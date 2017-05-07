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Все про:Канада (907) Латвия (610) НАТО (5408) техника (667)

 Канадская военная техника прибыла в Латвию

В субботу, 6 мая, в Рижский порт прибыла техника и экипировка вооруженных сил Канады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, техника необходима для поддержки возглавляемой Канадой многонациональной группы, которая прибудет в Латвию в июне в рамках расширения присутствия сил НАТО.

Часть груза, в том числе и строительные материалы, будут использованы для подготовки жилых помещений и мест для обслуживания техники. Системы логистики и коммуникаций и легкие боевые бронемашины Light Armoured Vehicles канадские военнослужащие будут использовать, выполняя служебные обязанности на территории Латвии.

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В течение ближайших дней техника вооруженных сил Канады будет доставлена на Адажский полигон.

Отметим, в целях укрепления обороноспособности Латвии возглавляемая Канадой боевая многонациональная группа НАТО батальонного уровня будет полностью размещена в Латвии до июня. В группу войдут около 1000 военнослужащих.

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Хдевашидаказательства?Karl Marx . Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899.«Чудь и чудь кругом», - Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©). Политика России продолжала политику Орды, а не политику Руси. Московия (будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды. http://scepsis.net/library/id_883.html
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- Василий Иванович, танки на огороде!
- Да ну их! Я вчера о них новую шашку затупил...

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Чиво? Енто чаво ишшо удумали без разрешения вяликага Вовачки?
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Kto meshal vam soedinitsa s NATO kogda vy podpisyvali tak nazyvaemye dogovora? Vy zhiliby na mnogo lutshe tshem Estonia segodnja, i eto = ne otshen, samyi lutshi poka is SSSR (no skoro Latvia budet lutshe)
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Vot eto samoje luceje sto dajiot Nato eto realnyje vojska.ne bumaznyje.Eto v polne xvatit ot neovdumanyx dejstvyji s fasystkoj rosiji
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Все-таки значительно спокойнее живётся, когда союзные войска цивилизованных стран легитимно находятся у тебя дома. Чего и украм желаем. Друзей в доме. В будущем...
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Так вали в свою сранную кацапию фюреру куй сосать.
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После того как расия захватила страны Прибалтики в ходе 2-й мировой войны она с местными поступила аналогично Крымским татарам. Начали эшелонами вывозить латышей, эстонцев, литовцев в Сибирь на уничтожение. И так бы 100% случилось. Но помог , как ни странно Гитлер. Он напал на оплот мира во всем мире - СССР и Сралину уже было не до геноцидов. После войны кто выжил вернулись. Вот вам и расия, вот вам руский МИР.
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Писец не подкрадается к дикой орде, он уже на границе и ждет отмашки.
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Они напоминают местным ордынцам, которые из-за своей природной тупости и дебилизма не смогли выучить местный язык, кто на той земле хозяин.
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Ну расии они возможно и не нужны, а прибалты сами попросили защиты. Им не отказали ввиду реальности угрозы.
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Vot sprosyte u nasyx liudej dlia cego.Byl opros u nas tak 85% liudej xottiaty stob oni byli zdes.Dumaju bolse necego dobavyt
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там и сгинут в лесах мазовии. Панцирь с с-400 и искандеры бьют всегда убийственно
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Канадская военная техника прибыла в Латвию - Цензор.НЕТ 2428
Канадская военная техника прибыла в Латвию.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанадская военная техника прибыла в Латвию
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