 "На них нет рычагов": 90% экс-чиновников времен Януковича, снятых Интерполом с розыска, находятся в России, - Енин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"90 процентов тех, кого отказался разыскивать Интерпол, находятся в России. Безотносительно к решению Интерпола, есть красная карточка или нет, Интерпол определяет для нас, что если указанные лица находятся в России - на них нет рычагов", - заявил Енин.
Он также отметил, что в отношении Януковича и его 15 сподвижников действуют санкции, наложенные Советом ЕС. "То есть въезд ни одного из них в Европейский Союз или ряд других стран: Швейцарию, Лихтенштейн, США и т.д теперь является совершенно невозможным", - сказал прокурор.
Он также проинформировал, что, по оценкам Генпрокуратуры, в течение правления Януковича было украдено около $40 млрд. "За 2,5 года они украли примерно один государственный бюджет Украины", - сказал замгенпрокурора.
По версии следствия, преступная организация В.Януковича включала в себя 7 групп влияния. Одна из них - группа под руководством приближенного к Януковичу бизнесмена Сергея Курченко и бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. контролировала деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины.
"Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 млн долл. кэшем. Это были так называемые налоговые площадки. Далее эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельности предприятий с внешним миром. То есть речь идет о деятельности международного "отмывочного" хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше уже "отбеленные" использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину - то есть покупку ОВГЗ", - рассказал Енин.
Напомним, ранее стало известно, что Интерпол снял с розыска четвертого президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и экс-главу АП и секретаря СНБО Андрея Клюева.
В частности, в Интерполе мотивировали, что постановление судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого/обвиняемого под стражей. Соответственно согласно правилам Интерпола, лицо, относительно которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск.
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