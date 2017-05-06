 В результате обстрела боевиков в Зайцево ранен мирный житель, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом говорится в сообщении Отдела коммуникаций Нацполиции в Донецкой области.
Как отмечается, сегодня в 14:15 в полицию Бахмута поступило сообщение от врачей, что во время ночного обстрела пострадал мирный житель.
Согласно данным правоохранителей, вчера в 22:00 мужчина был у себя дома по ул. Маресьева. Он услышал взрыв и получил первое ранение в лопатку. Потом решил выбежать на двор, в результате чего получил второе осколочное ранение в грудь. Пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где медики оказали ему помощь.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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Это школьников в Алуште насильно нагнули перед каким-то памятником.
ПыСы. И ещё там в левом нижнем углу прикольный пацанчик.
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