Сегодня вступает в силу закон о введении электронного билета в городском пассажирском транспорте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте" был принят 17 января и направлен на урегулирование вопроса касательно возможности внедрения всемирного опыта использования современных эффективных электронных автоматизированных методов учета пассажироперевозок в городском пассажирском транспорте.
Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ.
В частности, по мнению разработчиков закона, электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозку и возможности обновления автопарка перевозчика.
Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократится время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять различные гибкие тарифные системы.
Документом установлено и обязательное обеспечение льготных категорий населения, где введена автоматизированная система, соответствующими электронными билетами.
Закон предоставляет полномочия органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования, а также утверждать правила пользования городским пассажирским транспортом.
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кабмин госигнойного шестой месяц уничтожает Луганское энергетическое объединение
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евробачення грите ?
януковощ $40 лярдов скиздил грите ?
электронный билет позволит оценить обоснованность тарифов на перевозку грите ?
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Вата с удовольствием такую карточку прикупила бы
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Жили в гостиннице около киностудии Баррандов.
Там была вот такая трамвайная остановка.
http://transphoto.ru/photo/34538/
На табло высвечивалось время до прихода трамвая.
Без обмана.
Были сильно удивлены.
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