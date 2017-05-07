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 Около тысячи погибших в зоне АТО не опознаны, - глава миссии "Черный тюльпан" Жилкин

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Около тысячи погибших в зоне АТО военнослужащих и мирных жителей до сих пор остаются не опознанными. Несколько сотен тел доставлены на подконтрольную территорию, другие остаются в оккупированной боевиками части Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспресо", такие ориентировочные цифры назвал руководитель поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин.

В ответ на вопрос, о каком количестве погибших среди неопознанных идет речь, он сказал: "Если опираться на данные, которые озвучиваются и миссией ООН, и ОБСЕ, и Международным Красным Крестом, плюс наши данные (это все верифицируется) - около тысячи человек. Не только военных, это и гражданские люди, которые числятся у нас до сих пор не найденными и не идентифицированными".

Жилкин отметил, что от этой цифры нужно отнять несколько сотен тел, которые находятся на подконтрольной Украине территории и до сих пор не опознаны.

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Немає і не буде прощення злочинцям які коять ці злочини!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо тысячи погибших в зоне АТО не опознаны, - глава миссии "Черный тюльпан" Жилкин
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