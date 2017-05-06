 Правоохранители будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций МВД.





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По его словам, апологеты "русского мира" в Украине через свои пропагандистские каналы разгоняют, спекулируя на чувствах людей, акцию "бессмертный полк". Это делается не ради тех, кто воевал во Второй мировой войне, не ради исторической памяти, а ради возможности спровоцировать на фоне продолжающейся агрессии России, внутренние конфликты в украинском обществе.Министр отметил, что в этом году, как и всегда, разные политические силы попытаются использовать 9 мая для того, чтобы напомнить о себе любым способом."Мне известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины. Видим имена и "задумки организаторов". Не дело МВД, его полицейских и гвардейских подразделений давать оценку и тем более регулировать политическую деятельность. Однако на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления", - отметил Аваков.Он подчеркнул, что полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции. Поэтому все попытки со стороны тех, кто хочет провокаций, будут пресечены."Создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия - МВД не позволит. Такова наша ответственность перед украинским народом", - добавил глава ведомства.