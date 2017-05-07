 Фотокорреспондента Russia Today не пустили в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua
Директор объединенной дирекции фотоинформации RT Александр Штоль заявил, что украинские пограничники предъявили Ситдикову постановление об отказе во въезде в Украину, мотивированное невозможностью подтвердить цель пребывания в стране.
В информагентстве утверждают, что аккредитация у Ситдикова была оформлена "по всей форме", при себе он имел распечатку с ее подтверждением. Однако пограничники якобы потребовали у него официальное письмо с приглашением от организаторов конкурса.
По данным сайта "Миротворец" Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.
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Российский гражданин Антон Раевский, который весной 2014 года был активным участником одесского антимайдана и членом сепаратистской организации "Одесская дружина", подтвердил, что Россия действительно некоторое время финансировала сепаратистское движение в Одессе, однако в определенный момент "слила" протест и своими действиями спровоцировала трагедию 2 мая, поскольку Кремлю были необходимы "ритуальные жертвы" в Украине.
http://vlada.io/slider/uchastnik-odesskogo-antimajdana-obvinil-kreml-v-tom-chto-on-soznatelno-sprovotsiroval-tragediyu-2-maya/
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Об этом пишет "Коммерсантъ-Власть".
Сейчас "Внешторгсервис" владеет металлургическим заводом "Донецксталь", Енакиевским и Макеевским металлургическими заводами, "Енакиевским коксохимпромом", Ясиновским коксохимическим заводом, "Макеевкоксом" и Харцызским трубным заводом.
Предприятия на территории, контролируемой Россией, начали переходить под контроль "Внешторгсервиса" еще в марте - до "указа" главарей "д/лнр" о "национализации".
При этом у компании до сих пор нет ни сайта и офиса, ни даже штата сотрудников. Также имя ее директора ни в каких "документах" в ОРДЛО не упоминается.
"Министр" промышленности и торговли "днр" Алексей Грановский заявил, что "Внешторгсервисом" руководит Владимир Пашков с российским гражданством.
"Кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам. Партнер у нас один - Российская Федерация", - сказал он. По другим данным, у компании "Внешторгсервис" также причастен украинский бизнесмен Сергей Курченко.
Как сообщал "Обозреватель", Служба безопасности Украины ранее обнаружила российский благотворительный фонд, который под видом поддержки международных гуманитарных проектов финансирует террористов бандформирования "лнр". Президентом данного фонда является россиянин Владимир Пашков.https://www.obozrevatel.com/finance/economy/96721-rossmi-nazvali-imya-rukovoditelya-ukrainskih-predpriyatij-v-ordlo.htm
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http://periskop.livejournal.com/1703975.html
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Ботоксный вор слишком мелок в сравнении с масштабом личности усатого садиста...
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русишсвинособакэ в Украине не место!
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https://medium.com/data-for-democracy/democracy-hacked-a46c04d9e6d1
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Майдан в Киеве сегодня выглядит просто великолепно
https://www.youtube.com/watch?v=cybhv6OlRjA
В концертном зале МВЦ жизнь кипит.
Загляните за кулисы Евровидения
https://www.youtube.com/watch?v=hEFd2wnqyqg
И гарантировано получите максимум удовольствия от передачи
"Щоденник Євробачення-2017" - фан-зона на Крещатике, знакомство с Киевом и украинской культурой иностранных гостей и многое-многое другое
https://www.youtube.com/watch?v=7WVUa-xMlHQ
Ватникам смотреть не рекомендую - возможен нервный срыв. Я предупредил.
(с)КБ
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Казахстан запретил «георгиевские ленты»
http://hvylya.net/news/exclusive/kazahstan-zapretil-georgievskie-lentyi.html
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на хрен с пляжа....
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