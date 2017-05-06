 "Непрофессионализм и халатность экипажа корабля": В ГУР объяснили, почему Россия лжет о крушении “Лимана”

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.
Как отмечает ГУР, после аннексии Крыма Россия проводит политику, направленную на достижение доминирования в Черноморском регионе. Свидетельством этого является значительное увеличение численности боевых кораблей ЧФ РФ и усиление разведывательной деятельности. В то же время, агрессивность действий российского флота умноженная на непрофессионализм создают угрозу как судоходству в данном регионе в целом, так и жизни самих моряков.
"27 апреля с.г. в юго-западной части акватории Черного моря в результате столкновения с грузовым судном, которое перевозило скот, затонул средний разведывательный корабль "Лиман" 519 отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота ВМФ РФ, который выполнял задачи управления радиоэлектронной разведки Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. По распространенной ранее российскими СМИ информации, инцидент произошел из-за сложных погодных условий", - говорится в сообщении ГУР.
В украинской разведке объясняют, что этой неправдивой информацией Россия пытается не допустить снижения имиджа российских вооруженных сил.
"Такая версия российской пропаганды направлена на недопущение снижения имиджа ВМФ РФ и развеивание мифа о непобедимости и боеспособности российских ВС. Следует отметить, что средний разведывательный корабль "Лиман" прошел модернизацию и был переоборудован новейшими разведывательными и навигационными средствами. Поэтому единственной реальной причиной крушения и последующего затопления может быть непрофессионализм и халатность экипажа корабля", - сообщает ГУР.
Кроме того, как отмечают в разведке, руководство РФ принимает усиленные меры по сокрытию информации об инциденте с "Лиманом".
"По состоянию на 6 мая с.г. в юго-западной части акватории Черного моря (район затопления "Лимана") находится группа кораблей и судов ВМФ РФ. Осуществляется патрулирование и обследование района, продолжаются мероприятия по определению точного местонахождения обломков разведывательного корабля. При этом, руководством РФ предпринимаются усиленные меры по сокрытию информации, что касается задач, которые выполнял "Лиман", и обстоятельств столкновения. Командованию Черноморского флота запрещено предоставлять представителям СМИ какие-либо комментарии по поводу инцидента, особенно в преддверии проведения праздничных мероприятий 9 мая", - отмечается в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 апреля российский корабль во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна. Источник: /v438929
6185 41
Российский корабль совершил попытку захвата украинского судна около берегов Крыма. ВИДЕО(250)
Боевики принудительно привлекают население Донбасса к празднованию "дня республики", - ГУР(47)
Международные санкции в отношении РФ привели к сокращению финансирования "Л/ДНР" со стороны государства-агрессора, - ГУР(38)
Россия может задействовать в Горловке спецназ для подавления конфликта между "донецкой" и "горловской" группировками, - ГУР(82)
Вызовы российской агрессии: предпосылки блокады Украины с моря(0)
В период майских праздников оккупанты сгоняют "бюджетников" для участия в пропагандистских мероприятиях, - ГУР МО(29)
Местные жители подорвались на растяжке в районе оккупированной Михайловки: один из них погиб, - разведка(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ашот-7 лучше всех спрятал информацию
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
линейный крейсердругой барановоз. Потому я против развития барановозных кораблей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И да, "Лиман" должен был заводить мотор и расходиться с опасным судном.
Потеря чофовского корабля "Лиман" - закономерность. Россияне даже если наблюдали скотовоз на радаре просто даже поговорить с ним по радио не могли (что бы он отвернул). Поскольку на английской мове разговаривать не умеют. Вот и сидели в своей лоханки как безмолвные малые дитяти.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый «Лиман»,
Пощады никто не желает. "
Ответить
как до драки - херню топят и поют про варяга и шо ему не страшен враг.
Ответить
бо моряки!
Ответить
заява ни о чем....
Ответить
Ответить
Ответить
Как сообщают наши источники в оккупированном Севастополе, в момент происшествия офицерский состав «Лимана», включая командира корабля, был… вдрызг пьян. Алкогольные напитки вместе со всеми употреблял даже вахтенный офицер, и на главном командном пункте идущего в «молоке» тумана корабля находились только неопытные матросы.
http://dumskaya.net/news/gibel-rossiyskogo-korablya-razvedchika-ofitcery-071814/
Ответить
Ответить
Ответить
из 21-го?
Ответить
Ответить
Вероятно, в докладе ГРУ "Ашот" был представлен, как новейшая разработка "бандеровских ученых" (по секретной класификации ВСУ, эсминец типа "Зорян и Шкиряк"), которые под видом мирных сухогрозов выпустили с николаевских верфей в море, чтобы начать "охоту" на боевые корабли Черноморского флота.
А в докладе ФСБ, может, поднимут статус "Ашота" до совместной операции ЦРУ и британской МИ-6. Мол, "Ашот № 7" и есть глубоко законспирированный агент ее величества 007 с лицензией на убийство кораблей ВМФ России.
Ну а для внутреннего потребления Соловьев и Киселев в зомбоящике наверняка расскажут о гениальной путинской "многоходовочке". "Лиман" пошел на дно Босфора, не просто так, а по специальному заданию с секретной разведывательной миссией. И то верно, со дна моря гораздо безопасней следить за судами натовской военщины и украинско-тоголезской стаей из семи хищных "Ашотов".
По весеннему Босфору мирно плыла скотовозка,
На "Ашоте", пацифистки плыли тысячи овец.
Он с разведчиком "Лиманом" повстречался в синем море,
И настал судну России неожиданный конец.
Говорят, что тех "Ашотов" в Черном море ходит семь,
Миролюбны скотовозки, но, как видно, не ко всем.
И судам российским в море, чтобы долгим был их путь,
Лучше пропустить "Ашота", чем бесславно утонуть!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить