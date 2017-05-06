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Все про:Каховка (22) рыбаки (136) смерть (4863) ГСЧС (996)

 Двое рыбаков утонули на Каховском водохранилище, - ГСЧС

На Каховском водохранилище в Запорожской области обнаружили затонувшую лодку и тело одного из рыбаков, ведутся поиски еще одного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"5 мая в ГСЧС поступила информация о том, что 4 мая около 21:00 на Каховском водохранилище вблизи г. Степногорск Васильевского района двое местных рыбаков вышли на лодке с мотором и к настоящему времени не вернулись", - сказано в сообщении.

По данным спасателей, в течение 5 мая проводились поиски пропавших рыбаков, к которым были привлечены от ГСЧС 1 единица техники и 2 человека для обследования береговой линии (обследованы 15 км). Также для обследования акватории водохранилища привлекался катер национальной полиции и 2 катера от местного населения.

"6 мая около 9:00 в Каховском водохранилище вблизи островов "Кучугуры" обнаружена затонувшая лодка и тело одного из рыбаков. Поиски второго рыбака продолжаются. К поискам привлечены от ГСЧС катер с группой водолазов и три береговые поисковые группы, 2 катера от местной рыболовецкой артели", - сообщили в ведомстве.

Для поисков тела погибшего рыбака также планируется привлечение квадрокоптера.

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Иногда мне кажется, что наша нация запрограммирована на самоуничтожение. Столько людей гибнет: то рыбаки, то на дорогах, то на пожарах. От водки и т.д.
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Прими 200 гр. на грудь и искупайся в свежей пока воде! За руль - ни-ни и только по зебре пешком. И все будет хорошо!
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Швидше за все, що їх вбили і замаскували вбивство під нещасний випадок, дивно, що потонули відразу обидва, на ще на водосховищі.
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Вопрос - что они ловили во время запрета? На Каховку на лодках выходят только браконьеры с сетями или раколовы - те же браконьеры (за рыбаков в рыбартелях молчу, они само собой, но не под запрет же). В ночь с 4-е на 5-е был сильный восточный ветер, от берега, не мудрено, что нашли аж под Кучугурами. Жадность всему виной. Даже и капли жалости к таким нет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое рыбаков утонули на Каховском водохранилище, - ГСЧС
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