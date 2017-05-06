EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  6185  41
Все про:корабль (857) разведка (1704) Черное море (374) крушение (380)

 "Непрофессионализм и халатность экипажа корабля": В ГУР объяснили, почему Россия лжет о крушении “Лимана”

Российские власти пытаются скрыть информацию о затоплении среднего разведывательного корабля "Лиман" Черноморского флота РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Как отмечает ГУР, после аннексии Крыма Россия проводит политику, направленную на достижение доминирования в Черноморском регионе. Свидетельством этого является значительное увеличение численности боевых кораблей ЧФ РФ и усиление разведывательной деятельности. В то же время, агрессивность действий российского флота умноженная на непрофессионализм создают угрозу как судоходству в данном регионе в целом, так и жизни самих моряков.

"27 апреля с.г. в юго-западной части акватории Черного моря в результате столкновения с грузовым судном, которое перевозило скот, затонул средний разведывательный корабль "Лиман" 519 отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота ВМФ РФ, который выполнял задачи управления радиоэлектронной разведки Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. По распространенной ранее российскими СМИ информации, инцидент произошел из-за сложных погодных условий", - говорится в сообщении ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Венгрии на Дунае столкнулись украинские пассажирский теплоход и баржа. ФОТОрепортаж

В украинской разведке объясняют, что этой неправдивой информацией Россия пытается не допустить снижения имиджа российских вооруженных сил.

"Такая версия российской пропаганды направлена на недопущение снижения имиджа ВМФ РФ и развеивание мифа о непобедимости и боеспособности российских ВС. Следует отметить, что средний разведывательный корабль "Лиман" прошел модернизацию и был переоборудован новейшими разведывательными и навигационными средствами. Поэтому единственной реальной причиной крушения и последующего затопления может быть непрофессионализм и халатность экипажа корабля", - сообщает ГУР.

Кроме того, как отмечают в разведке, руководство РФ принимает усиленные меры по сокрытию информации об инциденте с "Лиманом".

"По состоянию на 6 мая с.г. в юго-западной части акватории Черного моря (район затопления "Лимана") находится группа кораблей и судов ВМФ РФ. Осуществляется патрулирование и обследование района, продолжаются мероприятия по определению точного местонахождения обломков разведывательного корабля. При этом, руководством РФ предпринимаются усиленные меры по сокрытию информации, что касается задач, которые выполнял "Лиман", и обстоятельств столкновения. Командованию Черноморского флота запрещено предоставлять представителям СМИ какие-либо комментарии по поводу инцидента, особенно в преддверии проведения праздничных мероприятий 9 мая", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пограничники отрицают попытку захвата украинского катера близ Крыма

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 апреля российский корабль во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна. Источник: /v438929


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
даже кацапские казлы) не могут признать силу баранов, особенно на море!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ГРИМАСЫ РУЦКАВА МИРА : им лгать не привыкать. Как можно верить нации, которая свою собственную историю переписывала многое множество раз?
"Непрофессионализм и халатность экипажа корабля": В ГУР объяснили, почему Россия лжет о крушении “Лимана” - Цензор.НЕТ 1190
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Заявление не понятно о чем. "причиной крушения и последующего затопления может быть не профессионализм и халатность экипажа корабля", получается, что может и не быть. О сокрытии объекта разведки, вообще смешно. Должны трубить на весь мир?
 показать весь комментарий
Ответить
 
РФ принимает усиленные меры по сокрытию информации об инциденте с "Лиманом".
Ашот-7 лучше всех спрятал информацию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А еще у них очень хорошо выходит затапливать свой флот.Традиция такая скрепнокацапская.Великая морская держава патамушта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О каком профессионализме может идти речь, если в матросы на флота РФ берут скотоводов из россйских азиатов и оленеводов дальневосточных? Это вам не славяне и прибалты из которых состоял и при совке и при царизме на 98% флот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Среди моряков ЧФ ходят легенды о проклятии "Летучего Ашота", который как призрак внезапно появляется из тумана и губит заговоренных севастопольцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Барановоз - утопил линейный крейсер или какую то лоханку. Дальше что? Исходить из последствий и выгоды... Развивать барановозные корабли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Барановоз - утопил линейный крейсер другой барановоз. Потому я против развития барановозных кораблей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я попытался найти инфу по событию, в том числе мнения моряков. Большинство считает, что вина полностью на скотовозе. "Лиман" лежал в дрейфе, слушал эфир. "Ашот" въехал ему в бочину. Представить, что кацапская "стелс"-посудина не отобразилась на радаре скотовоза сложно, что ему не хватило маневренности обойти разведчика в открытом море - ещё сложнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на радарах у кацапів скотовоз теж не відображався ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неизвестно. Может и отобразился, ну и что? Что должен был делать "Лиман"? Заводить мотор и бежать в Севастополь? Там довольно оживлённое судоходство, но это не значит, что остановившемуся в открытом море кораблю нужно опасаться тарана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По вашей логике , если разведчика в поле забодает бык то виноват бык , ведь разведчик лежал и никого не трогал . Ваша мысль верная только если отбросить два показателя , 1 - это военный корабль , 2 - это корабль разведчик ,который не заметил скотовоз .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Речь не о быках, а о разумных людях. Если вы встаёте на дороге, то включаете аварийку и т.п., т.к. пространство ограничено. Но остановившись в открытом поле Вы ведь не ожидаете, что через Вас переедут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ні , він зробив те що і мав зробити - затонув .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно быть идиотом, чтобы лежать в дрейфе, в тумане, в таком оживленном районе, как вход в пролив Босфор. А если "Лиман" был на ходу, то дыра в его правом борту говорит о том, что именно лиман должен был уступить дорогу скотовозу.
И да, "Лиман" должен был заводить мотор и расходиться с опасным судном.
Потеря чофовского корабля "Лиман" - закономерность. Россияне даже если наблюдали скотовоз на радаре просто даже поговорить с ним по радио не могли (что бы он отвернул). Поскольку на английской мове разговаривать не умеют. Вот и сидели в своей лоханки как безмолвные малые дитяти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Туман прозрачен для радаров. С другой стороны, может Вы и правы, а может я. Никакой достоверной информации у нас с Вами нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лиман виновен, иначе загрызли скотовоз вместе с животными и железом, а раз молчат значит виновны не хотят огласки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Наверх вы, товарищи! Все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый «Лиман»,
Пощады никто не желает. ""Непрофессионализм и халатность экипажа корабля": В ГУР объяснили, почему Россия лжет о крушении “Лимана” - Цензор.НЕТ 2234
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Моряки ЧФ? - они таки легенда.
как до драки - херню топят и поют про варяга и шо ему не страшен враг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
врага еще не нарисовалось нигде - уже топят.
бо моряки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все поняли, кроме кацев - шо не по скрепе, мышьбрат?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
короче. мордва тупая и сцыкливая. они только в параше могут ноздри раздувать и кричать уря - уря - хуйло ввиди. Как до дела доходит так сражу шыкалад в портки пускают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть инфа что почти весь экипаж кацапов был бухой в хлам.
Как сообщают наши источники в оккупированном Севастополе, в момент происшествия офицерский состав «Лимана», включая командира корабля, был… вдрызг пьян. Алкогольные напитки вместе со всеми употреблял даже вахтенный офицер, и на главном командном пункте идущего в «молоке» тумана корабля находились только неопытные матросы.

http://dumskaya.net/news/gibel-rossiyskogo-korablya-razvedchika-ofitcery-071814/

"Непрофессионализм и халатность экипажа корабля": В ГУР объяснили, почему Россия лжет о крушении “Лимана” - Цензор.НЕТ 6884
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ух ты какой командир! Как его расперло от гордости за российский флот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, как спецслужбы страны скрепов доложили главе России об очередном "триумфе" российского флота?

Вероятно, в докладе ГРУ "Ашот" был представлен, как новейшая разработка "бандеровских ученых" (по секретной класификации ВСУ, эсминец типа "Зорян и Шкиряк"), которые под видом мирных сухогрозов выпустили с николаевских верфей в море, чтобы начать "охоту" на боевые корабли Черноморского флота.

А в докладе ФСБ, может, поднимут статус "Ашота" до совместной операции ЦРУ и британской МИ-6. Мол, "Ашот № 7" и есть глубоко законспирированный агент ее величества 007 с лицензией на убийство кораблей ВМФ России.
Ну а для внутреннего потребления Соловьев и Киселев в зомбоящике наверняка расскажут о гениальной путинской "многоходовочке". "Лиман" пошел на дно Босфора, не просто так, а по специальному заданию с секретной разведывательной миссией. И то верно, со дна моря гораздо безопасней следить за судами натовской военщины и украинско-тоголезской стаей из семи хищных "Ашотов".

По весеннему Босфору мирно плыла скотовозка,
На "Ашоте", пацифистки плыли тысячи овец.
Он с разведчиком "Лиманом" повстречался в синем море,
И настал судну России неожиданный конец.

Говорят, что тех "Ашотов" в Черном море ходит семь,
Миролюбны скотовозки, но, как видно, не ко всем.
И судам российским в море, чтобы долгим был их путь,
Лучше пропустить "Ашота", чем бесславно утонуть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВОЕВАТЬ, ВРАТЬ и ВОРОВАТЬ - вот три источника и три составных части путинизма !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно проверить не поступала ли на корабль партия стекломоя.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Непрофессионализм и халатность экипажа корабля": В ГУР объяснили, почему Россия лжет о крушении “Лимана”
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти