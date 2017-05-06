EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  6  0
Материалы по теме:
Все про:взятка (3862) Закарпатье (1389) Нацполиция (7240) следователь (107)

 Следователь Ужгородского отдела полиции задержан по подозрению в получении 300 долл. взятки

Сегодня, 6 мая, сотрудники СБУ и управления внутренней безопасности Национальной полиции в Закарпатской области задержали следователя Ужгородского отдела полиции по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Полицейский подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 300 долларов США от местного жителя за непривлечение его к ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков, по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. С деньгами задержан адвокат подозреваемого, изучается возможная причастность работника полиции к этой противоправной сделке", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Следователь полиции задержан в Одесской области за вымогание 6,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области начало служебную проверку по данному факту.

Смотрите: Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледователь Ужгородского отдела полиции задержан по подозрению в получении 300 долл. взятки
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти