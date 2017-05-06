 Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновили", - говорится в сообщении Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Ранее МинВОТ проинформировал, что электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии, которую запустят в работу 9 мая.
Напоминаем, из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции Авдеевка, часть Донецка и ряд населенных пунктов остались без водоснабжения.
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