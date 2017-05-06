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Все про:взрыв (4042) Нацполиция (7240) ранение (1640) Донбасс (14454) Донецкая область (4093)

 В результате взрыва неизвестного предмета на Донетчине ранены двое парней, - Нацполиция

В Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое молодых людей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в 14:00 в дежурную часть Великоновоселковского отделения полиции поступило сообщение от медиков, что в больницу доставлены двое ребят: несовершеннолетний с диагнозом травматическая ампутация 3-х пальцев руки, другой - с ушибными ранами туловища. Пострадавшим оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.

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Пострадавшие ребята рассказали полицейским, что они вчетвером пошли в заброшенный завод искать металл. Там 22-летний парень увидел цилиндрический предмет, похожий на патрон, взял его в руки и передал несовершеннолетнему товарищу, а тот ударил по стене, в результате чего произошел взрыв.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, которые обследуют прилегающую территорию и устанавливают взрывоопасный предмет, который нашли дети.

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Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.
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Надо бьіло сразу по голове себе ипануть цилиндрическим предметом
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це добре, але як це відноситься до "взрыва неизвестного предмета"..?
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- нац полиция это хорошо. Где генералы - нюхают кокаин, сидят в кабаках, вымогают деньги, занимаются рэкетом, пользуют проституток , крышуют бизнес и бизнес убийства - куда они делисб?
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Выбух "невIдомого"?! Где СБУ? Спит"спился"? Где мои налоги?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате взрыва неизвестного предмета на Донетчине ранены двое парней, - Нацполиция
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