 С начала суток ранены трое воинов, боевики из 120-мм минометов обстреляли позиции возле Луганского, Широкино и Крымского, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм противник накрывал защитников Луганского, а из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Верхнеторецкого и Авдеевки. По опорным пунктам наших войск вблизи шахты "Бутовка", Каменки и Зайцево враг бил из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вблизи Зайцево действовали вражеские снайперы.
На Приморском направлении 120-миллиметровые минометы и стрелковое оружие враг применял по позициям возле Широкино, а гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы - по опорным пунктам вблизи Павлополя и Марьинки. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.
На Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм подразделения российско-оккупационных войск били по позициям вблизи Крымского. Из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг накрывал опорные пункты неподалеку Новозвановки. Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого и Новоалександровки, а стрелковое оружие применял по опорным пунктам в районе Станицы Луганской.
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Запретам вопреки: "Бессмертный полк" прошагал и по Киеву
10 мая 2016
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Вчера в 14:09 ·
Ручаюсь, что мои дочки 8 и 9 лет не наденут футболки с надписью "Россия". Более того, они не станут даже разговаривать с персонажем в такой одежде.
Они, не смотря на свой совсем юный возраст, понимают, что Россия отобрала у нас Крым и убивает наших солдат на Донбассе.
Мировоззрение ребёнка формируется в семье. И если 16-ти летний Миша Порошенко не только носит футболку "Россия", но и выкладывает фотографии в ней в инстаграм - это красноречиво говорит о том, какое мировоззрение в семье президента Порошенко.
Если население Украины "схавает" и это, - я очень сильно разочаруюсь в нашей нации. Честно.
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Если от ненавидит циничных бандеровцев то почему раися должна быть ему врагом?
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