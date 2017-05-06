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Все про:Грузия (3363) отказ (64) безвизовый режим (1129) Евросоюз (11775)

 За первый месяц действия безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 гражданам Грузии

За месяц после введения безвизового режима между ЕС и Грузией во въезде в Европейский союз отказали лишь 26 из 11,7 тыс. грузин.

Соответствующие данные сообщила глава парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

По ее словам, с 28 марта по 27 апреля безвизовыми поездками в ЕС воспользовались 11 700 граждан Грузии, и только 26 лицам было отказано во въезде.

"С большим удовольствием я узнала, что во въезде отказывали по объективным обстоятельствам", - сказала Хулордава. Так, отказывали лишь тем, кто не имел биометрического паспорта или же не мог обосновать цель своего визита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первую неделю безвизового режима Грузии с ЕС во въезде отказали трем гражданам из семи тысяч

По словам депутата, статистика первого месяца "очень хорошая", однако есть необходимость дальнейшего информирования граждан о правилах безвиза.

Как известно, при безвизовом режиме пограничник имеет право спрашивать о цели визита и может отказать во въезде при отсутствии подтверждающих документов; также пограничник может отказать во въезде и при наличии визы.

До начала действия безвиза в Грузии был крайне высокий уровень отказов в шенгенских визах - более 12% за 2016 год.

Также читайте: 11 июня безвиз должен вступить в силу. Поручаю Госпогранслужбе обеспечить сервис и отсутствие очередей на границе, - Порошенко
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хоть где-то не пускают грузинский криминал, который лезет на Украину
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У одного просто не було біометричного паспорта, так, що залишається тільки 25 злодіїв в законі або просто жебраків, які хотіли дістатися до Парижу автостопом.
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наоборот все воры в законе Сулико... давно в ЕС, США, Канаде. Австралии ...
это честных не пустили.... также будет и в Украине вся шваль получит а простым типа низзя без пояснений...
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Так для цього ж і домагались безвізу. Думаєш вони для нас це робили?
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о можно подумать у Пеци самого только типа Паспорт Украины ха-ха-ха.. боюсь даже начать пересчет.. Молдавия. Израиль. Испания, Мальта, Кипр -ЕС, Венгрия, Британия, Канада
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Кстати, Баровик вроде от своих гражданств не отказывался когда украинское принимал.
Вертит Порося законом как хочет.
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...В метаданных взломанных писем Макрона обнаружилось имя русского хакераЗа первый месяц действия безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 гражданам Грузии - Цензор.НЕТ 8778
В метаданных взломанных писем Макрона обнаружилось имя русского хакераВ опубликованном 5 мая массиве взломанной переписки Эммануэля Макрона и его штаба обнаружен ряд писем, которые были изменены пользователем по имени Георгий Петрович Рошка - об этом свидетельствуют метаданные писем.За первый месяц действия безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 гражданам Грузии - Цензор.НЕТ 8890https://antikor.com.ua/articles/166833-v_metadannyh_vzlomannyh_pisem_makrona_obnaruhilosj_imja_russkogo_hakera
ДЕБІЛИ ПЛЯть... додати нічого
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Кстати, тупорылая пороховата может использовать и такую версию...
За первый месяц действия безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 гражданам Грузии - Цензор.НЕТ 2327
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Молодец!Только теперь вспомни,ав то как то забылось,и напиши как дочка Воны 23 фквраля 2014 зажигала с бойфрэндом в Италии,что даже хер посмотрела утренние газеты,где херачили на майдане!А так,хули этот высер,про свитер у пацана!Или ,абы пёрднуть,размазать говно по стенкам..?
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В Киеве на каждом углу спокойно работают игровые автоматы . где эта рефармированая полиция , где все эти аваковы , геращенки , кивы и ипрочие чиновники? - постоянно выступающие на телеканалах ?
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где... где...наша служба и опасна и трудна...
и на первый взгляд как будто не видна...
БАБЛО РАХУЮТЬ ВОНИ..."КРИША"
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А что уже говорить за торговлю оружием , наркоту , контрабанду и т. д. если на виду в столице игровые автоматы в открытую работают ..
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Кокоцапы кричали......зачем Грузинам безвиз......ани нищие...ко..ко..ко
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???ну и?
нормальная ухоженная маняма) в расцвете сил))
таку жарить и жарить)
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чиновники поехали наверное как всегда , а надо сравнивать до безвиза сколько ездило и после
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Что Пескову очень нравится в Испании, так это испанская сыровяленая ветчина!
За первый месяц действия безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 гражданам Грузии - Цензор.НЕТ 1935
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗа первый месяц действия безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 гражданам Грузии
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