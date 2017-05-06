 В Москве отмечают годовщину событий на Болотной.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Москве оппозиция проводит митинг в честь пятой годовщины событий на Болотной. Онлайн-трансляцию ведет "Радио свобода ".
В этот раз представители оппозиции собрались на проспекте Сахарова в российской столице. Лозунг - "За Россию против произвола и репрессий".
Организаторы акции ожидают, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.
В результате массовых протестов в Москве в мае 2012 года задержали около полусотни человек, более 30 из них в конце концов получили реальные сроки заключения. Ряд фигурантов "Болотного дела" эмигрировали за границу.
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Украине сильная раисся не нужна по соседству. Как только это ордынское стадо нагуливает жирок и объединяется - жди беды. Раиси не должно существовать в её нынешнем виде: орда должна распасться на мелкие улусы и сараи. Поэтому )(уйло должен пороть и стегать бунтарей и смутьянов плетьми и бамбуковыми палками.
)(уйло, бей этих вольнодумцев, бей и уничтожай, казламордых бродяг !!!
Людьми они всё равно уже не станут. Раися должна исчезнуть с карты цивилизованного мира !!!
Ишь ты, бунтовать они вздумали !!! А по морде ???
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поэтому хвала тем смелым,кто не боится и открыто протестует,понимая возможные последствия.
другой вопрос о лидерах оппозиции--ну так пот собственному опыту видим,что многие из них зачастую преследуют сугубо свои меркантильные интересы.
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https://youtu.be/lBY2VEXHsn0
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Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич…
А.С.Пушкин
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