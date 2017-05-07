 Хакерские атаки против штаба Макрона не останутся без ответа, - Олланд

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Le Figaro.
"Ничто не останется без ответа", - отметил Олланд.
Он также добавил, что было известно о риске таких атак, потому что они уже случались "в другом месте".
Как сообщал Цензор.НЕТ, во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов. За пост президента ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.
Отметим, ранее хакеры похитили большую часть писем штаба Макрона. Похищенные документы появились на сайте-файлообменнике. По словам штаба Макрона, эти файлы были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии.
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Виразите крайнюглибокустурбованозанепокоєність.імпотенти хуєві???
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1.ввести новые санкции? но это не на повестке дня
2.объявить войну? это даже не рассматривается
3.пожаловаться в оон? там вето и досвидос
4.отказаться от рашкиных нефти-газа? это не на повестке дня
остается только: диалог, погасить башню,обеспокоенность. пустой треп.
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Кацапен роблять все для цього ,щоб розширення санкцій "внесли на повістку дня" ))
УКраїна не заперечує ..)))
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Журнал «Коммерсантъ-Власть» назвал бывшего российского чиновника куратором украинских предприятий на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Источники издания связывают его с украинским бизнесменом Сергеем Курченко
Владимир Пашков (Фото: PhotoXPress)
Генеральным директором компании, которая управляет украинскими предприятиями в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, является бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Об этом пишет журнал «Коммерсантъ-Власть».
Речь идет о предприятии «Внешторгсервис». В начале апреля глава ДНР Александр Захарченко подписал указ, в котором «временным администратором» украинских заводов на территории самопровозглашенных республик назначалась эта организация. В списке предприятий, которые контролирует «Внешторгсервис», находятся металлургический завод «Донецксталь», Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, «Енакиевский коксохимпром», Ясиновский коксохимический завод, «Макеевкокс», Харцызский трубный завод.
Издание указывает, что за прошедший месяц у «Внешторгсервиса» не появилось ни сайта, ни офиса.
«Ни в одном из документов самопровозглашенных республик не было указано, кто возглавляет эту компанию и кому она принадлежит», - пишет «Коммерсантъ-Власть».
Однако один раз, как замечает журнал, имя вероятного генерального директора компании было упомянуто. В обращении Краснодонской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности к рабочим местного предприятия «Краснодонуголь» 20 марта говорилось, что во «Внешторгсервис» вольются угольные предприятия и металлургические заводы.
«Предлагается построение вертикально интегрированной компании, которая будет работать на территории ЛНР и ДНР. Генеральным директором компании является Владимир Пашков», - передает издание.
Получить комментарий у Пашкова журналу не удалось, хотя он изначально согласился на интервью. Однако оно так и не состоялось, потому что он либо не отвечал на звонки, либо говорил, что находится на совещании, и не перезванивал позже.
Министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский подтвердил изданию, что «Внешторгсервисом» руководит человек по имени Владимир Пашков, у которого есть российское гражданство.
«До этого он был советником главы республики по экономическим вопросам, а кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам», - сказал Грановский.
Он отказался отвечать на уточняющий вопрос, о каких партнерах идет речь, заявив, что у ДНР только «один партнер - Российская Федерация».
По словам бывшего депутата Верховной рады и экс-кандидата в президенты Украины Олега Царева, за компанией «Внешторгсервис» стоит бизнесмен Сергей Курченко, пишет издание. Это же подтвердили журналу и рабочие Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного комбината и угледобывающего предприятия «Орджоникидзеуголь». По их словам, контроль над предприятиями перешел именно к бизнесмену.
Издание также обращает внимание, что после завершения карьеры чиновника Пашков стал также президентом благотворительного Фонда поддержки международных гуманитарных проектов, который был зарегистрирован в Москве в декабре 2015 года. В середине февраля Служба безопасности Украины обвинила Пашкова в том, что фонд используют для увеличения бюджета ЛНР. В сообщении отмечалось, что в первом квартале 2017 года бюджет самопровозглашенной республики должен пополниться на более чем 11 млрд руб. При этом, по мнению СБУ, власти ЛНР могут перечислить лишь 2 млрд руб, остальная сумма запланирована в виде получения финансовой помощи от правительства России.
«Для сокрытия российского финансирования псевдореспублики и чтобы избежать дополнительных экономических санкций к РФ, одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран карманный благотворительный Фонд поддержки международных гуманитарных проектов (президент - гражданин России Владимир Игоревич Пашков)», - говорилось в сообщении.
Сотрудники СБ Украины считают, что Фонд поддержки международных гуманитарных проектов через счета российской НКО «Центр международных расчетов» направляет средства в Госбанк ЛНР.
Учредителем фонда выступил Международный расчетный банк из Южной Осетии, пишет «Коммерсантъ-Власть». С 2015 года эта финансовая организация сотрудничает с властями ЛНР в качестве банка-корреспондента. Бывший министр торговли Южной Осетии Вадим Шадян в 2015 году был председателем Международного расчетного банка донецкого и луганского банков в Южной Осетии. Комментируя журналу связь с «Внешторгсервисом», он сказал, что ему нужно «согласовать ответы на такие вопросы, чтобы дать только проверенную информацию». Спустя несколько дней он отказался комментировать эти данные.
Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях с 1 марта. Глава ДНР Александр Захарченко пояснял, что под внешнее управление ДНР перешли около 40 предприятий.
Пашков работал вице-губернатором Иркутской области с 2008 по 2014 год.
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