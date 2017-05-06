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 Политика Украины
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 "Комсомольская правда" объяснила, почему жителям Донбасса не дадут гражданство РФ: "Это участь людей-щепок"

Российской Федерации не нужны люди с Донбасса, поскольку именно они будут наследовать оккупированные территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Комсомольская правда". Приводим фрагмент из статьи.

"К сожалению, империя при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков - это участь людей-щепок. Щепки летят, когда рубят лес. Империя никогда не учитывает их страданий в общей сумме выгод, тактических выигрышей и стратегических планов, рассчитанных на десятилетия. Империи нужны свои люди на "временно оккупированных", потому что именно они будут наследовать эти земли. Потом, когда-нибудь. Объяснить прямо причины страданий "невозвращенцев" империя не может - она не будет агитировать против себя. Империя готова тянуть, помалкивать, не обращать внимания, а особо настырным переселенцам устраивать блуждания по безднам бюрократического ада.

Такова реальная современная политика, и она очень жестокая. И хочется верить, что тактические страдания людей, живущих во враждебной среде, рано или поздно конвертируются в стратегический выигрыш.

Этой надеждой и нужно жить".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Харьковские чиновники организовали масштабную схему легализации псевдопереселенцев. При обысках обнаружены деньги, документы и портреты Путина. ВИДЕО

Комсомольская правда объяснила, почему жителям Донбасса не дадут гражданство РФ: Это участь людей-щепок 01Комсомольская правда объяснила, почему жителям Донбасса не дадут гражданство РФ: Это участь людей-щепок 02

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Думали параша их приютит, накормит да напоит... Г*вном накормит, да
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Переписка и разговоры по скайпу со знакомыми ватниками из даунбасса:
сентябрь 2014 года: "мы после Иловайска и обстрелов укров бежали куда глаза глядят. Очнулись уже в Липецке. Как тут нас приняли! Вот что значит Расея! Родина-мать! Нас тут под руки водили, все показали, устроили, дали работу. Все - без очереди! Так только поступают с родными. У нас все хорошо.
октябрь 2014: работаем, зарплата небольшая, но дали еще помощь, как переселенцам. Особо не разгонишься. Обживаемся, а дело идет к зиме. Мы голые-босые, а цены тут немаленькие. Продукты в супермаркетах все есть, но наши украинские намного лучше. (!) Особенно молочное и колбасы. Местные едят, мы стараемся не покупать. Тут все пьют, особенно молодежь. Молодежь работать не хочет, говорят, что эти копейки "ишащить не будут". У нас много украинцев работает с Украины, техперсонал почти весь украинский. На работу местные ходят уже выпивши, их никто не останавливает, говорят "иначе некому будет работать".
ноябрь 2014: Решили поехать в села, попробовать там купить продукты, может там все свое и дешевле будет, чем в супермаркетах. Ага! Счас! Поспрашивали в первом селе, кто тут выращивает кур или свиней, так нам: "а кто тут будет смотреть за скотиной и курями? Это ж возиться надо". Вспомнили, как мы ездили в соседнее село под Горловкой и затаривали всем: и курями, и мясом свежатиной, и кролями, и маслом. Тут никто ничего не держит. Огороды позарастали бурьянами. Спросила мужа, хотел бы он тут жить? Он ответил: ни за что! Начинаем думать о возвращении на Донбасс (по разговорам, там все уже нормально и тихо)
декабрь 2014: мы уже дома! вернулись! отмучились! Долго не могли решиться сказать в России, что хотим вернуться, сослались на больных родителей. Боялись, что с нас потребуют вернуть деньги как переселенцам. Получили зарплату и оформили отпуск на три дня, а сами потихоньку рванули домой. Знаем, что сюда и вообще в Россию мы уже никогда не вернемся. Там еще остались нам должны деньги, да ну их! Мчались,как на крыльях. Теперь мы дома, пусть тут нет толком власти, но мы дома. У мужа шахту закрыли, и не только ее. Цены на все высокие, но свой огородик помогает. Родители оформили украинскую пенсию, словом живем."
/Стиль сохранил почти полностью/
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а чем закончился обстрел Иловайска? карма - она такая
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Обстрел Иловайска регулярными российскими войсками, из подтишка, гнусно, без предупреждения, как это могут делать фашиствующие нелюди, закончился тем, что эту расею в Укпраине в основном послали на х. как брата, и поняли, что наши братья это демократическая Европа и богоизбранная Америка.
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...итак, домбасята, теперь вы - безпризорники
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Странная надежда у автора статьи,что страдания "щепок" конвертируются в стратегический выигрыш империи.Странная надежда и абсолютная историческая тупость.История ничему кацапа не учит.И мораль кстати,которая говорит -на чужом несчастьи счастья не построишь.
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этого мало, теперь по европейски улыбаясь, говоря правильные, гуманные речи

реально, на деле, на всех уровнях, всем не безразличным - чмырить этих иуд, на каждом шагу
в противном случае их дети, а не наши, унаследуют наши земли
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- Мне сосед сказал,
что бы я спалил свой дом потому что на чердаке фашисты завелись. Я так и
сделал. - Может быть,
тебя сосед обманул?

- Нет, не обманул. Он сам мне помогал сжигать. Теперь
к себе взял - батраком назвал. Нет, не обманул.
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Для кого-то люди-щепки, для кого-то - отщепенцы. Для Украинцев более правильный второй вариант.
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Расии вообще никто не нужен. Они хотят угробить всех.
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А чего в россиянции све мечтают жить в масГкВЕ?
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цинично, как все в русском мире.
вату, прожившую всю жизнь в украине, и потому незнакомую с русскими реалиями, развели как котят..
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у касабов нет надежды ни на что - иначе Х#йло 17 лет не сидел бы. а когда не на что надеяться - ничего не будет.
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Маразматики передпенсійного віку, які ностальгують за часом брежевского періоду і виховані на книжках про "доброго" дідуся леніна, навіть будучи однією ногной в труні ніколи не зрозуміють, що пуйловская росіія це вже не СеРеСеРу і ковбаси по 2-20 ніколи не буде. Немає вже ніяких профкомів, райкомів і міськкомів, які будуть любити їх як Анжелу Девіс або Луїса Корволана. Або дадуть їм гітару, як Діну Ріду, шоб вони співали свої пісні про пуйло. Там свого біологічного сміття вистачає і сторонній їм не потрібен.
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СА в бані, інакше він би зараз розповів тобі про БАМ.
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Я поважаю будь-яку чужу думку, якщо тільки вона не несе особисту образу або не ображае Україну, як країну. Кожен може писати те, що вважає за необхідним, навіть якщо я не поділяю цих поглядів, але немає прямих образ, я промовчу.
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Але не так сталося, як гадалося: наследовать расисянцам придется огромные репарации Украине, нищету, голод, и, в конце концов, землю - метр на два.
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Самое интересное в этой публикации не открытие "люди-щепки", ведь всем давно известно, что на расее люди - это материал и его расходуют так, как боярам заблагорассудися: в ГУЛАГе, как беспалтную раб-силу, в войнах для закидывания трупами и списывания бабла, в провокациях и прокси-агрессиях, чтобы прятаться за их спинами. Примечательно то, что об этом пишет крым-нашистская КП, верный путенский ресурс, и это не в первый раз за последнее время, когда данная говно-газета отклоняется от курса гребли галёры. Другими словами, это один из многих сигналов и сигнальчиков обостряющейся грызни кремле-собак под ковром, т.е. схватка между двумя головами руцкого питуха-мутанта. Ждемс...
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Какая империя ,о чём речь идёт ? хуйлостан это не империя и гнидник !!!
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Каждый сам выбирает свой путь. И каждому воздастся по делам его.
Предатели из Крыма и Донбасса тоже выбрали. И они тоже откушают "русский мир" по полной программе.
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"Комсомольская правда" объяснила, почему жителям Донбасса не дадут гражданство РФ: "Это участь людей-щепок" - Цензор.НЕТ 7033
"К сожалению, империя при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков - это участь людей-щепок...". Правда - "империя" но только по территории и не более. Два гопника - не уживутся в одной камере.
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С одной стороны жаль этих людей. Ведь и государству было плевать на них.
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Государству было плевать на всех , но только "уникумы " ухитрились привести на свою землю иностранные войска .
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C другой стороны - им плевать на Украину. И пусть теперь жрут петухов из говна русский мир - они этого хотели.
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До речі так , на заході і не мріяли про такі гроші які отримували Донецьк та Луганськ .
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Взагалі-то Лоханськ був депресивним. А от жителі Донецької області як сир в маслі качалися.
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Луганськ теж мав пенсії більше за середні по країні .
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Шахтарські пенсії. Вони і на пенсію раніше ідуть.
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Не лише , там і заводи непогано платили , у знайомого Харцизський трубний для своїх працівників платив за працівників по 40 баксів за кімнатку в Євпаторії без харчування , в Чорногорії в той час можно будо будинок зняти за ці гроші .
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Ну, тепер хай хавають лайно повними жменями.
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Та вже нема того заводу , зато без " биндер " , але і без відпочинку на шару .
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Ну да... Не жаль. Наше государство? Правильно, плюет на многое. Но, это еще не худший вариант, но ЯВНО ПЛОХОЙ и подлежит изменению в лучшую сторону. Тогда - жаль не будет.
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Русня уже не знает как внятно объяснить дебилам что они дебилы .
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Они уже с предателями крымчаками не знают что делать.А бюджет то не резиновый.
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"кормильцы" ))) не нужны в кацапии))
шо зря кричали путя введи), от не пруха!
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Правильнее - "люди-ушлепки". Наголосовались, угробили регион! Мы, блеать, всю Украину кормим... Накормили, твари... И вот этот балласт теперь сядет маргинальным грузом на всю страну. Более того, зная сущность рускАмировцев, не сомневаюсь, что будут требовать не только бабла, жратвы и жилья (шаровых), но и извинений. И ведь все это получат. Этожнашилюди, да?
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Вот это да! 'Люди - щепки'! А они - то думали, что они люди- лесорубы! Что дадут им каждому по лексусу, мужикам по супер модели, бабам по рассейскому миллиардеру, или хотя бы по шубе из писца, и все они больше никогда не будут работать, а только кричать 'путен, путен'.
Ходить по разным рассейскими каналам и лгать про Украину, про фашистов, про американские танки , которые по ним стреляли.
Рассея повернулась к вам своим настоящим лицом! Поздравляю!
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Значит не допускать нам надо ихних, которые тут жить хотят. Чтобы еще больше их не стало. Плюс этих ущемить так, чтобы мало не казалось. Минус все социалки вообще и никакой нормальной работы, только самая дешевая.
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Саме так, цю колорадську інфекцію треба ізолювати від України і не випускати з лепразорію Даунбас!!! Нехай в солончаковій напівпустелі баранів та кіз пасут !!!)))
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поставил бы сотню плюсов - но мордератор не позволяет
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на зонах провести конкурс, на самую беспринципную, самую наглую, самую жадную, самую ненасытную чинушекрысу, победителю УДО, плюс бонус, владение, ведение бюрократических дел - иудокармильцев по эту и по ту стороны
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не обижай зверей
по сравнению с даубасятами и лугандонцами они твари Божьи
а те живут в лепрозории, где им и место.
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Я бы этим любителям очень русского мира даже бы на билет с пенсии скинулся. Но насчет эшелонов и прочего - это они, конечно, загнули . Юмор оценил. Вот долбанутые, представляю, как из Днепра или Николаева эшелон идиотов тянется на росисю. Ну, может сотня-другая алкоголиков и найдется, поедут а Боярышником.
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Ну я думаю что лучше бамбасне в сиберию валить самим. Здесь им жизни не будет. Иуд ни в одной стране ( кроме на роиси) не любят.
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Донбасс - это уже пустой орех. Угля там нет, газа нет, руды нет, людей нет, только охлос, удельным князькам Новодрочии анусы лижущий, а металлургические комплексы так ваще груда ржавого металла - планета Жалезяка.
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ну и статья! Вроде и жалеет переселенцев, но даже здесь наврать умудрились. Рохский тоннель приплели. Пид..сы. И кто в Рашке будет тратить бабло на каких то "переселенцев" если можно на это бабло можно купить себе новую яхту или самолет?
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кацапі тупі, як валенки... завжди зачийсь рахунок жили.... їх з тридцятих забагато завезли з мокшанських болот......
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Поматросили и бросили...

Вы прослушали краткую историю Бамбаса последних трёх лет...
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В "щепки" попадают те, кто плохо знает историю.И законы.
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Народ який не пам"ятає власної історіі, не має власного майбутнього!!!)))
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Не бывает худа без добра.
Донбасс являлся все эти годы гнойным нарывом на
теле Украины.

Украина убухивала туда ежегодно миллиарды, которые
в большинстве разворовывались местной мафией. Так Украина сама взрастила
януковичей, ахметовых, звягильских и им подобных... Если не купиться на
очередную авантюру "возрождения Донбасса", то есть надежда со
временем (не быстро!), закрыв многочисленные нерентабельные шахты,
превратить его в нормальный регион Украины.
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Они не люди-щепки, а люди-три-два-расьі. В плохом смьісле єтого слова.
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Людей - Щепоток забористого порошка! пукин введи, расея памагы! А заднюю хрен включишь! Кушайте , не обляпайтесь твари предатели! Деды забухали, деды проипали!
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Экономическая и энергетическая блокада
территорий, которые согласились поддерживать агрессора, развязавшего
войну против суверенного государства, - стратегическая линия борьбы за
становление реальной независимости страны...
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"Комсомольская правда" объяснила, почему жителям Донбасса не дадут гражданство РФ: "Это участь людей-щепок" - таких "жителей Донбасса" на юго-востоке Украины, хоть отбавляй, я бы отобрал у них гражданство, это перекати поле, им достаточно показать колбасу за 2-20 и они ваши, по идее, это материал для пушечного мяса и тормоз для движения в лучшее, человеческое будущее.
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Все жители оккупированных территорий, после их
возвращения в состав Украины, должны быть поражены в правах и не иметь
избирательного права лет эдак с десяток. Те, кто за независимую Украину должны
это понять и поймут. А враги Украины, призвавшие оккупантов, должны
отправляться жить в любимую ими страну...
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В истории НЕТ такого примера , что после того, как куда-то пришла Пидерация там стало ХОРОШО . Стало хорошо там откуда она ушла ( ГДР , Польша , Латвия , Литва , Эстония )список можно продолжать .
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Думали, що їх буде обіймати Москва та Пітер? Але не так сталося, як гадалося.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Комсомольская правда" объяснила, почему жителям Донбасса не дадут гражданство РФ: "Это участь людей-щепок"
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