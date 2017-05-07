" Еще двух российских журналистов не пустили в Украину - Слободян "

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facеbook написал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посетили временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска", - сообщил он.
Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который предоставляет право для пересечения границы.
Слободян подчеркнул, что при принятии решений ГПСУ совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее пограничники не пустили в страну фотожурналиста российского пропагандистского информагентства Russia Today Рамиля Ситдикова, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса.
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Заявления оккупантов о росте пассажиропотока с Украины в Крым не соответствуют действительности, - Слободян(123)
ФСБ РФ осуществляют провокации против украинцев, принуждая их перевозить через границу "учебные закладки", - Слободян(61)
Киллерам, покушавшимся на молдавского бизнесмена Плахотнюка, обещали 200 тыс. долларов, 100 они получили авансом, - Слободян. ФОТОрепортаж(20)
Сосредоточения военной техники РФ вблизи границы не наблюдается, есть информация об определенных передвижения в тыловых районах, - Слободян(7)
Депутат от «Свободы» побил женщину-продавца(2)
Госпогранслужба усилила охрану границы в трех областях Украины, - Слободян(16)
Россия объясняет прекращение работы погранпункта "Новые Юрковичи" "боевой тревогой в Украине", - Слободян(49)
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(сокращенный вариант )
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Хоть в тот же анклав ОРДЛО, в любимый ими "русский мир".
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...Ой, не разглядела сразу)
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(будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды.Karl Marx . Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899.«Чудь и чудь кругом», - Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©). http://scepsis.net/library/id_883.html
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А сколько пропустили
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Українськими заводами в ОРДЛО, які захопили проросійські терористи, керує російська компанія "Внешторгсервис", на чолі якої стоїть колишній губернатор Іркутської області Росії Володимир Пашков. Про це пише російський журнал "Коммерсант-Власть".
В списку підприємств, які контролює російська компанія, знаходяться металургійний завод "Донецьксталь", Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, Єнакіївський коксохімпром, Ясинівський коксохімічний завод, "Макіївкокс", Харцизький трубний завод.
"В жодному з документів самопроголошених республік не було вказано, хто очолює цю компанію і кому вона належить", - пише видання. Проте один раз все ж ім'я ймовірного гендиректора компанії було згадане. У повідомленні Краснодонської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості до працівників місцевого підприємства "Краснодонвугілля" 20 березня йшлося, що у "Внешторгсервис" увіллються вугільні підприємства та металургійні заводи. "Пропонується побудова вертикально інтегрованої компанії, яка буде працювати на території "лнр" і "днр". Генеральним директором компанії є Володимир Пашков", - передає видання.
Самопроголошений "міністр промисловості і торгівлі днр" Олексій Грановський підтвердив "Комерсанту", що "Внешторгсервисом" керує саме Пашков.
"До цього він був радником голови [так званої] республіки (Захарченка) з економічних питань, а хто стоїть за ним, ми не будемо розкривати, щоб не нашкодити нашим партнерам", - сказав Грановський.
"Коммерсант" звертає увагу на те, що Пашков також у 2015 році став президентом благодійного Фонду підтримки міжнародних гуманітарних проектів. У лютому СБУ звинуватила колишнього російського чиновника в тому, що він використовує фонд для прикриття фінансування так званої "лнр".
"Для приховування російського фінансування псевдореспубліки і щоб уникнути додаткових економічних санкцій до РФ, одним із механізмів наповнення бюджету терористів обраний кишеньковий благодійний Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів (президент - громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков)", - йшлося в повідомленні СБУ.http://novynarnia.com/2017/05/06/vidzhatimi-ukrayinskimi-zavodami-v-ordlo-keruye-eks-gubernator-irkutskoyi-oblasti-rosiyi-zmi/
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Украинский центр "Миротворец" внес в свое "чистилище" советскую и российскую актрису Яну Поплавскую, которая известна по роли Красной шапочки в фильме "Про Красную Шапочку" (1977 год).
Об этом сообщается на сайте "Миротворец".
Основанием для отправки Поплавской в "чистилище" является: "Отрицание российской агрессии, популяризация оккупационного режима на территории аннексированного Крыма".
В 2016 году Яна Поплавская была членом жюри фестиваля античного искусства "Боспорские Агоны", который проводился в городе Керчь (оккупированный Крым).
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а ще треба всю вату виселити з України...бо потрібно жити на тієй землі яку ти любиш КРАПКА
любиш сравсію киздуй туди,а не тяни свою вонючу зграю -армію на землюУкраїни,а почнуть казати що їх діди тут поховані-нехай дістають і увозять із собою у Мордор .
вони після своєї ю2революції 1917 року - вбили більш ніж 30 млн.українців....хібі це не привід щоб з ними так зробити ??
досить століттями пробачати ворогам КРАПКА
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нашавласть все еще хочет чтобы Разейа опять стала нашим стратегическим партнером. В нашейвласти в основном олигархи, которые занимаются только махинациями и воровством из бюджета. Они реально смотрят что без привычных им откатов и фейковых тендеров в Европе им миллиарды не заработать.
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Шли стричь, вернулись стриженные.
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