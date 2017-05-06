 Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После сегодняшней победы в Харькове над луганской "Зарей" (3:2), "Шахтер" стал недосягаем для конкурентов по количеству набранных очков.
Это уже десятое "золото" футболистов "Шахтера" в первенствах Украины. 15 чемпионских титулов у киевского "Динамо".
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Нифига себе, ты силён?!
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Нет бы узреть и преклониться! Эх-х-х...
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бутылку из под воды?
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Скиглили, що львів*яни їх не люблять, не підтримують ...
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Раніше до Львова, а тепер до Харкова
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Ну 7 футов под килем тебе уже пожелали. Попутного ветра в условиях 21-го века не совсем актуально, потому промолчу, чтоб нечаянным., обычным для нас сухопутных, пожеланием неичего не испортить ( вы ж, моряки, одни из самых "забобонных", я знаю. )
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Але бажаю Вам ніколи не втрачати віри / оптимізму ! І гарних новин !
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или ну его на хрен?
склоняюсь к поздравить.
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Футболка Порошенка
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Ждем Кубок в комплект.
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11 на поле - 10 точно с другого материка - удачи!
то же про киевское Динамо.
футбол и рыгачка стоят рядом.
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