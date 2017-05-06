 Заявления оккупантов о росте пассажиропотока с Украины в Крым не соответствуют действительности, - Слободян

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"С 29.04 по 03.05 тенденции на увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольный пункт въезда - выезда "Чонгар" не было. К примеру, если в течение 5 рабочих дней (с 24.04 по 28.04) админграницу в направлении оккупированного полуострова в этом КПВВ пересекло 11,7 тыс. человек и 2,4 тыс. транспортных средств, то за 5 выходных дней (с 29.04 по 03.05) пограничники в оккупированный Крым оформили 9,7 тыс. человек и 1,5 тысячи транспортных средств", - пишет Слободян.
По сравнению с прошлогодним периодом майских праздников, пассажиропоток только через контрольный пункт "Чонгар" в направлении оккупированного полуострова в 2017 году снизился на 60% и транспортный - на 62%.
Сейчас перед второй частью майских праздников тенденция такая же, отмечает представитель ГПСУ.
"Если за прошедшие сутки (4.05) админграницу на оккупированный полуостров через все КПВВ пересекло более 3 200 человек и 520 транспортных средств, то в 4.05.16 года в Крым последовало почти 3 700 человек и 660 транспортных средств", - сообщил Слободян.
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ВЫВСЕВРЕТИ, АНИ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ТОЛПАМИ НА ПЛЯЖИ ВАЛЯТ ! :D
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в каждую штанину по пол кило шыкалада.
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Где доблестное СБУ, милиция полиция, армия? - просрали всё и сидите тихо. Фантазеры недоделанные...
Нехер гавкать политикам.
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Как сказала глубоко уважаемая мной Лия Ахеджакова : Приличные люди сейчас в Крым не ездят отдыхать
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1. Я понял, почему у меня такой восторг от Евровидения в Киеве. Я за 3 года в Крыму так одичал и отвык видеть просто счастливые лица и нормальную организацию мероприятия европейского уровня, что от всей души радуюсь и горжусь, что моя страна, несмотря на войну, показывает высокий уровень организации праздника. Это круто! И спасибо нашим воинам, которые сдерживают российскую чуму… Майдан в Киеве сегодня выглядит просто великолепно https://www.youtube.com/watch?v=cybhv6OlRjA (видео). В концертном зале МВЦ жизнь кипит. Загляните за кулисы Евровидения https://www.youtube.com/watch?v=hEFd2wnqyqg (видео). И гарантировано получите максимум удовольствия от передачи "Щоденник Євробачення-2017" - фан-зона на Крещатике, знакомство с Киевом и украинской культурой иностранных гостей и многое-многое другое https://www.youtube.com/watch?v=7WVUa-xMlHQ (видео). Ватникам смотреть не рекомендую - возможен нервный срыв. Я предупредил.
2. Собака, покусавшая за лицо дочку Захаровой, передает, что с ней все в порядке - самочувствие нормальное, наблюдается у ветеринара. Ребенок оказался привитым.
3. Камни с неба. "В Севастополе назревает бунт - горожане отвергают новый Генплан. Тревога и недоумение севастопольцев, изучивших представленный на всеобщее обозрение Генеральный план города, сменилась активным его неприятием и готовностью к сопротивлению", - пишут севастопольские пропагандисты. Ватники скулят: "Обстановка всё более накаляется. Создаётся впечатление, что либо власть предержащие провоцируют народный бунт, либо настолько зажрались в своём отдельном сытом мире, что не отдают себе отчёта о последствиях" http://news.sevas.com/politics/protest_protiv_genplana_sevastopolya_maj_2017
4. Новости туризма: семья предателя Бальбека отжимает санаторий в Ялте, а отдыхающие там сотрудники "Росатома" сидят без света и готовят еду на костре. Пропагандоны в шоке: "Этот абсурд наглядно показывает, на какое дно опустил Крым новый передел собственности, начатый правительством Сергея Аксенова под видом национализации в 2015 году" http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/po_pravu_silnogo/ (фоторепортаж).
5. Крымчане в восторге - оккупанты обязали руководителей предприятий проводить учения по гражданской обороне. Штрафы за невыполнение - до 200 000 рублей https://twitter.com/KrimRt/status/860809547564421120 (скрин). Завалили предпринимателей и бумажками: одна накладная на пивной напиток занимает 61 лист. Бизнес в экстазе https://twitter.com/KrimRt/status/860810430784184320 (фото).
6. Программа "умереть в россии" - единственная программа, которая имеет успех: "В Ялте нет БЕСПЛАТНОЙ выдачи инсулина, а за деньги в Симферополе - пожалуйста. Сколько угодно. Как это понимать? Саботаж? Ведь это жизненно необходимо для людей с диабетом. Куда обращаться?" https://twitter.com/KrimRt/status/860788816126377985 (скрин).
7. В октябре 2016 года жители Керчи самостоятельно высадили аллею акаций. А теперь обнаружили, что высаженные ими деревья оккупанты пустили под нож. Уничтожением зелёных насаждений занималась новая коммунальная фирма из Севастополя под названием "Современные решения". В этой новости прекрасно всё - и криворукость оккупантов, и название фирмы, и 8,3 млн рублей, которые распилила эта фирма на "благоустройстве" города http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65775 (фото).
8. Не нужны нам Западные Макдональдсы и KFC, мы будем строить "колхоз" - именно так выглядит теперь крымский общепит в преддверии не сезона https://twitter.com/KrimRt/status/860858232931328001 (фото).
9. Моя родственница, убежденная в прошлом крымнашистка, спросила: "А откуда ты заранее знала, что будет такая жопа?".
10. Сегодня в Крыму празднуют Хыдырлез, посвященный завершению весенних полевых работ. Для массовости оккупанты свозят на "гуляния" школьников: "Ясное дело, через несколько часов, ближе к полудню, бальбеки со смирновыми прокукарекают о «рекордной» численности участников", - написал Чубаров в Фейсбуке https://ru.krymr.com/a/news/28471297.html
11. Оккупанты заявили, что на Хыдырлез в Крыму съехались 50 000 человек. Ни одного общего плана при этом не показали на своих пропагандонских ресурсах. Зато на видео пришедших можно пересчитать практически на пальцах рук. Присутствовали и вездесущие ОМОНовские автозаки для создания атмосферы "праздника" в оккупации. По периметру выставлены заградотряды, чтобы никто не сбежал https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860873580632043521 (фото) и https://www.youtube.com/watch?v=vYPJjYKAr14 (видео). А здесь можно разглядеть ОМОН и Гоблина со свитой крупным планом https://ru.krymr.com/a/28471624.html (фоторепортаж). И предлагаю всем посмотреть, как выглядел ПРАЗДНИК Хыдырлез в 2013 году https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860888782773653504 (фото и видео).
12. Ватники пишут: "Сердечно поздравляем крымскотатарский народ с праздником Хыдырлез! По доброй ТРАДИЦИИ, сложившейся в Крыму, вместе с крымскими татарами этот светлый праздник весны и плодородия отмечают люди РАЗНЫХ национальностей. Так поступали наши ПРЕДКИ, так поступаем и мы". А основы этой традиции вы в мае 1944 заложили? Ваши предки после подтянулись, не так ли? https://twitter.com/KrimRt/status/860866347475099648 (скрин).
13. Коллаборант из числа къырымлы сетует, что детям на празднике Хыдырлез под Бахчисараем "рекомендуют" носить на голове не фески, а пилотки.
14. Севастополь. Сын-выпускник говорит, что уже несколько дней толком не учатся. То строевой смотр, то "ветераны" и патриотические беседы. Совок.
15. Краткое наблюдение: за 3 дня увидел 4 колорадки - одна в машине, две на сумке, одна бантиком на груди. Пока на халяву не дали, никто не купит.
16. А наклеек про дидов почти нет на машинах в Крыму. Торгаши вдоль всех магистралей дежурят, конечно, но торговля явно не идёт.
17. "Школьники села Ближнее и кубанские казаки приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы". А может кто-нибудь напомнить, чем кубанские кизяки прославились в "борьбе" с гитлеровским режимом? Для справки: в составе Вермахта и войск СС воевали многочисленные казацкие полки, дивизии и корпуса. На оккупированных немцами территориях охранную службу несли казачьи полицейские батальоны, главной задачей которых была борьба с партизанами. Теперь кизяки прислуживают режиму путина - и тоже на оккупированных, но уже россией, территориях Украины http://kafanews.com/novosti/132167/shkolniki-sela-blishnee-i-kubanskie-kazaki-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-ko-dnyu-pobedy-video_2017-05-06 (фото).
18. В Керчи военный парад оккупантов примет предатель Украины Александр Саенко, который был командиром украинских морпехов. На него заведено уголовное дело за дезертирство. Позорный парад, позорные участники https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860614303166189568 (фото и ссылки). Тем временем канализационные люки в городе снова заварили, чтобы обезопасить парад от нападения то ли УкроДРГ, то ли ИГИЛ. Выясняем https://kerch.fm/2017/05/06/v-kerchi-na-kirova-zavarili-lyuki.html (фото).
19. Война - войной, чума - чумой, а свиньям Крыма - смертный бой: сегодня в Белогорском районе Крыма Гоблин снова ввёл карантин по африканской чуме свиней https://kerch.fm/2017/05/06/v-belogorskom-rayone-kryma-vveli-karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney.html
20. Керчь готовится к ежегодному факельному шествию, которое пройдёт 8 мая. В продаже уже подешевели факелы, которые теперь можно купить за 50-100 рублей. Колорадки тоже продают - на любой вкус и на любое место. Есть и плакаты "На Берлин", но только для владельцев украинских загранпаспортов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860868705227505664 (фото).
21. Джемилев заявил, что после выхода оккупантов из Крыма, первыми на полуостров войдут подразделения крымских татар, которые будут выполнять полицейскую миссию, чтобы предотвратить беспорядки, которые обязательно спровоцирует россия http://qha.com.ua/ru/politika/rossiya-sprovotsiruet-konflikt-pri-vihode-iz-krima/173744/ (видео).
P.S. Россияне, вы же понимает, что крымчане из числа предателей Украины хотели получить ваши бабки и жрать с вами из одного корыта? Никакой любви к вам нет!
КРЫМский бандеровец
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"Роснефть" перевела почти все деньги в валюту.
Видимо, будут валить рубль в ближайшее время.
www.finanz.ru
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И им повезло, Мордора рядом нет
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https://www.youtube.com/watch?v=rMoetlEimd0
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