EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 За рубежом
  3283  24
Все про:выборы (21711) Франция (1857) хакер (568) WikiLeaks (188) Макрон (14)

 WikiLeaks обнаружил российский след в хакерской атаке на штаб Макрона

Во взломанной почте штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона обнаружены данные, указывающие на гражданина Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом WikiLeaks сообщает в Twitter.

"#MacronLeaks: имя сотрудника российского правительственного подрядчика по безопасности "Эврика" появляется девять раз в метаданных архива "xls_cendric.rar", - говорится в сообщении. Уточняется, что в обнаруженных записях девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является сотрудником компании "Эврика".

Также Wikileaks, ссылаясь на российские СМИ, указывает, что речь идет о компании, получившей сертификат ФСБ на деятельность по защите государственной тайны.
Как сообщал Цензор.НЕТ, во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов. За пост президента ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.

Отметим, ранее хакеры похитили большую часть писем штаба Макрона. Похищенные документы появились на сайте-файлообменнике. По словам штаба Макрона, эти файлы были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания обвинила хакеров РФ во взломе почты сотрудников Минобороны: "Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я б більше здивувався якби там цього сліду не знайшли.................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рос. след во всем сатанинском ,что есть в мире.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
иХтамнеТ xдевашидаказательства ? Karl Marx . Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899.«Чудь и чудь кругом», - Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©). Политика России продолжала политику Орды, а не политику Руси. Московия (будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды.http://scepsis.net/library/id_883.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапня намагається обісрати все і вся по всьому світу. Це їхня суть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та кто б сомневался. Кацапье свое рыло где только не суют!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тільки слід не російський (жителі басейну ріки Рось тут ні дочого), мова, мабуть, йде про московитів - це вон скрізь лізуть, наче які таргани.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Митинг к годовщине Болотной прошел под лозунгами против Путина и Кадырова
http://www.rbc.ru/politics/06/05/2017/590dded49a79476ef106cf00?from=main
WikiLeaks обнаружил российский след в хакерской атаке на штаб Макрона - Цензор.НЕТ 7936
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Козлопикові налаштовують проти себе весь світ.. .А потім вищать про русофобську змову..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто бы сомневался, что кремлядь попытается свое кацарыло всунуть. И в Германии будет то же самое на выборах и к гадалке не ходи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы опять тупо облажались - если посмотреть внутренности экселевских файлов, то видно что они делались в русскоязычном Экселе - поставить пиратский франкоязычный Эксель им мозгов не хватило
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажи пожалуйста, а чтобы сделать файл в русскоязычном Экселе - нужно переехать в Россию, получить паспорт из рук Путина и стать сотрудником ФСБ? Вариант, что у кого-то хватило мозгов русскоязычный эксель вместо родного поставить тебе в голову не приходил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто бы сомневался,этот кремлёвский самодур сам не успокоется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Выложены в каком-то файлобоменнике от имени Георгия Рошки.) Wikileaks их скопировало, выложило и "разоблачило". Да русские просто играют с этими даунами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жертвуя пешкой-Рошкой, русская ряшка, играя в решки, но неряшливо оставившая отпечатки своего свиного рыла, пытается сберечь другой свой подкармливаемый ресурс, более ценный - Wikileaks...
Макрон, став президентом Франции, всё это припомнит и устроит им следующие "мистрали"...
Ну что же, это ещё один гвоздик в гроб Рашки.


 показать весь комментарий
Ответить
 
Макрона штаб взломали а Лепенши не взломали?!!....... И кто это мог сделать?????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
взломать почту не копеечное дело кто слил логины пароли и потом еще и файлы со следами ваты на Макрона вешают
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомWikiLeaks обнаружил российский след в хакерской атаке на штаб Макрона
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти