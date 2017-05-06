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 Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу сезона-2016/2017.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После сегодняшней победы в Харькове над луганской "Зарей" (3:2), "Шахтер" стал недосягаем для конкурентов по количеству набранных очков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссар ООН аль-Хусейн обеспокоен выходками фанатов на матче "Динамо" - "Шахтер"

Это уже десятое "золото" футболистов "Шахтера" в первенствах Украины. 15 чемпионских титулов у киевского "Динамо".




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А в Донецке уже даже гуманитарку на стадионе не раздают.
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Гарно в цьому сезоні грав львівський "Шахтар" ....
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Его уже разбирать начали,нижний этаж где орки хранили путинские гумконвои из снарядов и гуманитарку рыжего всьо,говорят дорого содержать
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А как дудели: Дамбасс никто не слышет... Ага, сбылась мечта идиота, таки услышали...
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а что - ДНР уже в чемпионате Украины участвует?)))))))))
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Что то за ненорматив из трёх букв в Вашем комментарии? Вы разве не в курсе, что матерные выражения - это бан?
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Тоже мне чемпионат-дворовые команды ....
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так, выставь, свой двор проти любой профкоманды, неважно, какой лиги.
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Ну зачем так издеваться над профкомандами,у них же будет неизгладимая психологическая травма ....
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Олежка у нас ещё и Месси с Роналду, и Джеррард с Ибрагимовичем в одном лице?
Нифига себе, ты силён?!
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да, походу, сюда, сам, Олег Армандыч Марадона, заглянул.
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А мы то...

Нет бы узреть и преклониться! Эх-х-х...
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вот, мы, убогие...((( сейчас, прям расплачусь, от своей, недалекости(((
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А могли б потом внукам рассказывать... Такую возможность просрали! Рыдаю!!!
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Зачем,вполне достаточно иметь глаза ,чтобы видеть качество чемпионата Украины а оно УВЫ ниже плинтуса - от тебе и все Буффоны,Платини,Марадоны и Жан-Пьер-Папены .....
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Ладно. Буду без подколок. Чемпионат действительно слабый. С этим не поспоришь. Но всё ж "дворовые команды" - это не совсем честно.
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Ну это же аллегория ,хотя полагаю многие дворовые команды,скажем в Бразилии,сделали бы из большинства Украинских команд высшей лиги просто-напросто чучелко хомячка ...
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видно, что ты, точно, в норм футбол, не играл. Шарики собакам кидал?)
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Ничего я тебе Шариков не кидал ,то тебе приснилось ...
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Я отвечал человеку который уже упомянул Месси,зачем же я буду повторяться...
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кстати, аллегория, на Шарикова, вообще, не уместна, вы, тупы, не читайте, Михаила Афанасьевича, он, как видно, для, Вас, сложноват.
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Ты столько наставил запятых милок ,что тебе надо не Булгакова а журнал "Мурзилка" читать а ещё лучше Азбуку !!!
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Бачки для мусора стоят везде, почему на пол?
бутылку из под воды?
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- насрать на Шахтер и на на Зарю - где, блядь экономика, рабочие места, зарплата.. Рабочий человек должен жить.
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как, серпом по я...терпеть не могу эту команду. Просто, за Динамо, болею с 1985.
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Эх молодежь . То уже закат "Динамо" Лобана был. Будем верить что лучшие игры Динамо Киев еще впереди.
Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу - Цензор.НЕТ 2152
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Спапсибо жителям Донбасса за президента 3.14дараса!!! Со всеми вытекающими поздравлениями ПНХ!
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Можна вообше відмінити футбол в Украіні,бо вже десятки років ніяких досягнень на міжнародному рівні
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Фінал Кубка УЄФА 2009 (англ. 2009 UEFA Cup Final) - фінал Кубка УЄФА 2008-2009. Це був останній фінал Кубка УЄФА, оскільки з сезону 2009-2010 турнір змінено Лігою Європи УЄФА. Відбувся 20 травня 2009 року в Туреччині на стадіоні «Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул), домашній арені «Фенербахче». Це був 51-й фінал в історії цього турніру, а також перший фінал Кубка УЄФА, проведений в Азії. У фіналі грали український «Шахтар» і німецький «Вердер».
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уже не донецкий Шахтер победил уже не луганскую Зарю не пора ли их переименовать ?
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Луганский Закат. А Шахтёр в Тарифник без привязки к городу, по всей стране душат цифрами в платёжках.
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Так вони ж кудись переїхали ніби ...
Скиглили, що львів*яни їх не люблять, не підтримують ...
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Вони з Києва тільки на ігри виїздять...
Раніше до Львова, а тепер до Харкова
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ахметов та суркіси - справжній український чемпіонат..
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Футбол это игрушка для богатых стран и сильных экономик. Победы и игру делают звёзды . Звёзды стоят больших денег.У кого их нет вынуждены довольствоваться любительским футболом .Который большинству не интересен , ну если только сам в него не играешь
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Поздравляю "Шахтер" Донецк!!! С победой в последнем Чемпионате Украины. Футбол таки угробили тоже. Суркисам- привет! Мой любимый клуб они угондурасили успешно, твари. Еу и всех болельщиков- тоже поздравляю. Есть с чем.
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Суркисам, есть, за что, сказать,, спасибо, Лобана вытащили из Кувейту, полуфинал ЛЧ. Видно, что, игрушка, надоела.
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Привет, друже! Не поверишь- каждый день на Цензоре. Тока не мог войти. Сам- не мог. Не хотел никому настроение портить. Я- устал. Не вижу хороших новостей. А в последние три дня- на чемоданах. Убываю. Скорее всего- послезавтра. Наверное- к лучшему. Отдохну, от плохих новостей... Ладно. Прости, за негатив. А тут- не выдержал... Не смог не отписаться. Мне "Динамо"-..... до слёз...
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Ну тогда как говорится , 7 футов под килем . Все буде добре .
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Не на овцевозе "Ашот-7", хоть ходишь? А то с тебя станет.
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Не! Меня поляки забрали обратно. На этот раз- в Гану. Весь контракт- там отбуду. Кстати- привет! Рад.
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Да, привет. Извини.

Ну 7 футов под килем тебе уже пожелали. Попутного ветра в условиях 21-го века не совсем актуально, потому промолчу, чтоб нечаянным., обычным для нас сухопутных, пожеланием неичего не испортить ( вы ж, моряки, одни из самых "забобонных", я знаю. )
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Ну, я сейчас- точно забобонный(с). Потому- благодарю. Блин, впервые отсидел, нифига не делая, аж 7,5 месяцев... Кошмар!!! Щас- оздоровлюсь.
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да скоко там до сентября, как день пролетит...
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Ну, поглядим. Там- экваториальная зона. И - каторга, которая мне именно сейчас- нужна. А вот как я взвою через пару месяцев- не знаю.
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Ви з хлопцями по-своєму, по-чоловічому, спілкуєтеся, я не втручаюся.
Але бажаю Вам ніколи не втрачати віри / оптимізму ! І гарних новин !
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Сегодня, кстати, день рождения этого дядьки. Рано он умер, к сожалению, не успев познакомиться с наилучшим материалом для подтверждения своих теорий - россосиянами.
Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу - Цензор.НЕТ 9778
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поздравить?
или ну его на хрен?
склоняюсь к поздравить.
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Ладно, Динамо - зі сріблом тебе. І перемоги в Кубку !
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Шайтаны из Донецкого "Шахтёра" загрузили новостную ленту Цензора так, что она зависла!
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Терпеть не могу упыриную суркисню, но в данном случае они правы - почему киевляне должны своей коммуналкой содержать это сборище колорадских мавп.
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О, Господи... Сейчас, в Премьер Лигу войдет "Ильичевец" наш... Ты видел - как они бегают? А я- видел. Это- уровень дворни. При чем тут колорадские мавпы??? Нашему, когда-то совсем недавно- отменному Футболу- конец!!! И фсё! Остальное- неважно.
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А для меня это всё равно этот коллектив останется просто цацкой ахметова.
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Да мне ПОХУЙ ЭТИ ВЫКОРМЫШИ РЫЖЕГО УБЛЮДКА!
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Всех болельщиков "Шахтера" с победой. Абсолютной и безоговорочной.

Ждем Кубок в комплект.
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ну стал и стал..
11 на поле - 10 точно с другого материка - удачи!
то же про киевское Динамо.

футбол и рыгачка стоят рядом.
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Не! Не стоят. Стали стоять, чьими-то, весьма результативными усилиями...
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Цензор.НЕТНовостиСпортДонецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу
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