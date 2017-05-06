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 Политика Украины, Экономика
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Все про:закон (2298) кредит (2055) Порошенко (12807) транспорт (1184) ЕИБанк (3)

 Порошенко одобрил привлечении у ЕИБ 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком о привлечении 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Целью Соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк выделил Украине $150 млн

Документом предусматривается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, ​​строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в том числе создание автоматизированной оплаты проезда.

Проект также получит софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму до 200 млн евро.

Также читайте: Украина и ЕИБ подписали соглашения о финансовой помощи на €600 млн

Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ вступает в силу с даты вступления в силу Закона Украины о его ратификации.
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200 млн баксів на автобуси та тролейбуси БОГДАН-РОШЕН
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Він має власний храм на задньому дворі але так само на задньому дворі його нехристиянської душі знаходяться всі загальнохристиянські цінності - самопожертва, любов до ближнього, відмова від матеріального. порошенко це останній дикун-язичник на чолі України, після нього до влади мають нарешті прийти цивілізовані християни.
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Если бы только рошеновские Богданы, но и кацапские новые Пазы покупаются у агрессора.
На дороги Украины вышли 102 новых автобуса, часть из них - российские.
В марте в Украине было зарегистрировано 102 новых автобуса, сообщает ассоциация "Укравтопром".
На первом месте автобусы отечественного бренда "Атаман" - 32 шт. Годом ранее только 1 автобус черкасского завода был отмечен в регистрациях.
Второе место за автобусами из Рашки - Павлова. В марте сразу 20 новых российских ПАЗов получили украинскую прописку, тогда как в прошлом году эта российская марка закончила месяц в Украине с нулевым результатом.
http://www.segodnya.ua/economics/avto/na-dorogi-ukrainy-vyshli-102-novyh-avtobusa-chast-iz-nih-rossiyskie-1011244.html
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Поражаюсь количеству проклятой пархатой шоколадной мрази в комментариях, которые отсылают в спам сообщения, напрямую изобличающие продажную вороватую сущность верховного барыги и его сучьих отпрысков!!! Опомнитесь мрази, вы же за 30 серебренников продаёте Украину и Украинцев!!!!!
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меньше пафоса - больше логики! народ здесь закалённый - на понт не возьмёшь. при всём крайне кислом моём отношении к действующей власти, ничего эпохального в непонятно откуда взятом снимке не вижу.
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речь не об этом конкретном снимке. Я вцелом в шоке. Не успеет появиться сообщение о воровстве или коррупции вальцмана - тут же набегает целая армия мрази, спамящей эти сообщения вне зависимости от содержания поста. Я мог бы понять если бы спамили ложь или клевету, но ведь спамят сообщения с чистой правдой о преступлениях пархатого барыги, его банды, окружения, близких и т.д. Как так то??? Что за нелюди эти боты? Шлюхины дети мрази конченые. Потому страна в такой жопе, потому что столько продажной мрази, которую можно купить за плитку соевого шоколада...
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Помиляєшся. Спамлять не тільки порохоботи. У кожного свої причини. І не пиши жирним шрифтом, бо і ти підеш в спам.
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Аврал у них ,Петин сынок своей футболкой с надписью "Россия" остатки Петиного рейтинга угробил ,теперь только в Ростов .....
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Порошенко одобрил привлечении у ЕИБ 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры - Цензор.НЕТ 1731
Володимир Парасюк
Щойно без мого відома і будь-якого дозволу додому до моїх батьків приїхали "журналісти" сепаратиського каналу ТРК "Україна", який належить олігарху Аметову.http://ukr-biz.com.ua/

А порошенки так не считают!
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а это самая фотогигеиничная харя?
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Ложь,Оффшоры,Корумпат-Хрюшенко не виноват!О,как сложно мерку знать-за корыто воевать!Бандерлоги,Добробаты,Волонтёры-виноваты-чё ж они,ядрёна мать-здесь мешают жировать?
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а хде сцыалки на воровсто добробатов? или по старой схеме-ври больше,шота проканает?
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СПМК-7 тресту "Молдсільгоспмонтаж"навіть справки циганам видає.
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Максим Иванищев
Вчера в 14:09 ·

Ручаюсь, что мои дочки 8 и 9 лет не наденут футболки с надписью "Россия". Более того, они не станут даже разговаривать с персонажем в такой одежде.
Они, не смотря на свой совсем юный возраст, понимают, что Россия отобрала у нас Крым и убивает наших солдат на Донбассе.
Мировоззрение ребёнка формируется в семье. И если 16-ти летний Миша Порошенко не только носит футболку "Россия", но и выкладывает фотографии в ней в инстаграм - это красноречиво говорит о том, какое мировоззрение в семье президента Порошенко.

Если население Украины "схавает" и это, - я очень сильно разочаруюсь в нашей нации. Честно.
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Недавно Я узнал что папа пети, награжден золотой звездой героя Украины! Вот только Я не смог найти, за какое же геройство был награжден папа пети!
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Как за что? Обокрал родное предприятие в г Бендеры, был осужден, сменил фамилию на фамилию жены, чтобы больше походить на украинца, подкупил приёмную комиссию и отправил сына в престижный вуз, научил сына красть у своего народа и т.д. Разве мало поводов для звезды героя?
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Схавает, куда оно денется? Как будто население не хавало более мерзкие делишки Пецы, куда там тому Поросёнку-младшему с его футболкой...
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Liza Bogutskaya
41 мин ·

Вы ждете от Гаранта и Гарантессы объяснений? Не стОит.
Их верный пёс Павло Нусс уже все сказал...
"Фото сына Порошенко Михаила было сделано для выпускного альбома.
Судя по тематическому характеру этого снимка, каждый из участников сессии изображал "темные силы", "силы зла".
Миша, как участник действия, выбрал образ "Россия", тем самым продемонстрировал своё видение роли этой страны - агрессора.
Россия - зло для всего мира, и это хорошо понимают тинейджеры, особенно в Украине. "
Только крепкий Nuss забыл, что "выпускной альбом" и "тинейджеры Украины"- это разные географические понятия.
Как говорится, где город, а где дача....
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Просто теперь понятно почему русский бессмертный полк пройдет в наших городах и никто ему не помешает.
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Охренеть, насколько нелепые версии придворные жополизы выдвигают чтобы это позорище-младшее прикрыть.
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Цікаво , хоч що небудь з грошей піде по призначенню ?
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на тему, что есть "по назначению", есть разные мнения...
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Олежка, ну постить фотки ты ссыш, чтоб в бан за флуд не улететь.

А засирать все ленты своими однотипными высерами о тех фотках - это ж тот же флуд.

Модератор поужинает и придёт.

Тебе ж написали уже. Создай тему и обсасывайте там сынка барыги и его футболки.
Реально, мля, заколебали уже все ленты засирать.
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Ой, бля, Олежка должность указать забыл. Прости уж.

Исправляюсь.

Весь вот тот нехороший человек из моего предыдущего комментария - то президент Украины.
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Он сам себя флудом перекрестил. Я просто привлёк к нему внимание.

ПыСы. Исландия, как вы в них разбираетесь " ху из ху"? Я не настолько подкован в тех айпи иостальной трахомудрии, чтоб узнать, что, допустим, тот же Хардин и Влада это один пользователь?
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это не так сложно - простая внимательность и знание "правил тролля"...
этот хардин уже после перекрещивания вылез под номером - его вновь перекрестили...
да я айпи и не пытаюсь вычислять - однообразные похожие фразы и всякие мелочи их выдают...\у этого хардина - ещё четыре клона, не считая его самого 3-х...\
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что,ты, на парня напал? ну, выполняет задание, как может, но выполняет)
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тьху.....ни о чем. Я, Пэцю, терпеть не могу, за него не голосовал. Нападая, на семью Пороха, просто показываешь, что ты, с...а, какой то, галимый бот))) отвали, дичь))) с вами, всегда, скучно)))
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Почему Петю терпеть не можешь ? Он вор,лжец и иуда ? А голосовал за кого ,за Бойко ? Ну ты не расстраивайся,скучно таким ,как ты не будет - обещаю !
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Roman Davydenko‏ @RomanDmitrich

Деды Гитлеру помогали! Простой вопрос, от которо

Итог: Сталин ликвидировал укрепрайоны на бывшей советско-польской (до 17.09.39) границе, а на советско-германской (39-41гг) их не создал

Порошенко одобрил привлечении у ЕИБ 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры - Цензор.НЕТ 173
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Помилка на мапі: не було у 39 роцй СРСР у Ризі, Литва, Латвія і Естонія були приєднані трохі пізніше, у 1940му році.
Порошенко одобрил привлечении у ЕИБ 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры - Цензор.НЕТ 1301
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а де гроші півтори гривні із реалізації палива на дороги?
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Вот пришел сюда и ситуацию расшатываешь? Заняться нечем?)
Только агенты кремля спрашивают куда разворовывают тратят их деньги.
По Чоколовскому сегодня ехал - латают стоят, как я понимаю опять временные меры. Когда ремонт будет нормальный? Помню как-то даже начали асфальт во дворах менять, но сейчас о таком можно только мечтать.
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Это руководство в априори - жулики, преступники, оффшорники, бывшие рыги и негосударственники. Они тупы и украинофобы. И что бы они не сделали, ничто их уже не обелит. Если рецидивист однажды переведёт бабушку через дорогу, то от этого он грехи не сбросит.
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У каждого президента Украины своя карма. И свой "ник": швейцарское шале; орден от россии за "дружбу народоff и подписант минских; пчёловод; пенькоход и вор; вор, обманщик и барыга.
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Достал своими кредитами.Не ему и его друзьям рыгам отдавать!
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Предположительно.
Складывается впечатление, что у семейки поroshenко есть роSSийское гражданство. Может быть и ещё какое-то.
Надо было бы досконально проверить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко одобрил привлечении у ЕИБ 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры
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