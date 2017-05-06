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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:дороги (1676) Евровидение (651) Киев (17003) МВД (8271) ограничение (22)

 В связи с открытием Евровидения 7 мая в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта в центре города (схема)

В связи с открытием песенного конкурса "Евровидение-2017" в столице с 24:00 6 мая вводится временное ограничение движения для транспортных средств и пешеходов в центральной части города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

В связи с открытием Евровидения 7 мая в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта в центре города (схема) 01

Так, с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евровидение-2017: КГГА изменила график движения общественного транспорта

7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях:
  • на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного)
  • на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

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Кроме этого, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях на следующих улицах столицы:
  • на улице Институтской (от улицы Ольгинской до переулка Крепостного)
  • на улице Садовой (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского)
  • на улице Липской (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского)
  • на улице Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского).

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МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно спланировать маршруты движения, неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения.
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Евровидение... Евровидение...

Вот на намКрыше развлечения, так РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Не то, что при хохлах!

В связи с открытием Евровидения 7 мая в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта в центре города (схема) - Цензор.НЕТ 2787
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ну и нормалек...пусть им ,москалям аж повылазыть от пропаганды
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Исландия, нельзя.

Если русня хоть раз копнёт в море, то начнёт визжать, что это не мы его выкопали, а они! Ты что?! Хай на берегу копают, где скал побольше.

ПыСы. Кстати, Исландия, ты зачем в своей столице мучил захерастову прабабку?
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На месте россиян с Казахстаном я бы не рисковал воевать. Никогда В связи с открытием Евровидения 7 мая в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта в центре города (схема) - Цензор.НЕТ 8195 . В связи с открытием Евровидения 7 мая в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта в центре города (схема) - Цензор.НЕТ 6224
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норм. Прошел одно собеседование, а потом другое, на котором, какой то, дед, расскажет, как он Берлин брал, и ты, паскуда, его возьмешь. И понеслась - полоса препятствий, разборка автомата, одевание противогаза, под горящую спичку раздеться или одеться. Бабы, на Зингере деда, еще и отсрочить должны, патриотический лозунг - "Дайош, Берлин!"
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а 9-го желательно перекрыть дыхательные пути тем, у кого будет колорадская символика
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скатывается до неприглядности совковый миф о вяликой пабеде
http://newsua.one/istoriya/9-maya-i-debily_-prichiny.html

читайте,просвящайтесь....
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Не много прочёл. Обязательно прочту до конца,но позже- статья не маленькая. Спасибо. Положил в *закладки*
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меня неудобства борщаговца цепляют намного серьезнее чем фальшивые ноты евровидениевцев,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ связи с открытием Евровидения 7 мая в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта в центре города (схема)
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