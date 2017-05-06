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 Тела трех героев, которые погибли на Донбассе, доставили на подконтрольные территории, - штаб АТО

Эвакуация тел прошла в рамках гуманитарного проекта "ЭВАКУАЦИЯ 200".

Тела трех украинских военнослужащих, которые погибли, защищая раненого боевого побратима на Светлодарской дуге, вернули на подконтрольную Украине территорию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО.

Это произошло в рамках гуманитарного проекта "ЭВАКУАЦИЯ 200".

"Процедура по возвращению тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников. Представители ОРЛО постоянно меняли время передачи и только на 5 день тела погибших военнослужащих удалось вернуть", - уточнили в штабе АТО.

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Представляете,как издеваются над нашими ребятами сепары,если раненный боец,за которым и шли погибшие ,подорвал себя,чтобы не попасть в плен?Для чего эти жертвы? Для того,чтобы сегодня родные убийц ехали на Украину за едой, пенсиями,загранпаспортами?Ненавижу Порошенко.
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он умер раньше, чем сработала граната. Я следила за этой инфой, но мне не нравится, что много не ясного с этим эпизодом. Подымите первую и поймете о чем я
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Накуя нужен этот долбас с его долбасовцами? Герои подрывают себя что бы не попасть в плен к аленям! Германия после войны потеряла огромные территории ( не чета огрызку долбаса) и ничего ! Возродилась и стала самой мощной страной Европы. Да ещё и присоединила в себе ГДР! С аленями не надо воевать, от них надо оградиться и они сами друг друга поубивают! Это мертвая территория с нелюдями с лишней хромосомой!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТела трех героев, которые погибли на Донбассе, доставили на подконтрольные территории, - штаб АТО
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