 В связи с открытием Евровидения 7 мая в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта в центре города (схема)

Так, с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы)
7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).
7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях:
- на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного)
- на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).
Кроме этого, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях на следующих улицах столицы:
- на улице Институтской (от улицы Ольгинской до переулка Крепостного)
- на улице Садовой (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского)
- на улице Липской (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского)
- на улице Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского).
МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно спланировать маршруты движения, неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения.
Вот на намКрыше развлечения, так РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Не то, что при хохлах!
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Если русня хоть раз копнёт в море, то начнёт визжать, что это не мы его выкопали, а они! Ты что?! Хай на берегу копают, где скал побольше.
ПыСы. Кстати, Исландия, ты зачем в своей столице мучил захерастову прабабку?
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http://newsua.one/istoriya/9-maya-i-debily_-prichiny.html
читайте,просвящайтесь....
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