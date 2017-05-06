 Военнослужащий 54-й мехбригады покончил с собой

Об этом сообщается на странице подразделения в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в нашей бригаде произошел случай суицида. По факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование. По предварительным данным причиной самоубийства стали семейные обстоятельства", - говорится в сообщении.
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Тут тільки коли такі здихають виключають коментарі...
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Накласти на себе руки - то найпростіше, найлегше. І так - це слабкодухість, самоусунення від вирішення проблем..
Певно, кожному з нас хоч раз, але приходила така думка... І разом з тим мусимо йти вперед, дбати про рідних, чогось прагнути.
Співчуття родині. Жаль.
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Это слабаки просто себе напридумывают, чтобы себя жалеть, а пожалев, посчитать недооцененным. А посчитав таким, уйти из жизни.
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Это как? военнослужащего 1977 года рождения или военнослужащего с 1977 года?
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Почему не показывают жизнь солдат в других прогрессивных армиях мира ? Есть ведь технологии. Например в Словакии очень разная и яркая архитектура в жилых домах, вообще нет серых домов! Такая борьба с депрессией.
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