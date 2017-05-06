" В Москве на митинге в честь событий на Болотной не появился Навальный "

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".
"Сейчас вся площадь оцеплена. Здесь, в принципе, уже успели выступить все те, кто призывал выйти на митинг - я напомню, что это демократические партии России. Хотя на этом митинге не было Алексея Навального и не было тех людей, которые выступают за его политику", - сказал корреспондент.
По его словам, на данный момент на митинге около 2 тысяч человек. Кроме того, в сюжете прозвучало предположение, что уже через час организаторы попросят расходиться собравшихся по домам.
"Здесь смогли выступить со своей позицией представители российского ЛГБТ и потребовать прекратить репрессии в отношении представителей сексуальных меньшинств на Северном Кавказе", - отметил коррекспондент.
Кроме того, со сцены выступили против российской агрессии.
"Они прямо заявляют, что Россия агрессивно относится к Украине и некоторым другим странам и они против этих военных действий".
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Я два дня мучился вопросом (даже не спал) появится Навальный на митинге в московии или нет . Теперь я знаю и смогу спокойно заснуть . Спасибо редакции Цензора , за эту важнейшую новость .
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уже даже не страна, уже даже не государство...
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Путин -олицетворение России.» / Илларионов /
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Ну нужно вам русские - такой флаг. Это наше достояние - Украины. Разберитесь внутри себя и правильно, что бы не было стыдно носить вам - свой флаг. Когда сможете? Вам наш не понадобиться. Вот так то!
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