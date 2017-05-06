 В Киеве 16 тыс. правоохранителей будут работать на охране общественного порядка

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМУ.
По его словам, МВД прогнозирует, что 9 мая в мероприятиях примут участие около 20 тысяч человек.
Подчеркнуто, что все подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переведены в усиленный режим несения службы включительно до 14 мая. Для координации всех сил и средств будут работать ситуационные центры.
"Работа ситуационных центров в этот период покажет нашу готовность к оперативным и слаженным действиям в тех или иных ситуациях. Около 16 тысяч правоохранителей будут задействованы меры безопасности с 7 по 14 мая, в том числе будут следить за правопорядком во время проведения "Евровидения-2017". Каждый из них должен понимать свою роль в решении кризисных ситуаций, которые могут возникнуть. Слаженность в работе правоохранительных органов - гарантия безопасности наших граждан и гостей Киева", - отметил Яровой.
Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что правоохранительные органы, прежде всего, ориентированы на превентивные меры: "Мы обнаруживаем для себя две самые большие угрозы - угрозы террористического характера и угрозы провокаций, которые могут привести к совершению противоправных действий, массовых нарушений общественного порядка или хулиганских проявлений. Полиция будет жестко реагировать на любые провокации".
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все 16 тыс. в Киеве.
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