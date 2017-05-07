 Сегодня состоится официальная церемония открытия Евровидения-2017 в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, церемония открытия состоится в конгрессно-выставочном центре "Парковый" и начнется в 20.00.
Традиционная на Евровидении красная дорожка стартует в 17.00 на площади Конституции, перед Мариинским дворцом. Она, как сообщали организаторы, будет самой длинной в истории этого песенного конкурса - длиной 265 метров.
Торжественные церемонии, по решению режиссера-постановщика красной дорожки и официальной церемонии открытия конкурса Сергея Проскурни, будут вести семь человек.
Планируется, что у здания Верховной Рады их будут встречать национальный комментатор Евровидения-2017 журналистка Татьяна Терехова и легкоатлет, журналист и теле - и радиоведущий Слава Варда.
Напротив Мариинского дворца конкурсантов будут приветствовать трое ведущих - украинский певец, телеведущий, шоумен и продюсер Андрей Кише, украинская модель нигерийского происхождения Эми Грейс, а также модель и певица Нейба Траоре. Здесь запланированы встречи гостей с журналистами.
На последнем этапе красной дорожки - вблизи смотровой площадки - состоится встреча певцов с международной фан-группой, а их аккредитовано аж 600. Это гости из разных стран, путешествуют по миру за Евровидением. Ведущими здесь будут актриса, радиоведущая Анна Буткевич и шоумен, телеведущий, актер Андрей Джеджула.
Пройдя по красной дорожке, делегации отправятся в КВЦ "Парковый", где сейчас разместилась одна из трех официальных локаций конкурса - Евроклуб. Там представители всех стран-участниц этого международного конкурса поднимут свои флаги, после чего и начнется торжественное открытие Евровидения-2017.
Режиссер и ведущие заверили, что и красная дорожка, и официальная церемония открытия песенного конкурса будут яркими. Их язык - английский, а для украинских телезрителей перевод будет осуществлять известный украинский радио - и телеведущий, конферансье, генеральный продюсер национальной музыкальной премии YUNA Павел Шилько, известный как DJ Паша.
Как известно, полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая на официальной сцене Евровидения-2017 - в Международном выставочном центре в Киеве.
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Народный депутат Вячеслав Богуслаев получил из бюджета компенсацию проезда за апрель 2017 года в размере 2376 гривен. Такая информация содержится на портале использования публичных финансов. Об этом пишет Радио Свобода.
Всего в апреле 2017 за проезд народным депутатам выплачено 509 000 гривен.
По данным символического рейтинга движения «Честно», представитель «Воля народа» Вячеслав Богуслаев, президент запорожского предприятия «Мотор Сич», официально задекларировал наибольшие денежные сбережения. Общий размер его денежных активов по курсу НБУ на 31 декабря 2016 составляет 825 399 645 гривен.
Кроме Богуслаева, аналогичную персональную компенсацию за проезд в размере более 2000 гривен получил еще один мультимиллионер из символического рейтинга «Честно» Игорь Котвицкий, депутат от «Народного фронта».
Как сообщалось ранее, президент запорожского предприятия «Мотор Сич» народный депутат группы «Воля народа» Вячеслав Богуслаев имеет наибольшие денежные сбережения в Раде
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Зы Я так теперь свою жену подкалывать буду. Режиссер-постановщик дорожек. Она на зиму по всей хате для утепления полов дорожки выкладывает, а летом - их снимает и прячет.
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Сборная Украины по синхронному плаванию с феноменальным результатом завершила этап Мировой серии по синхронному плаванию, который с 5 по 7 мая проходил в Торонто (Канада). Наши соотечественницы выиграли шесть золотых медалей во всех шести видах соревнований.
Марина и Владислава Алексеевы, Ксения Сидоренко, Анна Волошина, Алина Шинкаренко, Валерия Апрелева, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Анастасия Савчук и Елизавета Яхно стали обладательницами последней медали, выиграв в финале произвольной программы среди команд.В заключительный день этапа подопечные Светланы Саидовой получили от судей оценку 92.6333, более чем на 11 баллов опередив ближайших конкуренток. ВИДЕО ТРИУМФА https://www.obozrevatel.com/sport/sport/82973-ukraina-vyiigrala-vse-zoloto-mirovoj-serii-po-sinhronnomu-plavniyu.htm
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