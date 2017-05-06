 За первый месяц действия безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 гражданам Грузии

Соответствующие данные сообщила глава парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
По ее словам, с 28 марта по 27 апреля безвизовыми поездками в ЕС воспользовались 11 700 граждан Грузии, и только 26 лицам было отказано во въезде.
"С большим удовольствием я узнала, что во въезде отказывали по объективным обстоятельствам", - сказала Хулордава. Так, отказывали лишь тем, кто не имел биометрического паспорта или же не мог обосновать цель своего визита.
По словам депутата, статистика первого месяца "очень хорошая", однако есть необходимость дальнейшего информирования граждан о правилах безвиза.
Как известно, при безвизовом режиме пограничник имеет право спрашивать о цели визита и может отказать во въезде при отсутствии подтверждающих документов; также пограничник может отказать во въезде и при наличии визы.
До начала действия безвиза в Грузии был крайне высокий уровень отказов в шенгенских визах - более 12% за 2016 год.
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это честных не пустили.... также будет и в Украине вся шваль получит а простым типа низзя без пояснений...
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Вертит Порося законом как хочет.
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В метаданных взломанных писем Макрона обнаружилось имя русского хакераВ опубликованном 5 мая массиве взломанной переписки Эммануэля Макрона и его штаба обнаружен ряд писем, которые были изменены пользователем по имени Георгий Петрович Рошка - об этом свидетельствуют метаданные писем.https://antikor.com.ua/articles/166833-v_metadannyh_vzlomannyh_pisem_makrona_obnaruhilosj_imja_russkogo_hakera
ДЕБІЛИ ПЛЯть... додати нічого
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и на первый взгляд как будто не видна...
БАБЛО РАХУЮТЬ ВОНИ..."КРИША"
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нормальная ухоженная маняма) в расцвете сил))
таку жарить и жарить)
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