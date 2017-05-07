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 Политика Украины
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 Аккредитованные на Евровидение российские журналисты, незаконно посещавшие Крым, не будут допущены в Украину, - Геращенко

евровидение

Представители российских СМИ, которые незаконно посещали оккупированный Россией Крым, не будут допущены на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал советник главы МВД Украины, народный депутат (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - написал он, комментируя информацию о том, что украинские пограничники не пустили в страну фотожурналиста российского пропагандистского информагентства Russia Today Рамиля Ситдикова, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не дайте России испортить Евровидение, - Джамала
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Етить колотить,вот это жесть,а остальные кацапы свободно едут в Украину,у нас ведь войны с кацапами нет.
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да и кроты злобствуют безнаказно
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Невже Росія, все-таки - вирішила транслювати "Євробачення"???
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Только для узкого кругаответственных товарисчей
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Как в советское время,-кино для политбюро,или порнуха для своих в КГБ.
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Скорее, устраивать провокации, показывать "голодающих пенсионеров хунты", парады победобесия ватников и прочий бред по заказам.
Кстати, а почему не видно и не слышно свиное рыло коммуняки Симаненка? Мог бы подзаработать перед камерой.
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Я понял,что бы закрыть границу с Кацапией,надо что бы все кацапы побывали в Крыму,это многоходовочка от Пэдры.
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Все равно добьемся визового режима с россией, это будет одним из принципиальных требований на новых выборах.
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Єто его проблема, а еще и его к вьіборам уберем.
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Снайпера наняли? Пэдро его не уберет,только Охендовский вкурсе как Барыга стал президентомводинтур.
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Увидите, что єтих сегодняшних не будет. Не нужно все пропало делать. Будем бороться.
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С ветряными мельницами,как Дон Кихот? Пждро взял Украину измором,сопротивляться уже некому,обнищал народ,зато мусара в шоколаде,теперь они за Барыгу стеной станут,не то что за Овоща.
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Сравнение не по теме. Там, где участвовал я несколько раз всего добились. Все будет путем, а ніть и сдаваться не мой метод.
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Сравнение в тему,сейчас до Киева добраться не каждый сможет,денег нет,это не 2013 год,да и кормить новый Майдан уже некому,обнищали люди,вон весь инет забит просьбами волонтеров,а у народа нет денег что бы помочь.
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Можно узнать,где ты учавствовал?Пока уже идет 4ый год твоего ьалабольства.Человек-лозунг.Начиная с "рашке осталрсь не больше месяца","евросоюз через 3 недели",потом много всего еще и заканчивая "Хиллари новый президент","блокада вернет Донбасс" и тд в каждой новости.Самому не стремно?
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а яка різниця в один не в один, тімашонка і в 10 не пройшла б.
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в раисе нет журналистов, это "воены инфармационага фронта", в топку всех
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шобла потомков гебельса.....Он был бы доволен внучатами.
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Единственно, что ГебБельс с двумя "б", а так точно.
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В роисси и нормальных людей уже почти не осталось...

востров вадим - оригинал здесь
23 ч ·

Прочитайте эту историю внимательно, хочется остаться правильно понятым...
Позвонила вчера следователь из Следственного комитета.
-На вас, - говорит,- поступило заявление от православного гражданина Александра Георгиевича, проживающего на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий". Вы оскорбили его чувства верующего.
- Чем,- спрашиваю,- оскорбил?
- Вы в 2012 (!!!) году сделали перепост оскорбительной по отношению к Богу записи Артемия Лебедева. Правда, вы написали, что с ней не согласны, но гражданин всё равно оскорблен и требует завести уголовное дело, поэтому вас нужно опросить.
- Я, говорю, - девушка, вы серьёзно? Вы собираетесь заниматься этим делом?
- Ну да,- говорит она,- заявление есть, его нужно отработать.
Я отказался идти опрашиваться, отправил своего представителя - юриста. И вот, среди прочего, на опросе следователь (девушка) спрашивает у моего юриста (тоже девушка):
- А Вадим Евгеньевич православный?
- Православный, - смело отвечает юрист.
- А он в церковь ходит и насколько часто? - спрашивает девушка-следователь.
- Насколько часто, не знаю,- отвечает юрист,- но ходит (это я перескассказываю не сон, всё зафиксировано в протоколе опроса).
Теперь давайте немного перенесемся из кабинета следователя в наше общее прошлое. Я учился в обычной советской школе, и нам 10 лет рассказывали, что Бога нет, потому что человек произошел от обезьяны, что Гагарин в космос летал - Бога не видел и так далее (ну вы в курсе).
Потом я поступил в университет. К этому времени государство решило, что Бог всё-таки есть. Через несколько лет осмысления этого нового факта государство резонно предположило, что поскольку есть Бог, то должны быть и верующие, и их чувства запросто могут оскорбить. Поэтому надо принять закон, чтобы этих оскорбляющих можно было посадить. Школьных учителей, рассказывавших нам про обезьян, пожалели, в тюрьму сажать не стали, ведь многие из них уже на пенсии, а государство у нас, как известно, строгое, но гуманное.
Вернемся в кабинет к следователю, в конце беседы она говорит:
- Я думаю надо провести перекрестный очный опрос и вызвать туда оскорбленного гражданина и вашего подопечного.
Я сначала психанул, ну сколько можно этот бред выслушивать? А потом подумал - ведь это будет первый в мировой истории очный перекрестный опрос двух православных на предмет оскорбления одного из них посредством перепоста чужой мысли в интернете! Это очень круто! Могут даже приехать иностранные журналисты!
А теперь серьёзный вопрос - как мы с вами до этого дошли? В какой момент наше общество позволило каким-то упырям и мракобесам творить то, что они творят? И сколько это ещё будет продолжаться?
Я хочу, чтобы Бог как можно быстрее прочитал эту историю, сделайте, пожалуйста, перепост. Когда он узнает и во всем разберется, то обрушит весь свой гнев на людей, которые писали этот закон, голосовали за него, а потом начали применять. Надеюсь, он не станет их уничтожать, это было бы излишне жестоко.
Но я прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы все они исчезли из нашей жизни, сгинули, испарились вместе со своими идиотскими законами, лицемерием, враньем и ханжеством. Очень прошу тебя, Господи. Нет сил больше смотреть на всё это духовное блядство!
Аминь.
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не воины так точно, да и фронта ДЕЗинформационного....гибридные дети вертухаев, цыриков, нквдистов........
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А навіщо їдуть якщо на ТВ не будуть показувати?
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С посещавшими Крым все ясно, ведь в Украине им места нет. А вот все-таки за кого голосовать на Евровидении?
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Буде видно по ходу справи. Але думаю за балтів, або білорусів.
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За білорусів не буду, бо Біларусь потім створить проблеми українцям, якщо виграє. Так, білоруси непогано співають, але це креатура москви.
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хз, будєм поглядєть. Ну тоді за балтів. За інших не хочу по політичним мотивам.
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Судячи з ніку опус. І вище апічатка, слід читати ВІН.
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Родителям Зоряна и Шкиряка нечего делать в Украине.
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Антонина,а что там с Севастополем? Куда кацапский задаток потратил за сдачу в аренду Севастополя?
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Есть еще уникумы которым глубоко не пох на картинки рашасми??????!!!!!!
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да,вас еще хватает...но потихоньку переводятся
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Хорошее решение! И безвиз с ордынцами не нужен, можно полкапстана не пустить в Украину. Был в Крыму - получи бан.
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КацаПсины не участвуют на Фестивале Евровидения,но так хоцца путлерским шавкам найти чего то такого,чем бы посрать на Сикелёв Салавьёв Гоффно ТВ.
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САлАвьёв - Шапиро,а Сикелёв -? Боюсь даже подумать,вспоминая Натанзона,Заводчикова,Гусманов...
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Доброго ранку, Україно! У контексті обговорення Евробачення пропоную послухати старенький запис, можливо кримського гурту Bazza-r. Дуже актуальна на цей час пісенька і про лалала і про незалежність і про допомогу....

Гурт Bazza-R - Не питай,не вблагай
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*НУЖНО РОССИЯНАМ ДАВАТЬ ОПРОСНИК, КРЫМ ЭТО УКРАИНА?
ЕСЛИ НЕТ, НЕ ВПУСКАЕМ))))*
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Хорошее предложение. И так же знакомясь с кацапом " Путин "? - хуйло. "Крым"?- Украина .
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лутше бы этих лживых тварей пустили а потом арестовали, и судили показательно, именно они розжигали ненависть в рахе к там, после их лживых публикаций полу умное ватно-совковое быдло полезло к нам капая слюной злобы и ненависти
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А тем, что из Лугандона правду-матку про украинских фошиздов вещали, получается можно?
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это украинское "евровидение" напоминает гитлеровскую олимпиаду
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Гитлеровскую олимпиаду напоминает парад победы на красной площади
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парад победы это парад в честь победы над гитлеровцами. И чтобы другие знали что огребут по самое не хочу если зарываться будут
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Это после того как всех ветеранов воины получивших инвалидности сгребли с городов и сослали на поселения , что бы глаза в городах не мазолили? Вы самые тщедушные твари каких свет видел. Вышагивают они суки в строю, на трибунах насажали клоунов в медальки ряженых. После воины миллионы были сосланы и уничтожены самим сталиным как и во время воины. Да нехрена бы совок не победил бы без помощи . А после воины ? Этот позор оккупировавший пол Европы ? А то что гитлер деребанили Польшу вместе со сталиным? Тьфу нечесть позорная. Вся история паРаши штопана для идиотов ватных, белыми нитками.
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Крым то тю тю уплыл в родную гавань.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАккредитованные на Евровидение российские журналисты, незаконно посещавшие Крым, не будут допущены в Украину, - Геращенко
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