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 В Днепр из зоны АТО эвакуированы 8 раненых, двое в тяжелом состоянии, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

В Днепр 6 мая эвакуированы восемь украинских военных, получивших ранения в зоне АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

Двое воинов в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, направленны в областную клиническую больницу им. Мечникова. Шестеро раненых направлены в военный госпиталь.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Умер воин Валентин Ковальский, получивший тяжелейшее ранение в июле 2014-го под Саур-Могилой. ФОТО


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- это АТО или война?
Кто финансирует,кому прибыль и кого дурят? Мне этот разводняк уже надоел.
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Це гібридна війна, прибуток отримують всі, хто поставляє для армії будь-який товар або зброю, монополія поставок завжди належить особам наближеним до влади. У нашому випадку, все контролює президент, оскільки він сам є комерсантом мільярдером, то таку можливість заробити ніколи не упустить.
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- а менты и сбу (полоумные и неграмотные) контролируют блокпосты и наркоторговлю, бизнес, криминал, рэкет, убиства и нет этому края..Или отсюда надо уезжать или брать власть в свои руки.
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Какие предложения по защите Украины и не только защите, но и отбросу врага на долгие годы, в идеале - навсегда?
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1. не сажать коррупционеров
2. не делать реформы
3. оьъявить "варягов" агентами кремля
4.придумать особенное право для "приближенных" лиц
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Расслоение реальностей, Ахмет финансирующий "Восток" сидит где-то в Киеве, куча таких же предателей в депутатских креслах, власть жирует и жрёт в три глотки сдирая последнее с народа, которого посылает под снаряды..
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извини, брат, у нас евровидение. Надо окучить миллионы,получив благословление "пороха"
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До каких пор кацапье будет безнаказанно калечить наших воинов ?????
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В Днепр из зоны АТО эвакуированы 8 раненых, двое в тяжелом состоянии, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа - Цензор.НЕТ 4457В Одесской области маршрутчик отказался бесплатно перевозить АТОшника
Источник - http://odpublic.net/news/2017/05/06/otkazalsya-besplatno-perevozit-atoshnika-832569
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Одужуйте, рідні. Хай вам допоможе Господь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Днепр из зоны АТО эвакуированы 8 раненых, двое в тяжелом состоянии, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа
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