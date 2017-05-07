 Около тысячи погибших в зоне АТО не опознаны, - глава миссии "Черный тюльпан" Жилкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспресо", такие ориентировочные цифры назвал руководитель поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин.
В ответ на вопрос, о каком количестве погибших среди неопознанных идет речь, он сказал: "Если опираться на данные, которые озвучиваются и миссией ООН, и ОБСЕ, и Международным Красным Крестом, плюс наши данные (это все верифицируется) - около тысячи человек. Не только военных, это и гражданские люди, которые числятся у нас до сих пор не найденными и не идентифицированными".
Жилкин отметил, что от этой цифры нужно отнять несколько сотен тел, которые находятся на подконтрольной Украине территории и до сих пор не опознаны.
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