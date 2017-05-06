 "Комсомольская правда" объяснила, почему жителям Донбасса не дадут гражданство РФ: "Это участь людей-щепок"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Комсомольская правда". Приводим фрагмент из статьи.
"К сожалению, империя при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков - это участь людей-щепок. Щепки летят, когда рубят лес. Империя никогда не учитывает их страданий в общей сумме выгод, тактических выигрышей и стратегических планов, рассчитанных на десятилетия. Империи нужны свои люди на "временно оккупированных", потому что именно они будут наследовать эти земли. Потом, когда-нибудь. Объяснить прямо причины страданий "невозвращенцев" империя не может - она не будет агитировать против себя. Империя готова тянуть, помалкивать, не обращать внимания, а особо настырным переселенцам устраивать блуждания по безднам бюрократического ада.
Такова реальная современная политика, и она очень жестокая. И хочется верить, что тактические страдания людей, живущих во враждебной среде, рано или поздно конвертируются в стратегический выигрыш.
Этой надеждой и нужно жить".
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сентябрь 2014 года: "мы после Иловайска и обстрелов укров бежали куда глаза глядят. Очнулись уже в Липецке. Как тут нас приняли! Вот что значит Расея! Родина-мать! Нас тут под руки водили, все показали, устроили, дали работу. Все - без очереди! Так только поступают с родными. У нас все хорошо.
октябрь 2014: работаем, зарплата небольшая, но дали еще помощь, как переселенцам. Особо не разгонишься. Обживаемся, а дело идет к зиме. Мы голые-босые, а цены тут немаленькие. Продукты в супермаркетах все есть, но наши украинские намного лучше. (!) Особенно молочное и колбасы. Местные едят, мы стараемся не покупать. Тут все пьют, особенно молодежь. Молодежь работать не хочет, говорят, что эти копейки "ишащить не будут". У нас много украинцев работает с Украины, техперсонал почти весь украинский. На работу местные ходят уже выпивши, их никто не останавливает, говорят "иначе некому будет работать".
ноябрь 2014: Решили поехать в села, попробовать там купить продукты, может там все свое и дешевле будет, чем в супермаркетах. Ага! Счас! Поспрашивали в первом селе, кто тут выращивает кур или свиней, так нам: "а кто тут будет смотреть за скотиной и курями? Это ж возиться надо". Вспомнили, как мы ездили в соседнее село под Горловкой и затаривали всем: и курями, и мясом свежатиной, и кролями, и маслом. Тут никто ничего не держит. Огороды позарастали бурьянами. Спросила мужа, хотел бы он тут жить? Он ответил: ни за что! Начинаем думать о возвращении на Донбасс (по разговорам, там все уже нормально и тихо)
декабрь 2014: мы уже дома! вернулись! отмучились! Долго не могли решиться сказать в России, что хотим вернуться, сослались на больных родителей. Боялись, что с нас потребуют вернуть деньги как переселенцам. Получили зарплату и оформили отпуск на три дня, а сами потихоньку рванули домой. Знаем, что сюда и вообще в Россию мы уже никогда не вернемся. Там еще остались нам должны деньги, да ну их! Мчались,как на крыльях. Теперь мы дома, пусть тут нет толком власти, но мы дома. У мужа шахту закрыли, и не только ее. Цены на все высокие, но свой огородик помогает. Родители оформили украинскую пенсию, словом живем."
/Стиль сохранил почти полностью/
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реально, на деле, на всех уровнях, всем не безразличным - чмырить этих иуд, на каждом шагу
в противном случае их дети, а не наши, унаследуют наши земли
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что бы я спалил свой дом потому что на чердаке фашисты завелись. Я так и
сделал. - Может быть,
тебя сосед обманул?
- Нет, не обманул. Он сам мне помогал сжигать. Теперь
к себе взял - батраком назвал. Нет, не обманул.
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в точку...
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вату, прожившую всю жизнь в украине, и потому незнакомую с русскими реалиями, развели как котят..
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Предатели из Крыма и Донбасса тоже выбрали. И они тоже откушают "русский мир" по полной программе.
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"К сожалению, империя при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков - это участь людей-щепок...". Правда - "империя" но только по территории и не более. Два гопника - не уживутся в одной камере.
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петухов из говнарусский мир - они этого хотели.
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шо зря кричали путя введи), от не пруха!
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Ходить по разным рассейскими каналам и лгать про Украину, про фашистов, про американские танки , которые по ним стреляли.
Рассея повернулась к вам своим настоящим лицом! Поздравляю!
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по сравнению с даубасятами и лугандонцами они твари Божьи
а те живут в лепрозории, где им и место.
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Вы прослушали краткую историю Бамбаса последних трёх лет...
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Донбасс являлся все эти годы гнойным нарывом на
теле Украины.
Украина убухивала туда ежегодно миллиарды, которые
в большинстве разворовывались местной мафией. Так Украина сама взрастила
януковичей, ахметовых, звягильских и им подобных... Если не купиться на
очередную авантюру "возрождения Донбасса", то есть надежда со
временем (не быстро!), закрыв многочисленные нерентабельные шахты,
превратить его в нормальный регион Украины.
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территорий, которые согласились поддерживать агрессора, развязавшего
войну против суверенного государства, - стратегическая линия борьбы за
становление реальной независимости страны...
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возвращения в состав Украины, должны быть поражены в правах и не иметь
избирательного права лет эдак с десяток. Те, кто за независимую Украину должны
это понять и поймут. А враги Украины, призвавшие оккупантов, должны
отправляться жить в любимую ими страну...
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