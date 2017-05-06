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 В Симферополе автомобиль "скорой помощи" сбил коляску с годовалым ребенком

В Симферополе 5 мая автомобиль "скорой медицинской помощи" сбил 32-летнего пешехода и коляску с годовалым ребенком.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом 6 мая сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.

"Водитель автомобиля "скорой медицинской помощи", двигаясь по улице Шмидта со стороны Киевской в районе дома №8, наехал на пешехода, который с коляской переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП взрослый 1985 года рождения получил ссадины обоих колен и ушиб правого плеча, а ребенок 2016 года рождения - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому виска", - отметили в ведомстве.

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За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.
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Скорая помощь по кацапски )) - Чтобы всю жизнь не мучился.
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Водитель алкаш. Вот кто дал ему вод. права, такой же ублюдок, как и водила.
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Кошмар,что такие гниды как ты лазят по Цензору и забивают мозги людям. Да,ватник ? )
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А зачем ты здесь лазаешь ? И запомни недоносок,забить мозги можно только такой тупорылой падали,как ты !!!
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Забить мозги ты смог не надолго. Как только шире пасть стал открывать,то такая вонь пошла,что мама-не горюй.
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Придурок...Не хватало мне еще твои засранные труселя из твоего рта вытаскивать.
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в 1920 польская армию смогла разбить армию тухачевского и буденного и спасти свою страну. Похоже сейчас пришло наше время.
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Не сомневайтесь Брат, выиграем эту грязную войну. По Библии и по Нострадамусу, Москвабаду будет кирдык.
У Нострадамуса, есть один катрен - Х.72 972/926 , так вот перевод в не скольких вариантов.

X. 72. (10.72) 972/926
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra vn grand Roy d'effrayeur
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon heur.

Перевод в 5 вариантах :

1: В году тысяча девятьсот девяносто девятом через семь месяцев
С неба придёт великий Король ужаса,
Воскресит великого Короля Ангулемского.
До и после Марс будет счастливо царствовать.

2: В год тысяча девятьсот девяносто девятый, в месяц седьмой
С небес спустится великий король Ужаса,
Он воскресит великого Короля Анголмуа,
И до и после Марса будет править счастливо.

3: Год 1999, седьмой месяц.
С неба придёт великий король ужаса,
Чтобы воскресить великого короля Анголмуа
И до и после Марса править счастливо.

4: В году тысяча девятьсот девяносто девятом, спустя семь месяцев,
С неба придёт великий Король ужаса (устрашитель):
Воскресит великого Короля Ангулемского,
До и после Марс будет царствовать (править) хорошо (счастливо).

5: Спустя 1999 лет и семь месяцев,
С неба придёт великий Король страха (ужаса),
Воскресить великого Короля Ангулемского.
До и после Марс будет счастливо царствовать (не будет поститься).

Здесь смысл, что хотел сказать Нострадамус.

Великий король ужаса или страха


Это один Правитель, и похож по времени 1999 лет и семь месяцев на Путлира.

И этот Путлир воскресит другого правителя Короля Анголмуа.

и последнее -До и после Марс будет царствовать (править) хорошо (счастливо).

То есть идёт о войне. Марс это бог войны. И выиграет который воскрес.

В других Катренах он говорит, что придёт тот уравнитель с Востока.

Я как то занимался и изучал Астрологию, так там тоже самое.

Наши предки 5000 лет назад когда начали по звёздам составлять и описывать жизнь человечества, то есть составили Астрологию по звёздам, так там тоже есть о третей мировой войне.

В Библии тоже Иисус говорит, не смотрите на землю, смотрите на небо, то есть намекает на звёзды.

Мудрый Нострадамус ухватился за эту теорию и взглянул в Астрологию и составил свои катрены-стишки.
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Ненавижу этот гнилой город.Хотя ни разу там и не был.
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я там был и любви это мне ниразу не добавило
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Русафобию затеваешь, да ??? Вот эту вот русафобию ??? Я к тебе щяз абращаюзь: даиграитесь !!!


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все очень по-коммунистически..
кто-то должен жить хорошо за счет кого-то...
все правильно...все по-сталински...
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"скорая" сделала своим сразу два пациента,
все-таки кацапы это передовой народ - скорую используют для увеличения пациентов в больничке!
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та не "порожняк - не/да гнать" это дамбас
или это уже на крысчан наложилось, шо там в Исландии по этому думают/знают?!
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