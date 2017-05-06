 Правоохранители будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций МВД.По его словам, апологеты "русского мира" в Украине через свои пропагандистские каналы разгоняют, спекулируя на чувствах людей, акцию "бессмертный полк". Это делается не ради тех, кто воевал во Второй мировой войне, не ради исторической памяти, а ради возможности спровоцировать на фоне продолжающейся агрессии России, внутренние конфликты в украинском обществе.
Министр отметил, что в этом году, как и всегда, разные политические силы попытаются использовать 9 мая для того, чтобы напомнить о себе любым способом.
"Мне известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины. Видим имена и "задумки организаторов". Не дело МВД, его полицейских и гвардейских подразделений давать оценку и тем более регулировать политическую деятельность. Однако на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления", - отметил Аваков.
Он подчеркнул, что полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции. Поэтому все попытки со стороны тех, кто хочет провокаций, будут пресечены.
"Создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия - МВД не позволит. Такова наша ответственность перед украинским народом", - добавил глава ведомства.
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