Пуйлу хвалебные оды пишут!
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Освічені відвідувача Цензора вважають, що потрібно ввести з росією візовий режим, тільки тупий президент і бидло - уряд з ними не згодні.
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решение правильное! ну и жителям ордло за не законное пересечении границы тоже наказать отправить в Рекьявик в контрационный лагерь на бессрочное поселение пока не выгонят
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У ОРДЛО и Крьіма нет границі с Украиной. А вот у жителей россии есть и пересекая в конвоях или просто пешим порядком в ордло они совершают преступления. Не имеет значение, что єто Самойлова или кто другой.
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все псевдожурналисти москалей по совместительству - фсбшние стукачи
их надо валить без суда и следствия, маскируя под несчастний случай
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А с ними вместе и депутуток, что в ордло ездили с захерами улыбаться!
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Ти бач, яка розумна тьотка, років через 10 і про візовий режим з кацапами згадає.)))
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років через 10

- в найкращому випадку , а можливо і через 15-20 ...
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Да не нужно кацапских "журналистов" сюда вообще пускать.
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Тобто до цієї пори вони вільно пересуваються Україною та знімають все що забажається (активісти їм протистояти не можуть, бо це перешкоджання журналістській діяльності)?
КРАСОТА Б........Ь
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А чому Пєтя не хоче візи з мордором зробити? Невже бізнес пострадає?
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А чому лише журналістам із Росії?.................. В Крим та ЛДНР нині їздять багато представників і з інших країн.............
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Так а той дід Шрек загинув чи ні?

А онук увесь у діда! Копія!
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Дивно , а Порох каже дещо зовсім інше -
"...Желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало много иностранных гостей. пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с самыми лучшими впечатлениями о нашей стране. Источник: http://censor.net.ua/v439052


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треба зоборонити пускати усiх москалiв i забрати 5 мiлiонiв наших заробiтчат що роблять на москалiв.
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5 міліонів там ніколи не було , навіть в кращі часи . Эту цифру озвучило в своё время Хуйло и этот бред цитируют только репоедные троли из-под прокси .
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А законно, это как ?. Брать разрешение в МИДе или СБ Украины ?
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На граффити «Минск-Москва» снова появилась «цитата Ольгерда»

Надпись «Я твою Москву шатал і Кремль тряс» появилась в Минске на прошлой неделе, ее закрасили и вот она появилась снова, пишет nn.by.



Ирина Геращенко: Нужно запретить въезд в Украину и тем журналистам из РФ, кто незаконно посещал ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2087 Ирина Геращенко: Нужно запретить въезд в Украину и тем журналистам из РФ, кто незаконно посещал ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2401
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Мацква - званят калакала . Мацква - "алла, алла" кричит мулла.
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Народ три года криком кричит про визы ,насколько проще было бы
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криком кричит

Де - на кухнях , в розмовах ?
Той , хто чогось вимагає по справжньому - того почують ...
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Кому цікаво: зараз о 5 годині по Першому національному починається трансляція відкриття Євробачення !!!
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Овощ тоже говорил ПО@УЮ КОЖНОГО,а на самом деле делал ПРотивоположное.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко: Нужно запретить въезд в Украину и тем журналистам из РФ, кто незаконно посещал ОРДЛО
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