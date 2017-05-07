 WikiLeaks обнаружил российский след в хакерской атаке на штаб Макрона

"#MacronLeaks: имя сотрудника российского правительственного подрядчика по безопасности "Эврика" появляется девять раз в метаданных архива "xls_cendric.rar", - говорится в сообщении. Уточняется, что в обнаруженных записях девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является сотрудником компании "Эврика".
#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL- WikiLeaks (@wikileaks) 6 травня 2017 р.
Также Wikileaks, ссылаясь на российские СМИ, указывает, что речь идет о компании, получившей сертификат ФСБ на деятельность по защите государственной тайны.
Как сообщал Цензор.НЕТ, во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов. За пост президента ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.
Russian press article on ЭВРИКА when company obtained an FSB security certificate to protect state secrets. https://t.co/OGjbMW9UXX- WikiLeaks (@wikileaks) 6 травня 2017 р.
Отметим, ранее хакеры похитили большую часть писем штаба Макрона. Похищенные документы появились на сайте-файлообменнике. По словам штаба Макрона, эти файлы были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии.
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http://www.rbc.ru/politics/06/05/2017/590dded49a79476ef106cf00?from=main
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Макрон, став президентом Франции, всё это припомнит и устроит им следующие "мистрали"...
Ну что же, это ещё один гвоздик в гроб Рашки.
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