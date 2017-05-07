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 Происшествия, Общество
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 Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки

Командир подразделения одной из воинской частей в зоне боевых действий отстранен от службы из-за подозрения во взяточничестве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию об отстранении опубликовано на странице пресс-центра АТО в соцсетях.

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"Военным прокурором военной прокуратуры Мариупольского гарнизона по факту получения неправомерной выгоды командиром подразделения одной из воинской частей, выполняющих боевые задания в зоне АТО, в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Офицер отстранен от выполнения служебных обязанностей предусмотренных занимаемой должностью", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь Ужгородского отдела полиции задержан по подозрению в получении 300 долл. взятки

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поймали вселенское зло!...
а шо так с квартирами в Киеве, для депутатья и их прошмандовок?...
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Нашли козла отпущения, показуху народ схавал, что дальше.
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Daniel Rodriguez1 год · Оккупированный Луганскъ. Сегодня.
Как же перестать орать?)))))))))))
Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 8838 😂Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 8838😂Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 7051😂Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 7051😂Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 7051😂Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 7051😂Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 7051😂Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 7051😂Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 7051😂Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 7051😂Командир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки - Цензор.НЕТ 552
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А Луганск уже русская земля? Ну, ну.
маразм крепчает
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Когда то была киевская русь, от истории никуда не денешься.
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рускский -нет такой национальности. Это искусственное название от не чего делать. И название *россия* придумана была немцами
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Не задумывались ни когда над тем, почему страна рОссия, а нацинальность рУсский???
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"Командир подразделения одной из воинской частей в зоне боевых действий отстранен от службы из-за подозрения во взяточничестве", - если есть доказательства, то судить. Но тут лишь про "подозрения", так чего отстранили?
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Тварі, які беруть хабарі сотнями тисяч, дбають про те, щоб більш дрібні хабарники нічого не брали.
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Швидше для науки тим, хто хоче взяти хабар без їх відома і з ними не поділитися. З усіх хабар одночасно брати руки короткі, але і допускати несанкціонованих ними поборів, теж не хочуть.
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Отчёты с показухой- это рузге мир и совок. графики, стенгазеты с успехами, стахановские вахты- ЗАБУДЬТЕ !!!!
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Тобто - посадок не буде ?
Ну , це вже і так всі зрозуміли ...
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Думаєш це єдиний такий випадок ?
Може ще викласти - скільки завгодно ... Питання в іншому - де реакція і хто , за це , покараний ?
Про нещодані вибухи у Балаклії теж саме питання - хто винен ?!
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Ми як ото белка в колесе.Наше дело крутить,а не спрашивать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандир подразделения одной из воинских частей в зоне АТО отстранен от службы из-за взятки
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