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 Киевские новости, Общество
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Все про:МВД (8271) Нацполиция (7238) правоохранительные органы (223)

 В Киеве 16 тыс. правоохранителей будут работать на охране общественного порядка

В украинской столице 7-14 мая около 16 тыс. правоохранителей привлекут к охране общественного порядка. В частности, во время памятных мероприятий в честь 9 мая будут дежурить примерно 4 тыс. представителей Нацполиции и Нацгвардии.

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМУ.

По его словам, МВД прогнозирует, что 9 мая в мероприятиях примут участие около 20 тысяч человек.

Подчеркнуто, что все подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переведены в усиленный режим несения службы включительно до 14 мая. Для координации всех сил и средств будут работать ситуационные центры.

"Работа ситуационных центров в этот период покажет нашу готовность к оперативным и слаженным действиям в тех или иных ситуациях. Около 16 тысяч правоохранителей будут задействованы меры безопасности с 7 по 14 мая, в том числе будут следить за правопорядком во время проведения "Евровидения-2017". Каждый из них должен понимать свою роль в решении кризисных ситуаций, которые могут возникнуть. Слаженность в работе правоохранительных органов - гарантия безопасности наших граждан и гостей Киева", - отметил Яровой.

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Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что правоохранительные органы, прежде всего, ориентированы на превентивные меры: "Мы обнаруживаем для себя две самые большие угрозы - угрозы террористического характера и угрозы провокаций, которые могут привести к совершению противоправных действий, массовых нарушений общественного порядка или хулиганских проявлений. Полиция будет жестко реагировать на любые провокации".
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Слабо. У ахмета было 17 000 охраников. Все они и стали потом боевиками.
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та обеспечьте уже пожалуйста, порядок.
все 16 тыс. в Киеве.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве 16 тыс. правоохранителей будут работать на охране общественного порядка
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