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 Каждый военнослужащий в зоне АТО сможет пройти добровольное тестирование на ВИЧ/СПИД, - Минобороны

В результате сотрудничества Министерства обороны с Международной общественной организацией "Международный институт проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза", в районе проведения АТО начато добровольное тестирование военнослужащих ВСУ с целью ранней диагностики ВИЧ-инфекции / СПИДа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Для нужд медицинской службы в район АТО на безвозмездной основе передано 60 тыс. единиц имунохроматичных одноступенчатых тестов. Тестирование проводится выездными медицинскими бригадами военных мобильных госпиталей с привлечением эпидемиологов передвижных санитарно-эпидемиологических групп.

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При его проведении обязательно соблюдаются принципы добровольности, конфиденциальности, а по желанию и анонимности", - сообщил начальник отдела медицинского обеспечения штаба АТО полковник медицинской службы Эдуард Хорошун.

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Ну блин просто осчастливили ,просто отцы родные .......
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Они ничего другого не умеют,лгать и воровать,воровать и лгать и так по кругу ....
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Они, это Петя Порошенко и его воровская компашка ! А ты думал кто,попередники ?
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А где украли , у кого , покажи , ?Я не вижу . У меня ничего не украли .
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А остальным гражданам не надо, пусть заражают на гражданке всех вокруг себя.....
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- а кокаиновые генералы - милицейские и военные будут проходить тестирование? - в загородных кабаках это первейшие клиенты у наркодилоров и проституток.
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Да там копнуть глубже , так выяснится что Европа выделила деньги на медицину , а генералы украли . Даже к бабке не ходи ..
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не знаю, где как, а в Запорожье есть центр, где любой может пройти бесплатный тест (анонимно, естественно) на ВИЧ. И для этого не обязательно выделять какие-то специальные средства и служить в АТО. Очередной раз отчитались...
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вы бы лучше новых полицаев,умирающих от плевка-протестировали.....понабирали спидоносов в полицаи-и все нормально....
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Что-то неорганично читаются "сможет" и "добровольное". Может перепутали "добровольное" и "анонимное"? Или "сможет" и "бесплатно"?
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А коли беруть в армію, то що не перевіряють ?
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Такий хвороби не існує в природі, її вигадали компанії які продають презервативи, помирають не від СНІДу, а від будь-якої хвороби, з якою не може боротися ослаблений організм. Скільки презеватівов було продано і роздано через різні благодійні фонди. На них мільярди нажили. А на війні, де можна загинути в будь-яку мить, цей СНІД взагалі не важливий. Алеж ці 60 тис. одиниць імунохроматічних одноступінчатих тестів коштують грошей і хто то на цьому заробить.
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