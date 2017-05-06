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 Правоохранители будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления, - Аваков

аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жесткую реакцию правоохранителей на провокации, антиукраинскую символику и заявления 8-9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций МВД.

По его словам, апологеты "русского мира" в Украине через свои пропагандистские каналы разгоняют, спекулируя на чувствах людей, акцию "бессмертный полк". Это делается не ради тех, кто воевал во Второй мировой войне, не ради исторической памяти, а ради возможности спровоцировать на фоне продолжающейся агрессии России, внутренние конфликты в украинском обществе.

Министр отметил, что в этом году, как и всегда, разные политические силы попытаются использовать 9 мая для того, чтобы напомнить о себе любым способом.

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"Мне известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины. Видим имена и "задумки организаторов". Не дело МВД, его полицейских и гвардейских подразделений давать оценку и тем более регулировать политическую деятельность. Однако на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции. Поэтому все попытки со стороны тех, кто хочет провокаций, будут пресечены.

"Создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия - МВД не позволит. Такова наша ответственность перед украинским народом", - добавил глава ведомства.

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Всем кто против Украины надо просто давать по рогам !!!!!!
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Деды забухали, деды проипали! Даёшь всем ублюдкам ватным власовские ленточки на шею. Реальные деды на том свете переворчиваются от Победобесия рашистов.
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Память миллионов украинцев погибших за свою свободу с фашизмом - это не антиукраинская символика.
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Украинцы воевали против СССР и Нацистской Германии, но с итальянскими фашистами точно нет.
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Помиляєшься, італійці теж брали участь в окупаціі України під час Другої світової !!!)))
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гыы! мне бабушка рассказывала .как они зимой тикали когда -ходили и клянчили еду .и румыны кстати тоже(чумазые -как цыгане говорила)
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Миллионы Украинцев погибли за тюрьму народов и шизофрению ущербного совка Сралена.
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увы, теперь та память ничего не значит, даже вне закона
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Якби зреагували відразу в 2014 році,могло і не бути днр-лнр.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления, - Аваков
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