 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение двух автоколонн боевиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ.
"Команда Миссии видела две автоколонны неподалеку от подконтрольного "ДНР" с. Седово (106 км к югу от Донецка). Одна состояла из двух автобусов с приблизительно 80 людьми в камуфляжной одежде на борту (некоторые были вооружены), тентованого грузовика военного типа, внедорожника и гражданского автомобиля, двигавшихся в северо-западном направлении; а другая, двигавшаяся в направлении Седово, - из двух автобусов с ориентировочно 60 людьми в камуфляжной одежде на борту", - сообщили в ОБСЕ.
При этом вооруженные боевики не пропустили патруль миссии в Седово.
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ОБСЕ - такие же импотенты , как и наше НАБУ .
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Зазначається, що представниця патруля жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, озброєного автоматом (АК-47), який погрожував, що не дозволить патрулю рухатися в східному напрямку з Петровського в Роздольне, поки його вимоги не будуть задоволені.Патруль покинув цей район за іншим маршрутом і поінформував Спільний центр контролю і координації припинення вогню про те, що трапилося.У прес-службі додали, що цей інцидент вплинув на моніторинг ситуації в цьому районі, оскільки ОБСЄ мала тільки обмежений доступ.
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Военно-морской парад на Неве в Петербурге не состоится из-за приближения к российским берегам американского эсминца
У корабля США на борту находятся ракеты томогавк.
В министерстве обороны до сих пор никак не объяснили, почему накануне утром из акватории Невы внезапно исчезли все боевые корабли, которые готовились к параду победы. Вечером в Кронштадте, где обычно стоят суда Балтийского флота наблюдался небывалый ажиотаж: в срочном порядке на три подводные лодки и ракетный крейсер грузили боезапас, дело в том, что на парад корабли уходили пустые. Как пишет Фонтанка ру, эскадра рассредоточилась в Балтийском море. Причиной такого перемещения по данным издания стало появление в Гданьском заливе на расстоянии возможного нанесения удара американского эсминца USS Carney типа «Арли Бёрк». У него на борту находятся до 90 томагавков новейшей серии - это именно те ракеты, которыми Штаты нанесли удар по Сирии, напомню они смогли пролететь под носом у отечественного противоракетного комплекса С-400. Эти ракеты летят на высоте в 5 метров над землёй. И их практически невозможно сбить. Именно этот сирийский казус возможно и стал причиной переполоха российских военных.
Кроме того в латвийский порт Лиепаю вошли 4 корабля НАТО, а в Эстонии приземлились два новейших американских военных самолёта F-35 A.
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