 Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию об отстранении опубликовано на странице пресс-центра АТО в соцсетях.
"Военным прокурором военной прокуратуры Мариупольского гарнизона по факту получения неправомерной выгоды командиром подразделения одной из воинской частей, выполняющих боевые задания в зоне АТО, в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Офицер отстранен от выполнения служебных обязанностей предусмотренных занимаемой должностью", - говорится в сообщении.
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а шо так с квартирами в Киеве, для депутатья и их прошмандовок?...
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https://www.youtube.com/watch?v=GG7AuSwSYDM
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Как же перестать орать?)))))))))))
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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маразм крепчает
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Ну , це вже і так всі зрозуміли ...
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Може ще викласти - скільки завгодно ... Питання в іншому - де реакція і хто , за це , покараний ?
Про нещодані вибухи у Балаклії теж саме питання - хто винен ?!
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