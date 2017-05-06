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Все про:Польша (3825) США (12492) Мацеревич (25) Маттис (2)

 Министр обороны США Маттис подтвердил поддержку целостности и независимости Украины

Министр обороны США Джеймс Маттис во время телефонного разговора с польским коллегой Антонием Мацеревичем подтвердил поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным ведомства, разговор состоялся накануне, 5 мая. Министры, в частности, обсудили ситуацию в регионе.

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В конце апреля военная миссия США в Европе переместила свою штаб-квартиру из Германии в Польшу. Сейчас подразделение, которое располагается также в Эстонии, Латвии, Литве, Германии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, насчитывает около 6 тыс. военнослужащих. Причиной их размещения является обеспокоенность американских союзников в Европе из-за действий России на востоке Украины.

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доброе слово оно и суслику приятно. нашим солдатам прямо сразу легче стало
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Не пойму: это салюты у казламордых или это терщат их многострадальные пердаки ???
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ планирует купить у США системы противоракетной обороны THAAD, программное обеспечение для контроля и управления боевыми действиями, а также возобновить переговоры о поставке четырех многоцелевых боевых кораблей
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амер с пшеком, подтверждает, целостность, НАШЕЙ страны. Нет слов.
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Не стопудово мордвин хуйло с тувинцем кужугетовичем харанты в разы лучше
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- если нас разрывают внутренние враги - кто о нас обеспокоиться?
Коррупция, бандитизм, девальвация власти... А ментам и сбу на всё насрать - набивают карманы, под собой рубите сук господа...
Америка не поможет.
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- крыма нет, и донецка нет. С нашими балбесами у власти можно потерять всё. Кроме воровства ничего нет...
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дима, ты отморозился ? поди Боярки накати, может ватные мОзги то промоет
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Ха-ха, тролль с рейтингом О целых х -десятых. Это я перед тобой ответ держать буду. кацапед ряженый? Пойди на графскую опохмелись, дюмон
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это крымский предателей не касается. С тех ватников, кто в парашу на материк не убежит, спрос будет не зависимо от наших внутренних проблем
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистр обороны США Маттис подтвердил поддержку целостности и независимости Украины
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