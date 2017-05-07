Human Rights Watch призвала боевиков "ДНР" освободить ученого-религиоведа Козловского
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала боевиков террористической организации "ДНР" немедленно освободить ученого-религиоведа Игоря Козловского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Содержание Козловского под стражей является огромным вызовом верховенству закона, его приговор должен быть немедленно отменен", - заявила представитель организации Таня Купер. Она подчеркнула, что причиной удержания под стражей Козловского являются только его политические взгляды.
Купер добавила, что у Козловского было мало шансов на справедливый суд, поскольку на подконтрольных боевикам территориях отсутствует функциональная система уголовного правосудия. Она назвала дело против Козловского пародией, цель которой лишить ученого права "эффективно защищаться" и наказать его за "мирную оппозицию к действиям сепаратистов".
Напомним, 3 мая, "военный трибунал "ДНР" приговорил донецкого ученого-религиоведа Козловского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.
В конце января 2016 года в Донецке террористы схватили ученого-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Боевики ворвались к Козловскому, изъяли у него технику и документы на квартиру, а также похитили коллекцию антиквариата. Самого ученого увезли без объяснения причин.
Козловский - автор более 50 научных книг, более 200 статей в словарях, энциклопедиях, периодических изданиях. Более 25 лет проработал в Донецкой областной государственной администрации в должности главного специалиста по делам религии, преподавал в вузах Донецка. За свою миротворческую деятельность награжден медалью Австрийского общества Альберта Швейцера.
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