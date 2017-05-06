 За два с половиной года Янукович и его окружение украли примерно один государственный бюджет Украины, - Енин

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире UMN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По нашим оценкам, в течение властвования Виктора Януковича было украдено около 40 млрд долларов США. За 2,5 года они украли примерно один государственный бюджет Украины", - отметил он.
По словам Енина, преступная организация Януковича включала в себя несколько групп влияния.
"По версии следствия их сегодня 7. Мы детально проанализировали деятельность одного из семи крыльев преступной организации - это крыло, которое действовало под крышей Курченко, Клименко. Указанные лица контролировали деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины. Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 млн долл. кэшем. Это были так называемые налоговые площадки", - рассказал заместитель генпрокурора.
Далее, по словам Енина, эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций.
"Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность предприятий с внешним миром. То есть речь идет о деятельности международного "отмывочного" хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше уже "отбеленные" использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину - то есть покупка облигации внутреннего государственного займа", - заявил заместитель генпрокурора.
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а второй бюджет украли нынешние офшорные суки!
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Власти контролируемой США территории Пуэрто-Рико объявили о неспособности территории погасить долги в размере 123 миллиардов долларов и инициировали процедуру банкротства.
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Это же так просто - "разделяй и властвуй"
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- до 2004 крали кучмисты
- до 2010 крали "люби друзи"
- до 2014 крали рыгоАнылы
- сколько теперешним осталось доворовывать ?
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