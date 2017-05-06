 Порошенко одобрил привлечение у ЕИБ 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Целью Соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов).
Документом предусматривается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в том числе создание автоматизированной оплаты проезда.
Проект также получит софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму до 200 млн евро.
Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ вступает в силу с даты вступления в силу Закона Украины о его ратификации.
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