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Все про:Германия (2790) Меркель (1408) НАТО (5407) Россия (70322)

 В отношениях с Россией нужен двойной подход, - Меркель

Канцлер ФРГ считает правильной политику НАТО в отношении укрепления его восточных рубежей, но призывает при этом не обрывать контакты с Россией.

Об этом глава правительства Германии заявила в своем традиционном обращении, которое в этот раз было приурочено теме саммита НАТО в конце мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы действительно усилили наше присутствие в рамках альянса, особенно восточном и южном направлениях, как это было решено в Уэльсе и Варшаве. Для меня было очень важно, чтобы мы, с одной стороны, отреагировали на новую ситуацию с безопасностью: аннексия Крыма, столкновения на востоке Украины вселили неуверенность в членов НАТО, в особенности балтийские страны, а также Польшу. И ситуация в Молдове, например, может породить вопросы в Болгарии и Румынии", - сказала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аннексия Крыма - нарушение базовых мирных ценностей, - Меркель

В отношениях с Россией канцлер считает правильным действовать "двойным подходом": "с одной стороны, показывая силу, но с другой в то же время демонстрируя готовность к диалогу". Для Меркель, по ее словам, было "важным не дать оборваться переговорным нитям с Россией", поэтому она выступает за продолжение работы Совета НАТО-Россия.

Читайте: "Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - Меркель о Донбассе
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а почему такие вбросы пошли именно когда начался суд над овощем?
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двойной подход меркель - это типа она готова пососать хуйлу, но в любой момент может откусить по самые яйца ? или как ?
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В отношениях с Россией нужен не двойной подход, а тройной одеколон. ))
В отношениях с Россией нужен двойной подход, - Меркель - Цензор.НЕТ 6014
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это для гурманов. импортозамещение хорошего коньяка. плебеи пьют боярышник.
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ватниками так и надо управлять, кнутом и морковкой
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Андруша,ваша ватність ще тут ?
Ну нічого ),завтра ми це виправимо.
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От двойного подхода до двойного стандарта - один шаг, и Запад его уже, похоже, сделал. В этом главная "перемога" Порошенко, который показал как успешно этот же двойной стандарт он применяет в Украине - тут тебе война, а тут тебе АТО. Харант грёбаный!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ отношениях с Россией нужен двойной подход, - Меркель
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