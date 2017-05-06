 Министр обороны США Маттис подтвердил поддержку целостности и независимости Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным ведомства, разговор состоялся накануне, 5 мая. Министры, в частности, обсудили ситуацию в регионе.
В конце апреля военная миссия США в Европе переместила свою штаб-квартиру из Германии в Польшу. Сейчас подразделение, которое располагается также в Эстонии, Латвии, Литве, Германии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, насчитывает около 6 тыс. военнослужащих. Причиной их размещения является обеспокоенность американских союзников в Европе из-за действий России на востоке Украины.
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Коррупция, бандитизм, девальвация власти... А ментам и сбу на всё насрать - набивают карманы, под собой рубите сук господа...
Америка не поможет.
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