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Все про:митинг (2811) Москва (2884) оппозиция (5910)

 В Москве отмечают годовщину событий на Болотной.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

В Москве в субботу, 6 апреля, проходит митинг оппозиции. Он приурочен к годовщине событий на Болотной площади, когда 6 мая 2012 года оппозиция протестовала против переизбрания президентом Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Москве оппозиция проводит митинг в честь пятой годовщины событий на Болотной. Онлайн-трансляцию ведет "Радио свобода ".
В этот раз представители оппозиции собрались на проспекте Сахарова в российской столице. Лозунг - "За Россию против произвола и репрессий".

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Организаторы акции ожидают, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

В результате массовых протестов в Москве в мае 2012 года задержали около полусотни человек, более 30 из них в конце концов получили реальные сроки заключения. Ряд фигурантов "Болотного дела" эмигрировали за границу.

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На болоте отмечают события на болотной... Сюр, бля...
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#митингвмоскве #россиябезпутина #6маямосква #эльдардадин
В Москве отмечают годовщину событий на Болотной - Цензор.НЕТ 6035

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на том месте КВАкали когда Владимир Киевскую Русь крестил !
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И что? Я вон, например, в Москве был и в Крым ездил... лет 10 назад, когда еще и не подозревал, какие там шлюхи живут
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Казламордые затевают вот эту вот русофобию, русофобию затевают... эту вот... я к этим казламордым кацапам обращаюсь: доиграитесь...
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Это хорошо... Будет кого кацапскому ОМОНу палками разгонять на традиционную, скрепно-сакральную порку по конюшням...
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Полицаев на праздник пригласили? Или те скорее всего сами приперлись, как же без них.
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"Любят русские люди бунтовать.Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы.И ведь знаюют,что бунтуют,а все равно стоят! (с).
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Какая-же демократическая страна , аж сердце радуется ! За ношение госфлага - в кутузку, за публичное чтение Конституции - в кутузку, за сбор обращений к гаранту - в кутузку ... Даже как-то слишком мягко ,за такие серъёзные правонарушения !﻿
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Всё правильно делает )(уйло: за малейшее неповиновение - пороть, бить, убивать, четвертовать и насиловать казламордых кочевников и их смердящих самок !!!
Украине сильная раисся не нужна по соседству. Как только это ордынское стадо нагуливает жирок и объединяется - жди беды. Раиси не должно существовать в её нынешнем виде: орда должна распасться на мелкие улусы и сараи. Поэтому )(уйло должен пороть и стегать бунтарей и смутьянов плетьми и бамбуковыми палками.
)(уйло, бей этих вольнодумцев, бей и уничтожай, казламордых бродяг !!!
Людьми они всё равно уже не станут. Раися должна исчезнуть с карты цивилизованного мира !!!
Ишь ты, бунтовать они вздумали !!! А по морде ???
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пойти на митинг в Москве,а тем более открыто заявить о своей оппозиции нынешнему режиму--это дорогого стоит. это вам не в Киеве нынче,и даже не при Януковиче. там полиция не будет улыбаться в ответ на скандирование"полиция с народом"--там все жестко,сразу по зубам.
поэтому хвала тем смелым,кто не боится и открыто протестует,понимая возможные последствия.
другой вопрос о лидерах оппозиции--ну так пот собственному опыту видим,что многие из них зачастую преследуют сугубо свои меркантильные интересы.
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о, белоленточники выползли, надо еще пару десятков на нары отправить, баланду хлебать лет десять
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Раха прогрессирует!В 2012,задержали 50 чел,в 2017 уже 1000 с хвостиком
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Сотник красава ,припечатал словом.Я ОСТАНКИН ШТЫРЬ ШАТАЛ!.
https://youtu.be/lBY2VEXHsn0
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В Москве отмечают годовщину событий на Болотной - Цензор.НЕТ 2553

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич…
А.С.Пушкин
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