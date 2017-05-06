 В Симферополе автомобиль "скорой помощи" сбил коляску с годовалым ребенком

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом 6 мая сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.
"Водитель автомобиля "скорой медицинской помощи", двигаясь по улице Шмидта со стороны Киевской в районе дома №8, наехал на пешехода, который с коляской переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП взрослый 1985 года рождения получил ссадины обоих колен и ушиб правого плеча, а ребенок 2016 года рождения - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому виска", - отметили в ведомстве.
За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.
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У Нострадамуса, есть один катрен - Х.72 972/926 , так вот перевод в не скольких вариантов.
X. 72. (10.72) 972/926
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra vn grand Roy d'effrayeur
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon heur.
Перевод в 5 вариантах :
1: В году тысяча девятьсот девяносто девятом через семь месяцев
С неба придёт великий Король ужаса,
Воскресит великого Короля Ангулемского.
До и после Марс будет счастливо царствовать.
2: В год тысяча девятьсот девяносто девятый, в месяц седьмой
С небес спустится великий король Ужаса,
Он воскресит великого Короля Анголмуа,
И до и после Марса будет править счастливо.
3: Год 1999, седьмой месяц.
С неба придёт великий король ужаса,
Чтобы воскресить великого короля Анголмуа
И до и после Марса править счастливо.
4: В году тысяча девятьсот девяносто девятом, спустя семь месяцев,
С неба придёт великий Король ужаса (устрашитель):
Воскресит великого Короля Ангулемского,
До и после Марс будет царствовать (править) хорошо (счастливо).
5: Спустя 1999 лет и семь месяцев,
С неба придёт великий Король страха (ужаса),
Воскресить великого Короля Ангулемского.
До и после Марс будет счастливо царствовать (не будет поститься).
Здесь смысл, что хотел сказать Нострадамус.
Великий король ужаса или страха
Это один Правитель, и похож по времени 1999 лет и семь месяцев на Путлира.
И этот Путлир воскресит другого правителя Короля Анголмуа.
и последнее -До и после Марс будет царствовать (править) хорошо (счастливо).
То есть идёт о войне. Марс это бог войны. И выиграет который воскрес.
В других Катренах он говорит, что придёт тот уравнитель с Востока.
Я как то занимался и изучал Астрологию, так там тоже самое.
Наши предки 5000 лет назад когда начали по звёздам составлять и описывать жизнь человечества, то есть составили Астрологию по звёздам, так там тоже есть о третей мировой войне.
В Библии тоже Иисус говорит, не смотрите на землю, смотрите на небо, то есть намекает на звёзды.
Мудрый Нострадамус ухватился за эту теорию и взглянул в Астрологию и составил свои катрены-стишки.
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кто-то должен жить хорошо за счет кого-то...
все правильно...все по-сталински...
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все-таки кацапы это передовой народ - скорую используют для увеличения пациентов в больничке!
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или это уже на крысчан наложилось, шо там в Исландии по этому думают/знают?!
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