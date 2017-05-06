EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 За рубежом
  2867  22
Все про:митинг (2811) Москва (2884) оппозиция (5910) Навальный (354)

 В Москве на митинге в честь событий на Болотной не появился Навальный

В Москве на митинге, посвященном пятилетней годовщине событий на Болотной площади, не присутствует оппозиционер Алексей Навальный и люди, которые поддерживают его политику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"Сейчас вся площадь оцеплена. Здесь, в принципе, уже успели выступить все те, кто призывал выйти на митинг - я напомню, что это демократические партии России. Хотя на этом митинге не было Алексея Навального и не было тех людей, которые выступают за его политику", - сказал корреспондент.

По его словам, на данный момент на митинге около 2 тысяч человек. Кроме того, в сюжете прозвучало предположение, что уже через час организаторы попросят расходиться собравшихся по домам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве отмечают годовщину событий на Болотной.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

"Здесь смогли выступить со своей позицией представители российского ЛГБТ и потребовать прекратить репрессии в отношении представителей сексуальных меньшинств на Северном Кавказе", - отметил коррекспондент.

Кроме того, со сцены выступили против российской агрессии.

"Они прямо заявляют, что Россия агрессивно относится к Украине и некоторым другим странам и они против этих военных действий".



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они могут выйти и что то там попищать. Особо отважные могут даже выйти на сцену и там попищать, пока не появились полицаи. А "опозиционер" Навальный даже не появился. Что за нация рабов эта ссыкливая русня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Беларуский филиал ФСБ задерживает активистов перед акциями оппозиции и чем центральный офис должен отличаться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
#россияпотивпутина Есть люди, но пока их мало.
В Москве на митинге в честь событий на Болотной не появился Навальный - Цензор.НЕТ 3692
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так это единицы. Его свои же соплеменники заклюют. Или полицаи в автозак запихают. Конечно такие люди достойны уважения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нынешняя украинская пархатая влада измывается, грабит и гнобит украинский народ куда хлеще "папередников", и что? У кого то хватило духу выйти на Майдан и заявить пархатым свой протест? Все сдулись и сидят по норам. Патриотов перемололи на фарш в котлах, остальных скупили как свиней за 30 серебренников или запугали мусорами и гэбнёй. И всё. Кроме Михаила Саакашвили и Лещенко ни кто и пикнуть не может против пархатых барыг. Прокремлёвских клоунов вроде рабиновича или мураева или воровку я упоминать не стану.
 показать весь комментарий
Ответить
 
всі аптеки зеленку розпродали - був би зеленим страхіттям ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
" В Москве на митинге в честь событий на Болотной не появился Навальный "

Я два дня мучился вопросом (даже не спал) появится Навальный на митинге в московии или нет . Теперь я знаю и смогу спокойно заснуть . Спасибо редакции Цензора , за эту важнейшую новость .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
территория рабов...
уже даже не страна, уже даже не государство...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тогда, по законам физики, он появился где то в ином месте...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Исландия: главной туристической достопримечательностью страны является памятник бабушке Захарченко установленный в концлагере "Рейкьявик"!

В Москве на митинге в честь событий на Болотной не появился Навальный - Цензор.НЕТ 7711
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я конечно не ЭКСПЕРТ, но кто такой навальный??????? По моему это порождение путлера, почему??? Сколько раз его могли посадить например по такой же статье как Сенцов, Кольченко, что путлеру это стоит??? Ничего, а вот Напрмер, Сущенко, тот вообще не успел с трапа сойти как его арестовывают, смешно, за терроризм!!! И таких моментов море!!! Отсюда я делаю вывод, в параше нет и уже наверное долго не будет оппозиции!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То же можно сказать и про Мальцева, который планирует "революцию" 05.11.2017. Тоже давно бы сидел, как Ходорковский, если бы был реальным оппозиционером хуйла, а не кремлядским проектом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
« Верить в "хороший, но обманутый" русский народ -стратегическая ошибка.

Путин -олицетворение России.» / Илларионов /
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Москве на митинге в честь событий на Болотной не появился Навальный - Цензор.НЕТ 574

Ну нужно вам русские - такой флаг. Это наше достояние - Украины. Разберитесь внутри себя и правильно, что бы не было стыдно носить вам - свой флаг. Когда сможете? Вам наш не понадобиться. Вот так то!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже на то,что Навальный-обыкновенная,ху#ловская "консерва" на подкормке.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Тем не менее он круто мочит ближайшее хуйловское окружение, приводя хоть в какое то сознание обычное русское быдло, за что ему большое спасибо ибо расшатывает лодку, керуемую хуйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дивно якось виглядає "НОВИНИ УКРАЇНИ " і серед них половина , якщо не більше новин , які так чи інакше стосуються Росії. Це синдром ? ЦЕНЗОР , я до вас звертаюсь ? Ви навмисне привчаєте людей до думки , що ми нерозривно зв,язані з Росією і їхнє життя - це наше життя і ми повністю залежні від того , що відбувається в Росії , як Росія відреагує на ту чи іншу подію в Україні ? Навіщо ви це нав,язуєте нам ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Галина Петренко . Что произойдет? Либо "китайская стена" - либо связаны и без ихних и наших. Тобто? Всякого мотлоху. В современном мире, только изгои - живут изгоями. Они этого хотят и это имеют. Все остальное? Наладится. В течение - некоторого времени. Очень - быстро. Правда без мотлоху. Нашегого мотлоху и ихнего мусора.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Москве на митинге в честь событий на Болотной не появился Навальный
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти