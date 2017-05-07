Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, техника необходима для поддержки возглавляемой Канадой многонациональной группы, которая прибудет в Латвию в июне в рамках расширения присутствия сил НАТО.
Часть груза, в том числе и строительные материалы, будут использованы для подготовки жилых помещений и мест для обслуживания техники. Системы логистики и коммуникаций и легкие боевые бронемашины Light Armoured Vehicles канадские военнослужащие будут использовать, выполняя служебные обязанности на территории Латвии.
В течение ближайших дней техника вооруженных сил Канады будет доставлена на Адажский полигон.
Отметим, в целях укрепления обороноспособности Латвии возглавляемая Канадой боевая многонациональная группа НАТО батальонного уровня будет полностью размещена в Латвии до июня. В группу войдут около 1000 военнослужащих.
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- Да ну их! Я вчера о них новую шашку затупил...
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Канадская военная техника прибыла в Латвию.
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