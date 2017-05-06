 В Днепр из зоны АТО эвакуированы 8 раненых, двое в тяжелом состоянии, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.
Двое воинов в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, направленны в областную клиническую больницу им. Мечникова. Шестеро раненых направлены в военный госпиталь.
554 14
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено, - МинВОТ(4)
Умер воин Валентин Ковальский, получивший тяжелейшее ранение в июле 2014-го под Саур-Могилой. ФОТО(0)
На Донбассе сейчас 4 тыс. человек российских регулярных войск, не считая наемников, - Жебривский(79)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 155 взрывов на Донбассе 4 мая(8)
Atlantic Council: Россия спонсирует и руководит конфликтом в Украине(0)
Боевики наращивают количество обстрелов с приближением 9 мая, ночью из тяжелого вооружения обстреливали Крымское, - штаб(35)
Погибшие на Светлодарской дуге военнослужащие были бойцами 53-ей мехбригады(160)
Ответить
Кто финансирует,кому прибыль и кого дурят? Мне этот разводняк уже надоел.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. не делать реформы
3. оьъявить "варягов" агентами кремля
4.придумать особенное право для "приближенных" лиц
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Источник - http://odpublic.net/news/2017/05/06/otkazalsya-besplatno-perevozit-atoshnika-832569
Ответить
Ответить