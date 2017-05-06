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Все про:армия (7736) самоубийство (534) смерть (4864) военнослужащие (3639)

 Военнослужащий 54-й мехбригады покончил с собой

В расположении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ военнослужащий покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщается на странице подразделения в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в нашей бригаде произошел случай суицида. По факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование. По предварительным данным причиной самоубийства стали семейные обстоятельства", - говорится в сообщении.

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Ну всё,как всегда-по семейным обстоятельствам ! А как иначе ?
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.... блять, нищета, несправедливость и никакого просвета при суке-мармеладе.
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це ж не сепар .який не будь чи чинуша .щоб коментарії виключати.
Тут тільки коли такі здихають виключають коментарі...
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- надо с АТО ехать домой - там работа, зарплата,любовь семьи, образование, военная пенсия, участок земли и любовь окружающих. Что еще надо для солдата... ?
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поїдуть не переживай так .після того як останнього недобитка москальського на той світ відправлять
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"...Зачекай моя мила ще трохи, як останній кацапський солдат перетне наш кордон...(гурт "Правый Берег")
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Почему нет отдельной темы по суицидам в АТО или тех , кто из АТО вернулся ? Там же страшные цифры ... !
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Война ни при чём .Люди бывают просто такие разные .бывает такое .и на гражданке и без войны .
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Война почти нипричём. Когда я служил при совке, у нас вешались, резали вены и проч. почти еженедельно. Это на 1000 человек, на два батальона. Есть особи, особо психически неустойчивые. И не всегда это определит медкомиссия. Попадая в новую среду, где есть повышенные физические и психические нагрузки, по сути - стресс, они срываются и совершают суицид. Конечно, на войне стресс может быть ещё мощнее.
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Нельзя жить в совковом вакууме. Журналисты могли бы дать статистику в сильных армиях мира . Какое количество суицидов в израильской армии? В турецкой армии? В армии Великобритании, где служат булущие монархи? ПОРА СРАВНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
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Так , для этого , её и затеяли ...((
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Люди, життя - неймовірно складне, все буває, але потрібно жити, боротися, триматися.
Накласти на себе руки - то найпростіше, найлегше. І так - це слабкодухість, самоусунення від вирішення проблем..
Певно, кожному з нас хоч раз, але приходила така думка... І разом з тим мусимо йти вперед, дбати про рідних, чогось прагнути.

Співчуття родині. Жаль.
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особливо командири зацікавлені в "проходимо далі" і закриванні очей на дідовщину
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В 99,9% случаев она не скачет. Доказано электроникой.
Это слабаки просто себе напридумывают, чтобы себя жалеть, а пожалев, посчитать недооцененным. А посчитав таким, уйти из жизни.
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йди сам поскачи .я бачу для тебе це болюча тема .гнидо ти москальська!
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...военнослужащего 1977 года....

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Это как? военнослужащего 1977 года рождения или военнослужащего с 1977 года?
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Воїни АТО захищають народ України , а влада грабує народ України
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Схватите время за подол, хоть спотыкайтесь , но идите!Непоправима только смерть... Все остальное - поправимо ! .
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В армии не хватает священников с которыми можно поговорить. Не хватает психологов , которые могли бы оценить состояние солдат. НЕ ХВАТАЕТ УМНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
Почему не показывают жизнь солдат в других прогрессивных армиях мира ? Есть ведь технологии. Например в Словакии очень разная и яркая архитектура в жилых домах, вообще нет серых домов! Такая борьба с депрессией.
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