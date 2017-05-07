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 Политика Украины
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Все про:боевик (18626) ОБСЕ (2534) Донбасс (14459)

 Наблюдатели ОБСЕ сообщили о сексуальных домогательствах со стороны боевиков "ДНР"

Наблюдатели Специальной-мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе заявляют о сексуальных домогательствах со стороны вооруженного боевика "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 6 мая.

"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не разрешит патрулю Миссии двигаться в восточном направлении из Петровского в Раздольное, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о случившемся", - сообщили в СММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение двух автоколонн боевиков

Также в отчете сообщается, что вооруженные боевики "ДНР" отказали патрулю Миссии во въезде в Седово и в пгт Старомихайловка (15 км к западу от Донецка).

Также дважды 4 мая террористы "ДНР" на контрольном пункте въезда-выезда в пгт Еленовка (23 км юго-западнее Донецка) настаивали на проведении обзора содержимого прицепов автомобилей Миссии.

Также сообщается, что вооруженный человек задержал патруль Миссии на 16 минут, когда команда Миссии направлялась к месту, где установлена ​​камера СММ в Петровском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики ошибочно подорвали "не тот" автомобиль ОБСЕ, - Тымчук
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может и домогся, а это оказалась свинособачья самка и ей пондравилося...
теперь это тайна покрытая мраком....
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Вас же предупреждали - осторожно, пидеры!
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Да вы шо! Исходя из выступлений ОБСЕ по поводу агрессии раши в Украину...То должно звучать так - Домогательства и действия сэксуального плана происходят с двух сторон полового акта и сотрудниц ОБСЕ и опочленцев ордло !!!
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Как оказалось, патруль СММ даже на это неспособен Дятлы тупые...
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И ещё...Украина обеспокоена, даже очень обеспокоена.....
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...настаивали на проведении обзора содержимого прицепов автомобилей Миссии...
и шо такого? на всех блок-постах досматривают все машины, еще никто не умер от горя при досмотре машины.
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В углу плакал Паниковский:- "Отдайте мои деньги,шепелявил он,-я совсем бедный,я год не был в бане.Я старый,меня девушки не любят". -"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ,сказал Бендер.Может быть,там помогут". (с)
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Перепутали с проститутками? А может и не перепутали...
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Хоч "це" помітили................. А то нічого вони не помічають...........
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Вони оприлюднюють не все,що помічають.Інформації про дикунські звички сепарів
предостатньо.
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За чем эти клоуны "наблюдают" ? За тем как ежедневно у ВСУ трое-четверо двухсотых ?
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"такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу" (с)
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Это все! я выпал в осадок от новости, платы дымят и ,,куглер,, больше не гонит... не могу сообразить куда отнести эту новость? мож выкинуть? это прикол? это неудачный юмор? это что политическая новость? серьезный жанр научной фантастики наверное, думаю сам себе, нет это не криминальные новости это из разряда нарочно не придумаешь, придумают за тебя.
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Кондомы (или кондом
http://censor.net.ua/user/400000
http://censor.net.ua/user/399944
по вам скучает хор александрова
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мало им братушек апалченцов им ишо и бабу подавай...изврасченцы куевы!
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"для сепара луччче нет vлагалища чем осhко деэнеровского товариша
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Комітет Європарламенту проголосував за розширення квот на українську аграрну продукцію

Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі 31 голосом проти чотирьох проголосував за розширення безмитних квот для України. Орієнтовно збільшення квот надає 196,95 млн. доларів.
Передає Національний промисловий портал, з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Рішення про збільшення квот на українську аграрну продукцію для нас важливе і дозволить розширити наші експортні можливості. Україна отримає близько 200 мільйонів доларів в обсязі реалізації. Безперечно, ми розуміємо, що йдеться про проміжний етап узгодження і попереду пленарне засідання Європарламенту та засідання Ради міністрів ЄС. Проте, ми сподіваємось, що вже до кінця травня буде ухвалено остаточне рішення, - прокоментував Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.
Відомо, що розширення квот стосується таких видів продукції, як мед (3 тис. тонн), виноградний сік (500 тонн), кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули (650 тис. тонн), ячмінна крупа та борошно (7, 8 тис. тонн), овес (4 тис. тонн), ячмінь, ячмінне борошно та гранули (350 тис. тонн).
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Ну а спопсна - игде ваши доказательства? Как то всё голословно, где видео акта домагателства, где стописят свидетелей, где чистосердечное признание самого обдроченца-домагателя?
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Из российских СМИ. ФОНТАНКА.ру
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Парад в Петербурге сорвал американский эсминец

После ухода кораблей из Петербурга корвет «Стойкий» заступил на дежурство для отражения внезапного ракетного удара. К берегам России подошел эсминец ВМС США с «томагавками» на борту.
О том, что День Победы пахнет порохом, Балтфлоту напомнил американский эсминец, подошедший к внутренним водам России на расстояние, достаточное для потенциального ракетного удара.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаблюдатели ОБСЕ сообщили о сексуальных домогательствах со стороны боевиков "ДНР"
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