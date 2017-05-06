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 В результате обстрела боевиков в Зайцево ранен мирный житель, - Нацполиция

В результате обстрела российско-террористических войск в Зайцево Донецкой области ранен 55-летний местный житель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом говорится в сообщении Отдела коммуникаций Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, сегодня в 14:15 в полицию Бахмута поступило сообщение от врачей, что во время ночного обстрела пострадал мирный житель.

Согласно данным правоохранителей, вчера в 22:00 мужчина был у себя дома по ул. Маресьева. Он услышал взрыв и получил первое ранение в лопатку. Потом решил выбежать на двор, в результате чего получил второе осколочное ранение в грудь. Пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где медики оказали ему помощь.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

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А Петиного сынка никто не ранит - во первых он в Лондоне ,во вторых в майке с надписью "россия " !!!
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Форумчане, кому нужно сохраните фотку. Прекрасно для затыкания ртов ватной падали, которая что-то начинает кукарекать, когда мы преклоняем колени провожая в последний путь наших погибших воинов.

Это школьников в Алуште насильно нагнули перед каким-то памятником.

ПыСы. И ещё там в левом нижнем углу прикольный пацанчик.
В результате обстрела боевиков в Зайцево ранен мирный житель, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6788
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате обстрела боевиков в Зайцево ранен мирный житель, - Нацполиция
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