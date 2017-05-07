 За сутки в зоне АТО ранены пять воинов, боевики совершили 45 обстрелов, - пресс-центр штаба АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
На Донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 мм, танка и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял по опорным пунктам вблизи Авдеевки. Огнем минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров противник стрелял по защитникам Луганского, а с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по позициям у Верхнеторецкого. Вооружения БМП, гранатометы и пулеметы крупных калибров террористы применяли по позициям неподалеку населенного пункта Пески, а гранатометы и пулеметы крупных калибров - по опорным пунктам вблизи шахты "Бутовка", Майорска, Каменки и Зайцево. В районах населенных пунктов Зайцево, Опытное и Пески действовали вражеские снайперы.
На Приморском направлении 120-миллиметровые минометы, вооружения БМП и БТР, стрелковое оружие российско-террористические войска применяли по позициям вблизи Широкино. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по опорным пунктам вблизи Павлополя, а из вооружения БТР, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия - по позициям возле Водяного. Из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров террористы вели огонь по защитникам Красногоровки и Марьинки, а из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия - по Гнутово. Пулеметы крупных калибров противник применял по позициям вблизи Чермалика. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.
На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов российско-террористические войска били по украинским позициям вблизи Крымского. Огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики накрывали опорные пункты неподалеку Новозвановки и Новоалександровки. Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого, а из стрелкового оружия и автоматических гранатометов - по опорных пунктах неподалеку станицы Луганской.
Чтобы подавить огневую активность противника по позициям защитников Авдеевки, силы АТО открывали ответный огонь из автоматических гранатометов.
За минувшие сутки пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.
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