 В результате взрыва неизвестного предмета на Донетчине ранены двое парней, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня в 14:00 в дежурную часть Великоновоселковского отделения полиции поступило сообщение от медиков, что в больницу доставлены двое ребят: несовершеннолетний с диагнозом травматическая ампутация 3-х пальцев руки, другой - с ушибными ранами туловища. Пострадавшим оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.
Пострадавшие ребята рассказали полицейским, что они вчетвером пошли в заброшенный завод искать металл. Там 22-летний парень увидел цилиндрический предмет, похожий на патрон, взял его в руки и передал несовершеннолетнему товарищу, а тот ударил по стене, в результате чего произошел взрыв.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, которые обследуют прилегающую территорию и устанавливают взрывоопасный предмет, который нашли дети.
Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.
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http://www.autoconsulting.ua/article.php?sid=38719
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