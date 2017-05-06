 Экс-глава IT-проектов Одесской ОГА Шипович: Украинцев побуждают скрывать правду о доходах, чтобы потом не было "проблем"

"Молчать хочется все меньше. Помогаешь Украине, не берешь взятки, имеешь собственную позицию, отстаиваешь законность, будь готов к расплате.
В марте 2016 года, согласившись пойти на госслужбу, я в соответствии с требованиями законодательства заполнила декларацию за 2015 год. И указала свои доходы в США (я успела проработать 5 месяцев в 2015 году до того, как уехала волонтерить в Украине), честно все указала: и заработок, и средства на счетах, и дом в США, и автомобиль. В отделе кадров Одесской ОГА мне тогда сказали, что я дура, что можно же не указывать это, потому что никто не проверит. То есть не указывать? Обмануть? Подать ложные сведения государственному органу? Для меня это звучало дико. Конечно, я ничего не скрывала, и о гражданстве США абсолютно честно сказала, хотя даже в агентстве госслужбы мне прозрачно намекали, что лучше скрыть.
А сейчас представители ГФС проводят расследование и сомневаются в законности полученных мной средств в США (налоговая форма на фото подходит американской налоговой, но не украинской), сомневаются, что сама приобрела дом и имела деньги на счету до переезда в Украину. Пишут, что не могут найти подтверждение в базах данных США (тут уж я не поняла, в каких базах можно посмотреть банковские счета). Требуют, чтобы я оплатила налог 18% от всех заработанных средств в США за все годы, потому что хоть и есть соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и США, но на американских документах нет мокрых печатей, а значит для ГФС это не настоящие документы. И знаете, в отличие от бизнеса, ГФС работает без майских праздников, и продолжают звонить моим родителям в Украину, запугивать, что проблемы будут у них за меня.
А миграционная служба продолжает процесс лишения меня гражданства Украины. Какое-то абсолютное отсутствие координации действий между украинскими государственными службами. Не могу понять, или меня лишают гражданства, или хотят, чтобы я платила налоги Украине.
Вот и получается, что украинцев побуждают скрывать правду, чтобы потом не было "проблем". Некий общественный договор: вы говорите неправду и становитесь преступниками, но мы вас не трогаем, или говорите правду и мы из вас сделаем преступников и будем преследовать.
А на самом деле все чистой воды заказ. В день, когда еду защищать иностранного инвестора в порту Южном от произвола правоохранительных органов, мне звонят из миграционной службы. Когда в университете Торонто вместе с Mikheil Saakashvili говорю о недопустимости свертывания реформ, о борьбе с коррупцией и реформе госслужбы, звонят из ГФС. Совпадение?
А чем бы я занималась, если бы не доводила, что не баран? Может быть готовила контрреволюцию, свержение власти, искала оффшорные компании Президента и вообще мешала им жить? Да нет же. Помогала бы украинским стартапам искать инвесторов в Нью-Йорке, организовывала презентации украинских компаний в США, адвокатировала за сотрудничество с Украиной, работала бы над гуманитарными проектами для Украины.
Но меня провоцируют к радикальным действиям, к отказу помогать точечно и направлено, убеждают, что сначала надо установить верховенство права в Украине, а уже потом работать над экономическим развитием. И знаете, я не сдамся и не поддамся запугиваниям, я стану злее и более радикальной, но украинцев не предам".
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ПАТ «Баштанський сирзавод», що входить до Групи компаній «Молочний альянс», отримав дозвіл на експорт своєї продукції в країни арабо-мусульманського світу.
Сертифікат виданий Центром Дослідження і Сертифікації Халяль «Альраїд» терміном на 1 рік і дозволяє мусульманам всього світу вживати в їжу всі асортиментні позиції торгової марки «Славія».
Баштанському сирзаводу вдалося отримати Сертифікат Халяль завдяки тому, що в продукції відсутній сичуг - молокозсідальний фермент тваринного походження. В процесі виготовлення продукції під брендом "Славія" використовується виключно молокозсідальний фермент мікробіального походження, - підкреслила головний технолог АТ «Молочний альянс» Ольга Степаненко.
Умови для отримання Сертифікату Халяль досить складні: компанія-виробник перш за все повинна відповідати цілому ряду вимог. Зокрема, володіти відповідними ліцензіями Міністерства охорони здоров'я і демонструвати повну прозорість у виробництві харчових продуктів.http://uprom.info/news/agro/bashtanskiy-sirzavod-otrimav-dozvil-na-eksport-v-arabski-krayini
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Докладніше тут - https://tabloid.pravda.com.ua/focus/590ac6cc3bed4/
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