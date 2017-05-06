 Каждый военнослужащий в зоне АТО сможет пройти добровольное тестирование на ВИЧ/СПИД, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Для нужд медицинской службы в район АТО на безвозмездной основе передано 60 тыс. единиц имунохроматичных одноступенчатых тестов. Тестирование проводится выездными медицинскими бригадами военных мобильных госпиталей с привлечением эпидемиологов передвижных санитарно-эпидемиологических групп.
При его проведении обязательно соблюдаются принципы добровольности, конфиденциальности, а по желанию и анонимности", - сообщил начальник отдела медицинского обеспечения штаба АТО полковник медицинской службы Эдуард Хорошун.
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