 Аккредитованные на Евровидение российские журналисты, незаконно посещавшие Крым, не будут допущены в Украину, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал советник главы МВД Украины, народный депутат (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко.
"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - написал он, комментируя информацию о том, что украинские пограничники не пустили в страну фотожурналиста российского пропагандистского информагентства Russia Today Рамиля Ситдикова, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса.
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Кстати, а почему не видно и не слышно свиное рыло коммуняки Симаненка? Мог бы подзаработать перед камерой.
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Нерпы Иркутска представят военно-патриотическую программу, "Вести-Иркутск"
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востров вадим - оригинал здесь
23 ч ·
Прочитайте эту историю внимательно, хочется остаться правильно понятым...
Позвонила вчера следователь из Следственного комитета.
-На вас, - говорит,- поступило заявление от православного гражданина Александра Георгиевича, проживающего на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий". Вы оскорбили его чувства верующего.
- Чем,- спрашиваю,- оскорбил?
- Вы в 2012 (!!!) году сделали перепост оскорбительной по отношению к Богу записи Артемия Лебедева. Правда, вы написали, что с ней не согласны, но гражданин всё равно оскорблен и требует завести уголовное дело, поэтому вас нужно опросить.
- Я, говорю, - девушка, вы серьёзно? Вы собираетесь заниматься этим делом?
- Ну да,- говорит она,- заявление есть, его нужно отработать.
Я отказался идти опрашиваться, отправил своего представителя - юриста. И вот, среди прочего, на опросе следователь (девушка) спрашивает у моего юриста (тоже девушка):
- А Вадим Евгеньевич православный?
- Православный, - смело отвечает юрист.
- А он в церковь ходит и насколько часто? - спрашивает девушка-следователь.
- Насколько часто, не знаю,- отвечает юрист,- но ходит (это я перескассказываю не сон, всё зафиксировано в протоколе опроса).
Теперь давайте немного перенесемся из кабинета следователя в наше общее прошлое. Я учился в обычной советской школе, и нам 10 лет рассказывали, что Бога нет, потому что человек произошел от обезьяны, что Гагарин в космос летал - Бога не видел и так далее (ну вы в курсе).
Потом я поступил в университет. К этому времени государство решило, что Бог всё-таки есть. Через несколько лет осмысления этого нового факта государство резонно предположило, что поскольку есть Бог, то должны быть и верующие, и их чувства запросто могут оскорбить. Поэтому надо принять закон, чтобы этих оскорбляющих можно было посадить. Школьных учителей, рассказывавших нам про обезьян, пожалели, в тюрьму сажать не стали, ведь многие из них уже на пенсии, а государство у нас, как известно, строгое, но гуманное.
Вернемся в кабинет к следователю, в конце беседы она говорит:
- Я думаю надо провести перекрестный очный опрос и вызвать туда оскорбленного гражданина и вашего подопечного.
Я сначала психанул, ну сколько можно этот бред выслушивать? А потом подумал - ведь это будет первый в мировой истории очный перекрестный опрос двух православных на предмет оскорбления одного из них посредством перепоста чужой мысли в интернете! Это очень круто! Могут даже приехать иностранные журналисты!
А теперь серьёзный вопрос - как мы с вами до этого дошли? В какой момент наше общество позволило каким-то упырям и мракобесам творить то, что они творят? И сколько это ещё будет продолжаться?
Я хочу, чтобы Бог как можно быстрее прочитал эту историю, сделайте, пожалуйста, перепост. Когда он узнает и во всем разберется, то обрушит весь свой гнев на людей, которые писали этот закон, голосовали за него, а потом начали применять. Надеюсь, он не станет их уничтожать, это было бы излишне жестоко.
Но я прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы все они исчезли из нашей жизни, сгинули, испарились вместе со своими идиотскими законами, лицемерием, враньем и ханжеством. Очень прошу тебя, Господи. Нет сил больше смотреть на всё это духовное блядство!
Аминь.
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шх!
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Гурт Bazza-R - Не питай,не вблагай
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ЕСЛИ НЕТ, НЕ ВПУСКАЕМ))))*
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