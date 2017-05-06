EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, Экономика
  4634  220
Все про:бюджет (4277) ГПУ (8537) ОПГ (151) отмывание денег (150) расследование (2107) хищение (290) Янукович (32442) Курченко (390) Енин (37)

 За два с половиной года Янукович и его окружение украли примерно один государственный бюджет Украины, - Енин

По оценкам Генпрокуратуры, на протяжении правления экс-президента Виктора Януковича было украдено около 40 млрд долл.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире UMN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашим оценкам, в течение властвования Виктора Януковича было украдено около 40 млрд долларов США. За 2,5 года они украли примерно один государственный бюджет Украины", - отметил он.

По словам Енина, преступная организация Януковича включала в себя несколько групп влияния.

Смотрите также: Жалобы на решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича отсутствуют. Собственники так и не появились, - Порошенко. ВИДЕО

"По версии следствия их сегодня 7. Мы детально проанализировали деятельность одного из семи крыльев преступной организации - это крыло, которое действовало под крышей Курченко, Клименко. Указанные лица контролировали деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины. Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 млн долл. кэшем. Это были так называемые налоговые площадки", - рассказал заместитель генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу о госизмене Януковича показания дадут более 100 человек, в т.ч. Турчинов, Аваков, Парубий, Яценюк, - прокурор Кравченко

Далее, по словам Енина, эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций.

"Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность предприятий с внешним миром. То есть речь идет о деятельности международного "отмывочного" хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше уже "отбеленные" использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину - то есть покупка облигации внутреннего государственного займа", - заявил заместитель генпрокурора.

Также читайте: Зрадофилам рано радоваться. Проблему с прекращением розыска Интерполом Януковича, Клюева и Онищенко мы решим, - Луценко
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
украдено намного больше и крадется сейчас. На самом деле бюджет Украины это 1/25 часть всей прибыли государства Украина. Каждый год крадется 24 бюджета (не шутка и не преувеличение).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну прямо-таки новость.... зечара, дорвавшийся до котла с баблом, спер все что там было... Зек он и в Африке зек, обидно то что сначала мы быдло такое к власти пускаем, а потом расхлебываем десять лет быдлозонное воровство
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"За два с половиной года Янукович и его окружение украли примерно один государственный бюджет Украины"
а второй бюджет украли нынешние офшорные суки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страна в правительство которой назначили Яресько почти сразу обанкротилась

Власти контролируемой США территории Пуэрто-Рико объявили о неспособности территории погасить долги в размере 123 миллиардов долларов и инициировали процедуру банкротства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это ж сколько БАБЛА есть в Украине , что она даже Гонтареву с Яреськой сумела выдержать ! Не говоря уже о каком то Яныке ..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока будут делить на "своих" и "чужих" - ничего не поменяется!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всегда будут делить !
Это же так просто - "разделяй и властвуй"
За два с половиной года Янукович и его окружение украли примерно один государственный бюджет Украины, - Енин - Цензор.НЕТ 5644
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько украл Пэтя со своей винницкой бандой от этого лакея мы точно не узнаем. Пэтя, конечно не Янукович, следующей власти будет намного труднее распутать хитрости нашего гаранта Пэти. Пэтя будет смотреть молча и думать - вот дебилы, долго придется учиться. А пока будут учиться Пэтя еще не один млрд. оприходует....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А всё повторяется -
- до 2004 крали кучмисты
- до 2010 крали "люби друзи"
- до 2014 крали рыгоАнылы
- сколько теперешним осталось доворовывать ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
узнаете, когда следующие власти на папередников все валить начнут, осталось то до выборов всего ничего
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё закончится когда новый президент повесит на фонарном столбе предыдущего . А он не повесит никогда .только народ сможет это сделать .-Вот и вся теорема .
 показать весь комментарий
Ответить
 
І головне, що СБУ та прокурори ті самі, що були в 2012 році. А чому вони нічого не робили? Де вони були? Очі позастилало їм? А зараз в прокуратурі картавий підагас рулить так само, як рулив при ющарі в МВС. На посади людей призначають тільки зі старих прокурорських, реформ - нуль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как-то мы однажды узнаем сколько бюджетов стянула эта свора бары-чесняг.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа два с половиной года Янукович и его окружение украли примерно один государственный бюджет Украины, - Енин
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти