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Все про:выборы (21709) Франция (1855) Марин Ле Пен (18) Макрон (12)

 Сегодня во Франции состоится второй тур президентских выборов

макрон

В воскресенье, 7 мая во Франции состоится второй тур президентских выборов. Во второй тур вышли лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, финальный социологический опрос Ifop-Fiducial показал, что за Макрона готовы проголосовать 63% избирателей, а за Ле Пен - 37%.

Вечером 6 мая по киевскому времени голосование в рамках второго тура президентских выборов началось на заморских территориях Франции. Первыми голосовали жители островов Сен-Пьера и Микелона. Позже голосование началось в Гваделупе, Мартинике, Французской Гвиане и Французской Полинезии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни в коем случае не покорюсь диктату Путина, - кандидат в президенты Франции Макрон
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Эммануелька будет презиком,Ротшильды все возможные силы и механизмы запустили,очень боятся повторения истории с Трампом
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Ты уже от своей убогости почернел весь,видать разлагаешься на глазах,ляпун ты наш
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Бажаю французам обрати гідного кандидата...........
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WikiLeaks обнаружила российский след во взломе почты штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона
В метаданных украденных писем девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является сотрудником компании «Эврика». Об этом говорится в Twitter портала. WikiLeaks также приводит ссылку на статью, в которой говорится о связи компании «Эврика» с ФСБ России.
Напомню, WikiLeaks опубликовал ссылку на взломанный архив переписки штаба Макрона 5 мая. По ней можно было скачать нескольких сот тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных до 24 апреля 2017 года. Размер массива около 9 ГБ. В штабе Макрона признали факт утечки. Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции рекомендовала национальным СМИ отказаться от публикации информации, содержащейся в утечке.
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Макрон что Наполеон в Триумфом взойдёт на Престол Французской Республики.Жиринжопский хряснет ящик Шампани и скажет : Трамп,Наш,Макрон Наш,за нами паБеда...
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Выбирают французы,кого выберут тот и будет,хотя прикольный бы Нормандский формат получился бы с Шлюхой Ле Пен.
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Слащавый какой то Макрон, нисколько на Наполеона не похож.
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Буанапарта не забижай. Он талантливый полководец и Реформатор с большой буквы. А Лукашенко кто? Председатель колхоза на дотациях соседней колонии строго режима из ЗАО "Таежный союз"
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Бывал он у нас в Витебске, деды рассказывали, хороший дядька.На балконе любил чай пить.
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Молодец.Попил у дедов на балконе чай - и правь лохами десятилетиями,копи народные бабки по зарубежным оффшорам.
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Может не только чай, "Наполеонов", в наших краях фамилия распространенная.
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Х"люпутипен не потянет-поздно пить компроматьі!
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Дурак имеет великое преимущество перед перед образованным : он всегда доволен собой.
цитата Наполеона Бонапартиса о плешивом Путлере..
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Парашники за Ле Пен очко рвут . У журнашлюх из РИА "Катюша" окончательно крышу сорвало
"Заказчики компании Макрона готовят «правильный подсчет голосов». И уже на крайний случай, если даже подсчет не позволит врать уж совсем слишком, то готовятся «массовые протесты» и некий аналог Майдана".

Сегодня во Франции состоится второй тур президентских выборов - Цензор.НЕТ 6376
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Бойтесь. Глобалисты такие, они еще и вас уберут. И правильно сделают. Кто лезет с палками в колесо Истории, будет раздавлен как жаба.
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кстати, это очень много...когда папа Лепенихи выходил во второй тур-у него почти не прибавилось голосов....а у Лепенихи прибавка больше 10 % к результату первого тура...и это все с учетом-в этом году во Франции парламентские выборы...и у Лепенихи есть все шансы сформировать свою фракцию в парламенте-причем довольно крупную...
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Какими бы не будут результаты выборов, но Марин Ле Пен - это реакция французского организма на либерастию, культивирующую арабо-африканскую чуму, которая уничтожает французскую нацию. Трамп, Брексит, НСДАП в Германии 30-х годов - это тоже была своеобразная реакция защиты. Винницким шестикутным было бы о чем задуматься, ...если было чем, конечно.
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В Париже проживает 2 миллиона арабов и самые галимые гостиницы в Европе...
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А ти бережи свою націю і не запліднюй вінницьких жінок.
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Трон всего лишь кресло обитое бархатом.
Наполеон всегда ПРАВ..
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лепенихе может помочь только крайне низкая явка.....вот это постоянное талдыченье об огромном преимуществе Макрона и расхолаживает его избирателей...а у правых электорат всегда более мобилизирован и дисциплинирован....
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Во Франции запретили сообщать об утечках в штабе Макрона
Во Франции наступили "дни тишины" перед выборами, когда агитировать или освещать кампании запрещено. Но о похищенных хакерами документах штаба Макрона все равно продолжают говорить.

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Мы Мировую революцию затеваем не для порабощения всех Народов Мира,а для всеобщего блага Чилавечиства.
в.и.чЛенин.1916 год...
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Та ладно..Он россияне выбрали себе плешивого уродца-шизофреника-убийцу в презы - и радуются,ликуют.
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Нет ничего высокомернее Ничтожества,которое чувствует что его поддерживают.
Наполеон Бонапарт о Путлере 200 лет назад...
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в РАБссии нет дорог,есть только направления.
Бонапарт...
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Сегодня во Франции состоится второй тур президентских выборов/ А где? Где эфэсбэшные картинки с президентом Украины? Где гневные изобличения рошена?
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Говорят Лёпенша начала скупать красные фонари. Для сЕбе...
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Факт. В России Ле Пен бы победила со 146% поддержки! А Макрона облили бы зеленкой, посадили в тюрьму, застрелили бы на мосту или угостили чаем с полонием!
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Сегодня ле пен пролетает над Парижем аки фанера.
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Все равно победит Макрон , подумали французы и вместо выборов пошли кушать колбаски гриль в парках и скверах .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСегодня во Франции состоится второй тур президентских выборов
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