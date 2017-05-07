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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2672) запрет (1098) СМИ (3282) Слободян (198)

 Еще двух российских журналистов не пустили в Украину, - Слободян

граница

Государственная пограничная служба сегодня утром не пропустила через границу и запретила на три года въезд в Украину еще двум российским журналистам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facеbook написал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посетили временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска", - сообщил он.

Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который предоставляет право для пересечения границы.

Слободян подчеркнул, что при принятии решений ГПСУ совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее пограничники не пустили в страну фотожурналиста российского пропагандистского информагентства Russia Today Рамиля Ситдикова, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не дайте России испортить Евровидение, - Джамала


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чем меньше кацапов сегодня в Украине тем чище воздух.
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Позвольте Вас процитировать: "Чем меньше кацапов..., тем чище воздух"
(сокращенный вариант )
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Интересно, а когда кацапов уже начнут не просто не пускать, а ДЕПОРТИРОВАТЬ?
Хоть в тот же анклав ОРДЛО, в любимый ими "русский мир".
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Ехали в Украину искать распятых мальчиков
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Я вот не понимаю парашни. Отказались учавствовать в Евровидении , отказались транслировать... а своих брехунов- журналюг сюда прут. По мне умер, так умер.. в морг.
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Та все просто, кацап і дня не проживе якщо хоть щось не обляпає гноєм. От пруть на Євробачення своїх майстрів говнометанія.
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u nih rot i ostatki mozga eto 2 mezhdu soboi nesvjazanie organi....ibo - potschi vsegda , to shto oni hotjat I govorjat , nesovmestimo.
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отвечай, что с кацапами мы покончили давно...
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Лезут к нам,как тараканы,чтобы потом врать и гадить в сми всего мира.
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Хвалить не буду,но хоть какая-то работа проведена.
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цеж козломорді - вони кайфують, коли їх принижують чи б"ють. У дебілів навіть приказка є "Бьет - значит любит"... Цеж треба бути такими дегенератами...
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Ну, а визовый режим ввести слабо? А то новость - 2 -х журнашлюх не пустили
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не знаю чому наші дебіли (влада) з цим зволікає чи сцить...
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А что тут не знать? Просто бизнес, ничего личного...
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Наверно у них всех руцькие паспорта . И это станет известно обществу.
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Чего медведю хвост по кусочку режете, фошисты?

Еще двух российских журналистов не пустили в Украину, - Слободян - Цензор.НЕТ 2741
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больше ста миллионов имен граждан казламордии...
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А могли бы и запустить, а потом обвинить в шпионаже, еб@шить их мразей в подвалах и пичкать психатропами, устроить показательный суд. А потом обменять на Олега Сенцова например, но власть импотентная, а вообще давно пора действовать методами врага.
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Зря,очень зря - надо всех пускать и никого не выпускать ,пусть работают на зонах во благо великой Украины !!!
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Нужно ввести еще один критерий "черного списка" - за реплику "Апалченцы донбасса"
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цэПэрэмога
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Мэри, почему без кокошника?)
...Ой, не разглядела сразу)
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Скільки можна пояснювати що це пабєда по вашому. Мелеш сам не знаєш що.
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Звичайне виконання вимог закону України , хоча для рузьке це звучить дико .
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Из Мухосранска своего репортажи делайте, репоеды)))
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Мля, а чого очікувала чи на що надіялась дівка, яку вдарили?...
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Выравнивание кривого носа без хирургического вмешательства .. .
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Политика России продолжала политику Орды, а не политику Руси. Московия
(будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды.Karl Marx . Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899.«Чудь и чудь кругом», - Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©). http://scepsis.net/library/id_883.html
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" Еще двух российских журналистов не пустили в Украину - Слободян "

А сколько пропустили
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Двух пропустили. Так один бегает по Киеву, жрет , пьёт и кричит, что боится ...
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Ща две недели будут ходить вокруг,мол не нужно оно нам,не оченъ и хотелось
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отлично - наконец то хоть в этом вопросе - закон при выше всего.
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Да какого хрена до сих пор не введен визовый режим с Рашкой , тогда этих всех мудаков отсеивали бы еще на уровне посольств . И все любители прятаться от мобилизации в Мордоре на заработках прямо под посольством бы повестки получали.
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От рашки было аккредитовано 70 журналистов!! Нормально? Эта от страны,которая не участвует и не будет транслировать!,Так что будьте тоже внимательны на улицах,смотрите и слушайте,что снимают и что говорят,с какими логотипами на микрофонах.
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Аккредитация не даёт права въезда в Украину парашне.
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ну потому только и 70... они же байкотируют евровидение
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"Віджатими" українськими заводами в ОРДЛО керує екс-губернатор Іркутської області Росії Володимир Пашков, - ЗМІ

Українськими заводами в ОРДЛО, які захопили проросійські терористи, керує російська компанія "Внешторгсервис", на чолі якої стоїть колишній губернатор Іркутської області Росії Володимир Пашков. Про це пише російський журнал "Коммерсант-Власть".
В списку підприємств, які контролює російська компанія, знаходяться металургійний завод "Донецьксталь", Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, Єнакіївський коксохімпром, Ясинівський коксохімічний завод, "Макіївкокс", Харцизький трубний завод.
"В жодному з документів самопроголошених республік не було вказано, хто очолює цю компанію і кому вона належить", - пише видання. Проте один раз все ж ім'я ймовірного гендиректора компанії було згадане. У повідомленні Краснодонської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості до працівників місцевого підприємства "Краснодонвугілля" 20 березня йшлося, що у "Внешторгсервис" увіллються вугільні підприємства та металургійні заводи. "Пропонується побудова вертикально інтегрованої компанії, яка буде працювати на території "лнр" і "днр". Генеральним директором компанії є Володимир Пашков", - передає видання.
Самопроголошений "міністр промисловості і торгівлі днр" Олексій Грановський підтвердив "Комерсанту", що "Внешторгсервисом" керує саме Пашков.
"До цього він був радником голови [так званої] республіки (Захарченка) з економічних питань, а хто стоїть за ним, ми не будемо розкривати, щоб не нашкодити нашим партнерам", - сказав Грановський.
"Коммерсант" звертає увагу на те, що Пашков також у 2015 році став президентом благодійного Фонду підтримки міжнародних гуманітарних проектів. У лютому СБУ звинуватила колишнього російського чиновника в тому, що він використовує фонд для прикриття фінансування так званої "лнр".
"Для приховування російського фінансування псевдореспубліки і щоб уникнути додаткових економічних санкцій до РФ, одним із механізмів наповнення бюджету терористів обраний кишеньковий благодійний Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів (президент - громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков)", - йшлося в повідомленні СБУ.http://novynarnia.com/2017/05/06/vidzhatimi-ukrayinskimi-zavodami-v-ordlo-keruye-eks-gubernator-irkutskoyi-oblasti-rosiyi-zmi/
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Попалась, Красная Шапочка: "Миротворец" внес в базу известную советскую актрису

Украинский центр "Миротворец" внес в свое "чистилище" советскую и российскую актрису Яну Поплавскую, которая известна по роли Красной шапочки в фильме "Про Красную Шапочку" (1977 год).
Об этом сообщается на сайте "Миротворец".
Основанием для отправки Поплавской в "чистилище" является: "Отрицание российской агрессии, популяризация оккупационного режима на территории аннексированного Крыма".
В 2016 году Яна Поплавская была членом жюри фестиваля античного искусства "Боспорские Агоны", который проводился в городе Керчь (оккупированный Крым).

Еще двух российских журналистов не пустили в Украину, - Слободян - Цензор.НЕТ 1824
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Пошла лесом пописать красная шапочка, встретила серого волка, заодно и покакала.
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Лучше бы она снялась в новом порно "Про Красную Шапочку"
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Лучше бы пустили и арестовали по обвинению в терроризме. Впаяли бы по 20 лет каждому и обменяли бы на наших людей в плену у рашистов.
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Есть такая пословица: на покладистых и мягких воду возят и жопу ими вытирают.
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Ніколи і нікого з сравсії не впускати в Україну ! НІКОГО .

а ще треба всю вату виселити з України...бо потрібно жити на тієй землі яку ти любиш КРАПКА
любиш сравсію киздуй туди,а не тяни свою вонючу зграю -армію на землюУкраїни,а почнуть казати що їх діди тут поховані-нехай дістають і увозять із собою у Мордор .
вони після своєї ю2революції 1917 року - вбили більш ніж 30 млн.українців....хібі це не привід щоб з ними так зробити ??

досить століттями пробачати ворогам КРАПКА
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Что бы не возникали такие вопросы, то должен быть визовый режим с россией.
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С роssией пишется с двумя маленькими рейхс буквами
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к сожалению наша власть все еще хочет чтобы Разейа опять стала нашим стратегическим партнером. В нашей власти в основном олигархи, которые занимаются только махинациями и воровством из бюджета. Они реально смотрят что без привычных им откатов и фейковых тендеров в Европе им миллиарды не заработать.
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Шо творится то на свете!!!
Шли стричь, вернулись стриженные.
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Единственно правильное решение.Нечего кацапским утыркам воздух украинский портить.За поребрик нах !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕще двух российских журналистов не пустили в Украину, - Слободян
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