 Двое рыбаков утонули на Каховском водохранилище, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"5 мая в ГСЧС поступила информация о том, что 4 мая около 21:00 на Каховском водохранилище вблизи г. Степногорск Васильевского района двое местных рыбаков вышли на лодке с мотором и к настоящему времени не вернулись", - сказано в сообщении.
По данным спасателей, в течение 5 мая проводились поиски пропавших рыбаков, к которым были привлечены от ГСЧС 1 единица техники и 2 человека для обследования береговой линии (обследованы 15 км). Также для обследования акватории водохранилища привлекался катер национальной полиции и 2 катера от местного населения.
"6 мая около 9:00 в Каховском водохранилище вблизи островов "Кучугуры" обнаружена затонувшая лодка и тело одного из рыбаков. Поиски второго рыбака продолжаются. К поискам привлечены от ГСЧС катер с группой водолазов и три береговые поисковые группы, 2 катера от местной рыболовецкой артели", - сообщили в ведомстве.
Для поисков тела погибшего рыбака также планируется привлечение квадрокоптера.
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