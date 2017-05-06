" Красный Крест направил на Донбасс 8,6 тонн гумпомощи "

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил 8,6 тонн товаров медицинского назначения на неподконтрольную территорию Донбасса. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Фейсбук.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовал 1 грузовой автомобиль от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортное средство перевозило для жителей Донецкой области товары медицинского назначения общим весом 8,6 тонн", - говорится в сообщение.
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семейство изволит пребывать полтораста лет. Стоимость недвижимости -
ноль...Производство-ноль...Одни
ларёчники...Образование-ноль...Медицина-ноль...Ибо те, кто мог предложить свои
руки и голову, успешно слиняли из "сектора Газа"...и бизнес и средний
класс. .Из 450 тысяч осталось менее 200 тысяч - и это далеко не успешные люди.Остались
"нетрудоспособные", дети, иждивенцы и люмпен, коего в Донбассе с
переизбытком. ГОРОД УМЕР.Уехавших успешно компенсирует
люмпен из деревень и ...и дорогие гости из рассии....Комплект-сумасшедшие
любители лампасов и медалек из консервов, нашисты, люмпен и
"отпускники"...пАребрик звучит чётко..Да, в наличии и истинно русские
буряты. Твой-мой непонимам... Так что ежели из Украины доносится
братский привет "шоб вы повыздыхАлы" - нечему удивляться...Его ещё и
мои внуки будут передавать…...Население Луганской
области столетиями создавалось из люмпена для шахт и пролетариев для
металлургической промышленности.... СТОЛЕТИЯМИ..Причём стаскивалось со всей
империи. Папа рассказывал, как в послевоенных шахтных посёлках на время
зарплаты вводилось чуть-ли не военное положение
...пьянки...мордобой...поножовщина.Несколько разбавила ситуацию
оборонка...Но с 90-х она умерла и разъехались-поумирали высококлассные
специалисты от инженеров до рабочих (инженеры за станками).Пролетариат никуда не
делся....попутно "передовому классу" партхозноменклатура Луганска
дула им в уши последние двадцать лет об их значимости в экономике...Кстати, вся
верхушка номенклатурного ворья сбежала к жидобандеровцам...от греха
подальше...Их место тут же заняло ворьё из среднего звена...Причём от
облисполкома до прокуратуры...Коммунальное ворьё осталось ВСЁ...
Так что тут
"европейством" не пахло отродясь...Это территория потомственных
шариков и швондеров... Пролетарии не имеют Родины и им нечего терять окромя
цепей...
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Еслиб сильно хотели до Украини, то вернулись. А так хай ДОНБАСС кормит СЕБЯ.
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Почти все , будет украдено .
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Это анекдот такой ?
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11 евро в год договору, а высчитывают в месяц. ссылаясь на мелко написанный текст, в котором написано, что я должна за две недели им сообщить чтоб высчитывали в год, если я это не сделаю то высчитывать будут в месяц.
адвокат их уговорил за полгода прекратить договор и вернуть деньги. правда адвокат стоил в три раза дороже, но это принцип. а другие наверняка махнут рукой и скажут, и х сним.
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Представьте как живут люди на 1300грн пенсии в месяц - это 42грн в день = 10грн завтрак, 22грн обед и 10грн ужин и ВСЁ! при европейских ценах. А ещё у нас много живых ещё людей, которые получают 948грн пенсии.
А ещё нам ввели предоплату за кабельное телевидение и отключают за малейшую просрочку платежа, забугорные пенсионеры в путешествия , а нам безвиз и отключение телевизора, чтобы вымирающие даже по телеку ничего не увилели
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