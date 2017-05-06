 ЕС осудил проведение смертной казни в Беларуси после расстрела осужденного за жестокое убийство и изнасилование

Европейский Союз официально осудил смертную казнь в Беларуси Сергея Вострикова, приговоренного к высшей мере наказания за похищение, изнасилование и жестокое убийство двух женщин. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом говорится в официальном сообщении ЕС.
"Применение смертной казни идет в разрез с заявленной Беларусью готовностью сотрудничать с международным сообществом, включая Евросоюзом относительно этого вопроса включительно с внедрением моратория на смертную казнь. Европейский союз призывает Беларусь, единственную страну в Европе, где применяется смертная казнь, смягчить другие смертные приговоры и безотлагательно представить мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее отмене", - говорится в сообщении.
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хто його придумав!
ізучайте роботи!
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хочеш громадянство єс поза чергою? роби собі обрізання та записуйся в ІГІЛ.
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А я не понимаю как окружающие могут жить и терпеть этого выродка и дышать с ним одним воздухом. Расстрел слишком мягкая кара для него. Молодец бацька!
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А если серьезно, я не могу доверять "следствию" и "суду" БССР. Потому тоже осуждаю.
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Евросоюз, конечно, "авторитетная" контора, но наказание за "плохо" каждая страна вправе выбирать сама. В силу традиций, менталитета и развития. Ибо насильно навязанные законы одних могут сыграть злую шутку в применении другими.
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