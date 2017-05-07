 НАБУ: В апреле открыто 9 новых дел, в целом в работе - 328

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
"По состоянию на 30 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 65 обвинительных актов. В целом в работе детективов Бюро находится 328 производств", - сказано в сообщении.
В течение апреля было начато расследование 9 новых уголовных производств, сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений 21 человеку.
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За що вам там зарплату платять?
За те що ви до бариги бігаєте щоб спитати кого полякати?
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Около 8000 уголовных производств по коррупции, открытых в Украине в 2016 году, закончились тем, что посадили только пять человек .
Вся работа Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, как и вообще Президента Порошенко, сводится к созданию видимости деятельности. Если зайти на страницу генпрокурора Юрия Луценко в Фейсбук, то можно заметить, что он очень любит ее вести. На ней появляются низкого качества фотографии с закрытыми лицами многочисленных взяточников. Все выглядит так, будто очень много делается в сфере разоблачения взяточников. Но результат практически нулевой .
Мы не видим реальных сроков. Журналисты-расследователи по изданию «Наши Деньги» проанализировали, кто же в конце концов сел за коррупцию в 2016 году. Оказалось, что в Украине около 8000 уголовных производств возбужденные по коррупции закончились тем, что посадили только пять человек. Из их числа с самыми высокими должностями является начальник колонии, председатель сельсовета, налоговик, пожарный инспектор, участковый милиционер .
Несмотря на то, что ГПУ задерживает коррупционеров, они странным образом выходят на свободу.
Недавно в ГПУ гордились тем, что были задержаны и сидели в СИЗО бывший заместитель главы правления НАК «Нафтогаз» Кацуба-младший и бывший заместитель экс-министра доходов и сборов Клименко Андрей Головач. И недавно ГПУ обоих выпустила, потому что они пошли на какую-то сделку со следствием. Журналисты об этих условиях практически ничего не знают, но они даже реальные сроки не получили .
Единственный, кто остался сидеть в СИЗО, это экс-регионал Ефремов, поссорился со всеми своими политическими союзниками, который никому не нужен. А реальные коррупционеры - на свободе и находятся в Украине.
На свободе Ахметов -«завхоз» Януковича, бывший глава его администрации Левочкин, плеяда деятелей «Оппозиционного блока» - Бойко, Вилкул и другие. Все на свободе, наслаждаются жизнью, ведут совместный бизнес с окружением президента Порошенко. Вот это и есть результат деятельности генпрокурора Луценко. Вот его годовщина. Куча «фоток» в Фейсбуке и практически ноль заключенных, получивших реальные сроки за хищение государственного имущества и средств .
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