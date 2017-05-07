 Ирина Геращенко: Нужно запретить въезд в Украину и тем журналистам из РФ, кто незаконно посещал ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Ирина Геращенко.
Она отметила, что разделяет позицию Госпогранслужбы и нардепа Антона Геращенко относительно запрета на въезд в Украину тем журналистам, которые незаконно посетили оккупированный Крым.
"Да и никакие это не журналисты, а пропагандисты. А о том, как все "плохо" на Евровидении, они и из-за поребрика напишут. Так что нечего тут у нас шастать", - написала Геращенко.
Также она добавила: "Считаю, что запрет на въезд в Украину должен быть введен и против тех пропагандистов, которые незаконно, не через КПВВ, а через неконтролируемые участки украинско-российской границы заезжали на оккупированный Донбасс. Надо помочь ГПС составить эти списки, поэтому ко всем, кто отслеживал на оккупированном Донбассе всевозможных российских пропагандистов, просьба информировать об этом наши спецслужбы. А те примут правильное решение, согласно украинским законам".
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І НЕ БУДЕ НІЯКИХ ПОСТАНОВОЧНИХ СЮЖЕТІВ В ЦАПОЗМІ!
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Хто ж дозволить гешефт припиняти ?
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А торгівля з РФ , безвіз і мир-дружба з нею - триватимуть і надалі ...
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Що? Мав клопіт ?)))
пс. Щодо віз-ми ще подивимось,хто був правий.
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Те що там хтось , колись , погрожує зробити - треба було зробити ще вчора , а так 4-й рік "війни-АТО" , а по суті - торгівля з РФ , безвіз і мир-дружба з нею ...
Визрівайте далі ...
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Ти взагалі,як я зрозуміла,шкодуєш,що переміг Майдан,що овоч покинув своїх ватних сиріток,за долляром по 8 грн і т.д..Все це схоже на стогін совків за своїм "славним" минулим та дешевою.ковбасою.
Ний собі і далі,а я з позитивом дивлюсь у майбутнє.
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До речі - ти ж , під час Майдану активно топила за Яника , так само як зараз топиш за Пороха ... робота така ?..))
і скільки платять за постійну роботу "...з позитивом дивитись у майбутнє" ?
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Я і за яника ??? така робота???
Ти мариш...
Давай хоч одне посилання,яке може підтвердити твої брехні,інакше сам знаєш,хто ти.
пс. цитую твої ностальгічні слова про вітюшу-скинути когось не важко - аби потім , не згадувати його із сумом , зрозумівши що стало ще гірше ...
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А про "зрозумівши що стало ще гірше ..." - ти ж сама (мабуть випадково ?) чесно написала , що тобі стало жити гирше ... Як , до речі і 90% українцям ... То чим ти не задоволена ?
Подякуй , за це , своїй улюбленій владі ...
П.С - головне - не забувай "з позитивом дивитись у майбутнє."
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Ваша компашка брехунів гарно вміє когось обмовляти.
Адекватні люди це розуміють та на ті вибрики не зважають.
І так,я писала,що матеріально мені стало гірше,але морально легше,бо Україна нарешті починає відбуватися.
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Твоя ностальгія за минулим остаточно підтвердила моє переконання,що ти зовсім ніякий не нацоналіст,просто маскуєшся,твориш репутацію,а спражній ннн-криється під російськомовним непевним слободян с.
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Це точно - справа людях , які будь якій владі , під хвостом вилизують ... робота така ?
Порох і вся теперішня влада - найбільший союзник Хуйла і це вже всі зрозуміли !
І припини вже бігати за мною , аби написати мені , як я тобі не цікавий ... це ж смішно виглядає ..
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помню джамал\твой дружбан...\ не один раз так жаловался...
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Єтот номєр нє пройдьот.
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смотри как он старается чтобы потом на СФ бежать...
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Ця влада явище тимчасове,тому припини вже ставити хрест на Україні та її людях.
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Запам'ятай - вам кацапам , із вашими соєвими , ніхто не дасть можливості поставити хрест на Україні та її людях !
П.С - і напиши , своєму корєфану , аби не втручався у мій діалог з жінкою ! Так робить лише невиховане бидло !
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Выход один-не пускать никого.
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proof : https://www.youtube.com/watch?v=cmxlhtUbXIw gde to na 5toi minute smotrite
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Воно і досі на форумі і вже так мені обридло.
07.05.2017 16:07
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Щоб воно не уникнуло покарання.
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их надо валить без суда и следствия, маскируя под несчастний случай
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- в найкращому випадку , а можливо і через 15-20 ...
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КРАСОТА Б........Ь
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А онук увесь у діда! Копія!
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"...Желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало много иностранных гостей. пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с самыми лучшими впечатлениями о нашей стране. Источник: http://censor.net.ua/v439052
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Надпись «Я твою Москву шатал і Кремль тряс» появилась в Минске на прошлой неделе, ее закрасили и вот она появилась снова, пишет nn.by.
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Де - на кухнях , в розмовах ?
Той , хто чогось вимагає по справжньому - того почують ...
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