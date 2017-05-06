 Следователь Ужгородского отдела полиции задержан по подозрению в получении 300 долл. взятки

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Полицейский подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 300 долларов США от местного жителя за непривлечение его к ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков, по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. С деньгами задержан адвокат подозреваемого, изучается возможная причастность работника полиции к этой противоправной сделке", - говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области начало служебную проверку по данному факту.
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