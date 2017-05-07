 Наблюдатели ОБСЕ сообщили о сексуальных домогательствах со стороны боевиков "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 6 мая.
"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не разрешит патрулю Миссии двигаться в восточном направлении из Петровского в Раздольное, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о случившемся", - сообщили в СММ.
Также в отчете сообщается, что вооруженные боевики "ДНР" отказали патрулю Миссии во въезде в Седово и в пгт Старомихайловка (15 км к западу от Донецка).
Также дважды 4 мая террористы "ДНР" на контрольном пункте въезда-выезда в пгт Еленовка (23 км юго-западнее Донецка) настаивали на проведении обзора содержимого прицепов автомобилей Миссии.
Также сообщается, что вооруженный человек задержал патруль Миссии на 16 минут, когда команда Миссии направлялась к месту, где установлена камера СММ в Петровском.
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теперь это тайна покрытая мраком....
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и шо такого? на всех блок-постах досматривают все машины, еще никто не умер от горя при досмотре машины.
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предостатньо.
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http://censor.net.ua/user/400000
http://censor.net.ua/user/399944
по вам скучает хор александрова
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Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі 31 голосом проти чотирьох проголосував за розширення безмитних квот для України. Орієнтовно збільшення квот надає 196,95 млн. доларів.
Передає Національний промисловий портал, з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Рішення про збільшення квот на українську аграрну продукцію для нас важливе і дозволить розширити наші експортні можливості. Україна отримає близько 200 мільйонів доларів в обсязі реалізації. Безперечно, ми розуміємо, що йдеться про проміжний етап узгодження і попереду пленарне засідання Європарламенту та засідання Ради міністрів ЄС. Проте, ми сподіваємось, що вже до кінця травня буде ухвалено остаточне рішення, - прокоментував Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.
Відомо, що розширення квот стосується таких видів продукції, як мед (3 тис. тонн), виноградний сік (500 тонн), кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули (650 тис. тонн), ячмінна крупа та борошно (7, 8 тис. тонн), овес (4 тис. тонн), ячмінь, ячмінне борошно та гранули (350 тис. тонн).
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