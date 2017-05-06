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 Политика Украины, Экономика
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Все про:закон (2298) кредит (2055) Порошенко (12808) транспорт (1184) ЕИБанк (3)

 Порошенко одобрил привлечение у ЕИБ 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком о привлечении 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Целью Соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов).

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Документом предусматривается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, ​​строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в том числе создание автоматизированной оплаты проезда.

Проект также получит софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму до 200 млн евро.

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Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ вступает в силу с даты вступления в силу Закона Украины о его ратификации.
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Согласен!Каких-нибудь 96.6млрд.долларов до хрюшенко и 42.6 барьігам-в итоге получился мизер-138.2 млрд.долларов-гос.долга Украиньі!А ведь можно и не в четьіри раза ниже минималки Гондураса народу оставлять из собсвенного производства-внутренних,так сказать,резервов,которьіе уже не мелочи-45,5 млрд.долларов ежегодно.И,чуть не забьіл,теневой рьінок(9-е место по продаже вооружений в мире)-27,7млрд. долларов.http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=94&t=100
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200 лямов омелянке пригодятся !!!! личную инфрасруктуру давно улучшать пора !!!!
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Зная что выделенные деньги украдут, они все равно кредитуют эту корпорацию воров. Что это инерция или расчет, чтобы после выставить счет по полной. Каждый транш выделеный европейской институцией или МВФ работает против Украины, стимулируя воровство наших доморощенных подонков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко одобрил привлечение у ЕИБ 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры
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