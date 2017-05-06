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 С начала суток ранены трое воинов, боевики из 120-мм минометов обстреляли позиции возле Луганского, Широкино и Крымского, - штаб АТО

С начала суток враг 19 раз открывал огонь по опорным пунктам сил АТО, трое военнослужащих получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм противник накрывал защитников Луганского, а из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Верхнеторецкого и Авдеевки. По опорным пунктам наших войск вблизи шахты "Бутовка", Каменки и Зайцево враг бил из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вблизи Зайцево действовали вражеские снайперы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики обстреляли позиции ВСУ из 203-мм САУ "Пион" под Крымским, - штаб АТО. ФОТО

На Приморском направлении 120-миллиметровые минометы и стрелковое оружие враг применял по позициям возле Широкино, а гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы - по опорным пунктам вблизи Павлополя и Марьинки. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм подразделения российско-оккупационных войск били по позициям вблизи Крымского. Из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг накрывал опорные пункты неподалеку Новозвановки. Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого и Новоалександровки, а стрелковое оружие применял по опорным пунктам в районе Станицы Луганской.

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вместо того что бы забросать сепаров снарядами мы пытаемся утопить их кровью наших солдат.
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Штаб АТО надо переименовать в штаб ОРДЛО. Эти штабные крысы по-прежнему воспевают подвиги ополченцев.
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Шоколадный мыр уносит каждый день здоровье и жизни наших хлопцев, потому что у власти находятся бездари и ворьё, которым пофиг Украина.
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Каждый день убитые и раненые, но бессмертный полк все равно пройдет по городам Украины. Потому, что наше СБУ-ФСБ ничего не может поделать на четвертый год войны. Маразм!
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Ими же крутит гидрант, а конюшни сбу явно не вычищены до конца от рузького навоза.
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Работаем на российскую пропаганду?
Запретам вопреки: "Бессмертный полк" прошагал и по Киеву
10 мая 2016С начала суток ранены трое воинов, боевики из 120-мм минометов обстреляли позиции возле Луганского, Широкино и Крымского, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4328
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Разве за это отдали свои жизни десятки тысяч лучших сынов новороссии и воняли от страха в темных подвалах новороссийские барышни с георгиевской ленточкой на кокошнике?! Достижения так называемой Донецкой республики:
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Максим Иванищев
Вчера в 14:09 ·

Ручаюсь, что мои дочки 8 и 9 лет не наденут футболки с надписью "Россия". Более того, они не станут даже разговаривать с персонажем в такой одежде.
Они, не смотря на свой совсем юный возраст, понимают, что Россия отобрала у нас Крым и убивает наших солдат на Донбассе.
Мировоззрение ребёнка формируется в семье. И если 16-ти летний Миша Порошенко не только носит футболку "Россия", но и выкладывает фотографии в ней в инстаграм - это красноречиво говорит о том, какое мировоззрение в семье президента Порошенко.

Если население Украины "схавает" и это, - я очень сильно разочаруюсь в нашей нации. Честно.
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...это красноречиво говорит о том, какое мировоззрение в семье президента Порошенко.

Если от ненавидит циничных бандеровцев то почему раися должна быть ему врагом?
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Штаб того Ато превратился в агентство новостей.А по идее должен воевать с оккупантами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранены трое воинов, боевики из 120-мм минометов обстреляли позиции возле Луганского, Широкино и Крымского, - штаб АТО
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