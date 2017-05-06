 Тела трех героев, которые погибли на Донбассе, доставили на подконтрольные территории, - штаб АТО

Тела трех украинских военнослужащих, которые погибли, защищая раненого боевого побратима на Светлодарской дуге, вернули на подконтрольную Украине территорию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО.
Это произошло в рамках гуманитарного проекта "ЭВАКУАЦИЯ 200".
"Процедура по возвращению тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников. Представители ОРЛО постоянно меняли время передачи и только на 5 день тела погибших военнослужащих удалось вернуть", - уточнили в штабе АТО.
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