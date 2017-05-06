 Порошенко одобрил привлечении у ЕИБ 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Целью Соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов).
Документом предусматривается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в том числе создание автоматизированной оплаты проезда.
Проект также получит софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму до 200 млн евро.
Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ вступает в силу с даты вступления в силу Закона Украины о его ратификации.
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Футболка Порошенка
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На дороги Украины вышли 102 новых автобуса, часть из них - российские.
В марте в Украине было зарегистрировано 102 новых автобуса, сообщает ассоциация "Укравтопром".
На первом месте автобусы отечественного бренда "Атаман" - 32 шт. Годом ранее только 1 автобус черкасского завода был отмечен в регистрациях.
Второе место за автобусами из Рашки - Павлова. В марте сразу 20 новых российских ПАЗов получили украинскую прописку, тогда как в прошлом году эта российская марка закончила месяц в Украине с нулевым результатом.
http://www.segodnya.ua/economics/avto/na-dorogi-ukrainy-vyshli-102-novyh-avtobusa-chast-iz-nih-rossiyskie-1011244.html
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Володимир Парасюк
Щойно без мого відома і будь-якого дозволу додому до моїх батьків приїхали "журналісти" сепаратиського каналу ТРК "Україна", який належить олігарху Аметову.http://ukr-biz.com.ua/
А порошенки так не считают!
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Вчера в 14:09 ·
Ручаюсь, что мои дочки 8 и 9 лет не наденут футболки с надписью "Россия". Более того, они не станут даже разговаривать с персонажем в такой одежде.
Они, не смотря на свой совсем юный возраст, понимают, что Россия отобрала у нас Крым и убивает наших солдат на Донбассе.
Мировоззрение ребёнка формируется в семье. И если 16-ти летний Миша Порошенко не только носит футболку "Россия", но и выкладывает фотографии в ней в инстаграм - это красноречиво говорит о том, какое мировоззрение в семье президента Порошенко.
Если население Украины "схавает" и это, - я очень сильно разочаруюсь в нашей нации. Честно.
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41 мин ·
Вы ждете от Гаранта и Гарантессы объяснений? Не стОит.
Их верный пёс Павло Нусс уже все сказал...
"Фото сына Порошенко Михаила было сделано для выпускного альбома.
Судя по тематическому характеру этого снимка, каждый из участников сессии изображал "темные силы", "силы зла".
Миша, как участник действия, выбрал образ "Россия", тем самым продемонстрировал своё видение роли этой страны - агрессора.
Россия - зло для всего мира, и это хорошо понимают тинейджеры, особенно в Украине. "
Только крепкий Nuss забыл, что "выпускной альбом" и "тинейджеры Украины"- это разные географические понятия.
Как говорится, где город, а где дача....
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А засирать все ленты своими однотипными высерами о тех фотках - это ж тот же флуд.
Модератор поужинает и придёт.
Тебе ж написали уже. Создай тему и обсасывайте там сынка барыги и его футболки.
Реально, мля, заколебали уже все ленты засирать.
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Исправляюсь.
Весь вот тот нехороший человек из моего предыдущего комментария - то президент Украины.
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ПыСы. Исландия, как вы в них разбираетесь " ху из ху"? Я не настолько подкован в тех айпи иостальной трахомудрии, чтоб узнать, что, допустим, тот же Хардин и Влада это один пользователь?
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этот хардин уже после перекрещивания вылез под номером - его вновь перекрестили...
да я айпи и не пытаюсь вычислять - однообразные похожие фразы и всякие мелочи их выдают...\у этого хардина - ещё четыре клона, не считая его самого 3-х...\
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Деды Гитлеру помогали! Простой вопрос, от которо
Итог: Сталин ликвидировал укрепрайоны на бывшей советско-польской (до 17.09.39) границе, а на советско-германской (39-41гг) их не создал
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Только агенты кремля спрашивают куда
разворовываюттратят их деньги.
По Чоколовскому сегодня ехал - латают стоят, как я понимаю опять временные меры. Когда ремонт будет нормальный? Помню как-то даже начали асфальт во дворах менять, но сейчас о таком можно только мечтать.
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Складывается впечатление, что у семейки поroshenко есть роSSийское гражданство. Может быть и ещё какое-то.
Надо было бы досконально проверить.
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