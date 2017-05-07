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 Human Rights Watch призвала боевиков "ДНР" освободить ученого-религиоведа Козловского

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала боевиков террористической организации "ДНР" немедленно освободить ученого-религиоведа Игоря Козловского.


Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Содержание Козловского под стражей является огромным вызовом верховенству закона, его приговор должен быть немедленно отменен", - заявила представитель организации Таня Купер. Она подчеркнула, что причиной удержания под стражей Козловского являются только его политические взгляды.

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Купер добавила, что у Козловского было мало шансов на справедливый суд, поскольку на подконтрольных боевикам территориях отсутствует функциональная система уголовного правосудия. Она назвала дело против Козловского пародией, цель которой лишить ученого права "эффективно защищаться" и наказать его за "мирную оппозицию к действиям сепаратистов".

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Напомним, 3 мая, "военный трибунал "ДНР" приговорил донецкого ученого-религиоведа Козловского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

В конце января 2016 года в Донецке террористы схватили ученого-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Боевики ворвались к Козловскому, изъяли у него технику и документы на квартиру, а также похитили коллекцию антиквариата. Самого ученого увезли без объяснения причин.

Козловский - автор более 50 научных книг, более 200 статей в словарях, энциклопедиях, периодических изданиях. Более 25 лет проработал в Донецкой областной государственной администрации в должности главного специалиста по делам религии, преподавал в вузах Донецка. За свою миротворческую деятельность награжден медалью Австрийского общества Альберта Швейцера.

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Не могут они это выполнить_ Не было приказа от главного из штаба Мордора ( кремль)

Human Rights Watch призвала боевиков "ДНР" освободить ученого-религиоведа Козловского - Цензор.НЕТ 6823
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Бойовики "лнр" на п'ятий день повернули тіла трьох бійців ЗСУ, загиблих на Світлодарській дузі.
ІМЕНА І ПОРТРЕТИ ЗАГИБЛИХ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ тут: http://novynarnia.com/2017/05/06/boyoviki-lnr-na-5-den-povernuli-tila-troh-biytsiv-zsu-zagiblih-na-svitlodarskiy-duzi/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныHuman Rights Watch призвала боевиков "ДНР" освободить ученого-религиоведа Козловского
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