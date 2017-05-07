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 Общество, Технологии
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Все про:оплата (78) транспорт (1185) электронные билеты (11)

 Сегодня вступает в силу закон о введении электронного билета в городском пассажирском транспорте

Сегодня вступает в силу закон о введении электронного билета в городском пассажирском транспорте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте" был принят 17 января и направлен на урегулирование вопроса касательно возможности внедрения всемирного опыта использования современных эффективных электронных автоматизированных методов учета пассажироперевозок в городском пассажирском транспорте.

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Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ.

В частности, по мнению разработчиков закона, электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозку и возможности обновления автопарка перевозчика.

Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократится время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять различные гибкие тарифные системы.

Документом установлено и обязательное обеспечение льготных категорий населения, где введена автоматизированная система, соответствующими электронными билетами.

Закон предоставляет полномочия органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования, а также утверждать правила пользования городским пассажирским транспортом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение электронного билета: в Днепре карточка заработает осенью и будет стоить 70-100 грн


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Электронный билет нужно было вводить еще несколько лет назад. Это уже перезрелый вопрос.
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(05.05.17 10:57) http://censor.net.ua/b5922

кабмин госигнойного шестой месяц уничтожает Луганское энергетическое объединение

. ====

евробачення грите ?

януковощ $40 лярдов скиздил грите ?
электронный билет позволит оценить обоснованность тарифов на перевозку грите ?
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"Закон предоставляет полномочия органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте" - предоставляет право, но не обязывает... а зачем оно им, если существующая система постановки "нужных" операторов на маршруты их вполне устраивает:...
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В Словакии есть проездные в виде банковской карточки. Туда оплачиваешь минимум 5 евро , на нем фото. В транспорте стоит автоматик , который считывает сумму проезда. Выдают эту карточку до 1922 года. И ее нужно иногда пополнять. Если для взрослого простой билетик стоит 70 центов, то при оплате карточкой- 60 центов. ( напомню что зарплата у народа средняя 1500 евро).
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Я вас умоляю. Це не для постсовкого простору.
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Банковские автоматы освоили и это освоят. Для дикарей продают билеты и компостер есть.
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Вам никто не мешает съездить и посмотреть. Может что то для себя новое найдете 😀😀😀😀
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Выдают эту карточку до 1922 года.
Вата с удовольствием такую карточку прикупила бы
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Опыт показывает, что все "реформы" этой власти приводят к дальнейшему обнищанию большинства граждан...
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В 2013 году ездили с женой в Прагу.
Жили в гостиннице около киностудии Баррандов.
Там была вот такая трамвайная остановка.
http://transphoto.ru/photo/34538/

На табло высвечивалось время до прихода трамвая.
Без обмана.
Были сильно удивлены.
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ну, для жителя мухосранска - это вдиковинку...
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