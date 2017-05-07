 Сегодня во Франции состоится второй тур президентских выборов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, финальный социологический опрос Ifop-Fiducial показал, что за Макрона готовы проголосовать 63% избирателей, а за Ле Пен - 37%.
Вечером 6 мая по киевскому времени голосование в рамках второго тура президентских выборов началось на заморских территориях Франции. Первыми голосовали жители островов Сен-Пьера и Микелона. Позже голосование началось в Гваделупе, Мартинике, Французской Гвиане и Французской Полинезии.
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В метаданных украденных писем девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является сотрудником компании «Эврика». Об этом говорится в Twitter портала. WikiLeaks также приводит ссылку на статью, в которой говорится о связи компании «Эврика» с ФСБ России.
Напомню, WikiLeaks опубликовал ссылку на взломанный архив переписки штаба Макрона 5 мая. По ней можно было скачать нескольких сот тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных до 24 апреля 2017 года. Размер массива около 9 ГБ. В штабе Макрона признали факт утечки. Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции рекомендовала национальным СМИ отказаться от публикации информации, содержащейся в утечке.
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цитата Наполеона Бонапартиса о плешивом Путлере..
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"Заказчики компании Макрона готовят «правильный подсчет голосов». И уже на крайний случай, если даже подсчет не позволит врать уж совсем слишком, то готовятся «массовые протесты» и некий аналог Майдана".
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Наполеон всегда ПРАВ..
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Во Франции наступили "дни тишины" перед выборами, когда агитировать или освещать кампании запрещено. Но о похищенных хакерами документах штаба Макрона все равно продолжают говорить.
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в.и.чЛенин.1916 год...
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Ja ee vybirat ne mogu, i ona mne otrvatitelna.
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Наполеон Бонапарт о Путлере 200 лет назад...
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Бонапарт...
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