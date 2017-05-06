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Все про:Беларусь (2568) смертная казнь (72) Евросоюз (11774)

 ЕС осудил проведение смертной казни в Беларуси после расстрела осужденного за жестокое убийство и изнасилование

Европейский Союз призвал смягчить другие смертные приговоры до их исполнения.

Европейский Союз официально осудил смертную казнь в Беларуси Сергея Вострикова, приговоренного к высшей мере наказания за похищение, изнасилование и жестокое убийство двух женщин. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом говорится в официальном сообщении ЕС.

"Применение смертной казни идет в разрез с заявленной Беларусью готовностью сотрудничать с международным сообществом, включая Евросоюзом относительно этого вопроса включительно с внедрением моратория на смертную казнь. Европейский союз призывает Беларусь, единственную страну в Европе, где применяется смертная казнь, смягчить другие смертные приговоры и безотлагательно представить мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее отмене", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси привели в исполнение смертный приговор за жестокое убийство и изнасилование
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Для насильника и убийцы расстрел слишком лёгкая смерть. Согласен с Евросоюзом.
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С постсоветской правоохранительной системой в 60-70% случаев под эти статьи идут не те кто совершал а те кто под руку попался.
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Fvbl666 D,абсолютно верно глаголишь...мусорылые хватают невинных и вешают на них статейки...братан,я тебе о чем толкую.какие нах проценты?все сидят невинные!мусорылые они такие-хватают невинных,суки,и вешают на них дела...Береги себя ,брателло,мусора уже подбираются к тебе...не вздумай похитить и изнасиловать ребенка-мусора могут на тебя это повесить!во гниды.....прикинь -мусарской беспредел зашкаливает...
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а если через год окажется что его тупо подставили? кто воскрешать будет?
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Не все в ЕС хорошо.Например отмена смертной казни.В Америке она есть.Терпимость к преступникам порождает рост преступности и аж никак не улучшает жизнь законопослушных граждан.В Украине крайне выраженная терпимость к ворам и убийцам,а результат на лицо - чуть ли не первое место по коррупции и зашкаливающая преступность,большое число убийств и что особенно плохо что много рецидивов убийств.Недавно по телевизору показывали передачу,где экстрасенсы вычислили маньяка -убийцу.Он отсидел за убийство вышел по закону Савченко и убил еще 4 молодых людей.Это ЖАХ,но никто и не чешется в Украине изменить эту ситуацию к лучшему и поменять законы.
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А что его содержать за счет налогоплательщиков. Хотя расстрел для такого чудовища-это еще гуманно.
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Средства налогоплательщиков можно с пользой потратить на помощь жертвам преступности.
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Не оскудела Украина на талантливых людей, уверен, народ добьется победы.
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А пусть Беларусь выразит озабоченность предложением ЕС!!! И обязательно пообещает его рассмотреть!
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єс і проти смертної кари в саудівській аравії не протестує.
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Офшорная бригада угробила сотни тысяч людей,как минимум и нормалёк ....
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Если мы на следующем майдане проделаем с нашими реформаторами, то же, что народ проделал с Каддафи, евросоюзу это тоже не понравится?
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наступного разу, нехай Лукаш відправе ман'яка у Европу, позабавитись там.....
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Таких отморозков по кускам нужно рубать.В Украине таких также хватает.
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надо было его выпустить и сказать : продолжай дальше что ли? блин.забрал чужую жизнь а ему в ноги кланяться? мне лично это непонятно..
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Не знаю. На мой взгляд расстрел ублюдков/маньяков, насилующих и лишающих жизни детей и женщин - очень даже правильная и адекватная мера наказания. Единственное, не при наших "судах", конечно. Привести во вменяемое состояние суды и предусмотреть возможность отсрочки исполнения приговора на определенный срок (а вдруг все-таки за это время найдутся доказательства невиновности?)- и смело приводить приговор в исполнение. Ублюдок, намеренно и цинично лишивший жизни слабых и беззащитных, не должен топтать землю (даже цементный пол в камере) и сидеть на шее у государства.
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Плохими не рождаются а становятся,в Европе считают что нормальное государство принимает участие в воспитаний,начиная с детского сада и если они что та проморгали то и ихняя вина ,не только родителей.Потому и считаю что промах общий и на утилизацию пускать не можно.Вина общества,значит в клетку если что и содержать там
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ага, а ще в єс пропонували надавати їм громадянство членам ІГІЛ поза чергою після курсу психологічної реабілітації.
хочеш громадянство єс поза чергою? роби собі обрізання та записуйся в ІГІЛ.
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Гей-Европа против!
А я не понимаю как окружающие могут жить и терпеть этого выродка и дышать с ним одним воздухом. Расстрел слишком мягкая кара для него. Молодец бацька!
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Интересно, Брейвик тоже осудил, или нет?
А если серьезно, я не могу доверять "следствию" и "суду" БССР. Потому тоже осуждаю.
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кароч - за логікою гейропейців жертви гвалтівника і вбивці самі винуваті, вони його спровокували.
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тут они сами себе хозяева,как им с ублюдками такими поступать
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31 штат в Штатах: смертная казнь- законное наказание. Присяжные ставят точку.
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В Европе заботятся о невинных жертвах или человекоподобных убийцах и насильниках?...
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Дуализм бытия...смертная казнь - плохо, насилие и убийство - плохо. Так что же хуже?

Евросоюз, конечно, "авторитетная" контора, но наказание за "плохо" каждая страна вправе выбирать сама. В силу традиций, менталитета и развития. Ибо насильно навязанные законы одних могут сыграть злую шутку в применении другими.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС осудил проведение смертной казни в Беларуси после расстрела осужденного за жестокое убийство и изнасилование
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