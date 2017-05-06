 В отношениях с Россией нужен двойной подход, - Меркель

Об этом глава правительства Германии заявила в своем традиционном обращении, которое в этот раз было приурочено теме саммита НАТО в конце мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы действительно усилили наше присутствие в рамках альянса, особенно восточном и южном направлениях, как это было решено в Уэльсе и Варшаве. Для меня было очень важно, чтобы мы, с одной стороны, отреагировали на новую ситуацию с безопасностью: аннексия Крыма, столкновения на востоке Украины вселили неуверенность в членов НАТО, в особенности балтийские страны, а также Польшу. И ситуация в Молдове, например, может породить вопросы в Болгарии и Румынии", - сказала Меркель.
В отношениях с Россией канцлер считает правильным действовать "двойным подходом": "с одной стороны, показывая силу, но с другой в то же время демонстрируя готовность к диалогу". Для Меркель, по ее словам, было "важным не дать оборваться переговорным нитям с Россией", поэтому она выступает за продолжение работы Совета НАТО-Россия.
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Ну нічого ),завтра ми це виправимо.
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