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 Политика Украины
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Все про:Евровидение (652) запрет (1096) пограничники (1215) пропаганда (2011) Россия (70329)

 Фотокорреспондента Russia Today не пустили в Украину

Пограничники не пустили в Украину фотожурналиста российского пропагандистского информагентств Russia Today Рамиля Ситдикова, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua

Директор объединенной дирекции фотоинформации RT Александр Штоль заявил, что украинские пограничники предъявили Ситдикову постановление об отказе во въезде в Украину, мотивированное невозможностью подтвердить цель пребывания в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Варнаве, - Гитлянская

В информагентстве утверждают, что аккредитация у Ситдикова была оформлена "по всей форме", при себе он имел распечатку с ее подтверждением. Однако пограничники якобы потребовали у него официальное письмо с приглашением от организаторов конкурса.

По данным сайта "Миротворец" Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.

Также читайте: Скрипка о запрете на въезд участнице Евровидения от РФ Самойловой: "Со стороны России это был гениальный ход - пробить на жалость"
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нехай щастить, или в переводе на великоскрепный - не@уй шастать.
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ВОТ ЭТО ПОВОРОТ:Участник одесского антимайдана обвинил Кремль в том, что он сознательно спровоцировал трагедию 2 мая.
Российский гражданин Антон Раевский, который весной 2014 года был активным участником одесского антимайдана и членом сепаратистской организации "Одесская дружина", подтвердил, что Россия действительно некоторое время финансировала сепаратистское движение в Одессе, однако в определенный момент "слила" протест и своими действиями спровоцировала трагедию 2 мая, поскольку Кремлю были необходимы "ритуальные жертвы" в Украине.
http://vlada.io/slider/uchastnik-odesskogo-antimajdana-obvinil-kreml-v-tom-chto-on-soznatelno-sprovotsiroval-tragediyu-2-maya/
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Фотокорреспондента Russia Today не пустили в Украину и отправили в Рейкьявик
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Фотографировать лагерь прабабушки захерченко?
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Украинскими заводами на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей Украины руководит ЗАО "Внешторгсервис", главой которого является бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
Об этом пишет "Коммерсантъ-Власть".
Сейчас "Внешторгсервис" владеет металлургическим заводом "Донецксталь", Енакиевским и Макеевским металлургическими заводами, "Енакиевским коксохимпромом", Ясиновским коксохимическим заводом, "Макеевкоксом" и Харцызским трубным заводом.
Предприятия на территории, контролируемой Россией, начали переходить под контроль "Внешторгсервиса" еще в марте - до "указа" главарей "д/лнр" о "национализации".
При этом у компании до сих пор нет ни сайта и офиса, ни даже штата сотрудников. Также имя ее директора ни в каких "документах" в ОРДЛО не упоминается.
"Министр" промышленности и торговли "днр" Алексей Грановский заявил, что "Внешторгсервисом" руководит Владимир Пашков с российским гражданством.
"Кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам. Партнер у нас один - Российская Федерация", - сказал он. По другим данным, у компании "Внешторгсервис" также причастен украинский бизнесмен Сергей Курченко.
Как сообщал "Обозреватель", Служба безопасности Украины ранее обнаружила российский благотворительный фонд, который под видом поддержки международных гуманитарных проектов финансирует террористов бандформирования "лнр". Президентом данного фонда является россиянин Владимир Пашков.https://www.obozrevatel.com/finance/economy/96721-rossmi-nazvali-imya-rukovoditelya-ukrainskih-predpriyatij-v-ordlo.htm
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С каждым днем наши пограничники все больше радуют. Вот если бы еще вечно отдыхающие депутаты ввели визы с рашей!
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Это вариант маскировки (не принятый по причинам политкорректности)
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Скорее всего фотошоп.
Ботоксный вор слишком мелок в сравнении с масштабом личности усатого садиста...
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это не тот который гавкал?? но всё равно один из них.
русишсвинособакэ в Украине не место!
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"Рамиль Ситдиков"... Это что ещё за "славянин"?.. Нееее, в Расеи все дожны быть ивановы....
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Закончились ивановы-фронт на Донбассе и в Сирии, как бы... вот... как то так.
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Если я не ошибаюсь, то будет так- путиноид вульгарис
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Ну, ночь не только у Вас. Я уточню: под конец информациооного дня на ЦЕНЗОРе.
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ГПУ заявила что янукович украл годовой бюджет Украины . Где , когда ничего непонятно ?
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Второй раз не получится. Не мучайте себя.Каналы перекрыты.
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Во Франции закончился день тишины. Сегодня - выборы президента.

Фотокорреспондента Russia Today не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 8990
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1668 твиттов в поддержку Марин Ле Пен в течении 24 часов без сна и отдыха. Такая же хрень, какая была ранее в поддержку Трампа и Brexit.

https://medium.com/data-for-democracy/democracy-hacked-a46c04d9e6d1
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Майдан в Киеве сегодня выглядит просто великолепно
https://www.youtube.com/watch?v=cybhv6OlRjA
В концертном зале МВЦ жизнь кипит.
Загляните за кулисы Евровидения
https://www.youtube.com/watch?v=hEFd2wnqyqg
И гарантировано получите максимум удовольствия от передачи
"Щоденник Євробачення-2017" - фан-зона на Крещатике, знакомство с Киевом и украинской культурой иностранных гостей и многое-многое другое
https://www.youtube.com/watch?v=7WVUa-xMlHQ
Ватникам смотреть не рекомендую - возможен нервный срыв. Я предупредил.

(с)КБ
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у них т марш ебанутых "бессмертного полка" запретили, а в Украине нет.
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а шо етой блядве в Украине упало?
на хрен с пляжа....
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